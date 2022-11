Italia-Usa, Draghi in Campidoglio: “Sono qui come un pezzo dell’Ue e porto il desiderio di pace dell’Europa”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dato inizio alla sua visita al Campidoglio degli Stati Uniti affermando che “è un grande onore essere nel centro della democrazia e in un grande giorno per i rapporti tra Italia e Usa, i nostri rapporti stretti si sono rafforzati con la guerra in Ucraina”. Il capo del governo, incontrando la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, ha aggiunto: “Per me essere qui vuol dire che un pezzo dell’Ue è qui, sono felice di essere qui non solo come italiano ma anche come europeo”. Il presidente del Consiglio ha continuato il suo intervento affermando che la guerra in Ucraina rappresenta “una grande sfida per i valori al centro della democrazia”, nella quale “non è in palio solo l’integrità territoriale dell’Ucraina, la sua sovranità, la sua indipendenza”. Si tratta invece “di un attacco al sistema internazionale basato sulle regole che abbiamo costruito insieme dopo la seconda guerra mondiale“, ha spiegato Draghi. “Porto il desiderio di pace dell’Europa”, ha detto ancora il premier italiano sottolineando che “sosteniamo l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea”. La guerra in Ucraina, ha aggiunto il presidente del Consiglio, minaccia la sicurezza alimentare in numerosi paesi a basso e medio reddito. “Dobbiamo aiutarli sia a livello bilaterale che multilaterale, per evitare il rischio di instabilità economica e politica”, ha aggiunto il premier.

Il presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di “lavorare insieme” con Stati Uniti e partner europei “per superare le conseguenze della guerra” in Ucraina “sull’economia globale”. Parlando alla presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Draghi ha affermato “In Italia abbiamo agito velocemente per diversificare le nostre fonti di energia rispetto alla Russia. Stiamo assicurando il gas naturale da altri fornitori e accelerando il nostro passaggio verso le fonti rinnovabili. La cooperazione energetica è essenziale mentre ci muoviamo attraverso questa transizione”.

Il premier ha assicurato che “l’Italia è fortemente impegnata a sostenere l’Ucraina a tutti i livelli”. “Abbiamo stanziato 110 milioni di euro per le esigenze di bilancio dell’Ucraina e recentemente abbiamo aggiunto fino a 200 milioni di euro in prestiti. Abbiamo accolto in Italia 110 mila profughi ucraini e abbiamo stanziato 800 milioni di euro per sostenerli, insieme ad altri fondi e donazioni in natura per scopi umanitari”, ha aggiunto.

Pelosi ha definito “un onore” la possibilità di ricevere il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Campidoglio a Washington. La presidente della Camera dei rappresentanti, rivolgendosi al premier, ha precisato che si tratta di un pensiero che arriva “dalla prima speaker della Camera italoamericana”. La leader democratica ha quindi aggiunto: “Grazie all’Italia per l’ospitalità che dà alle truppe americane ma anche per essere un partner di pace”.

La guerra in Ucraina ha cambiato fisionomia e l’impressione è che né una parte né l’altra abbiano ancora chiarissimi gli obiettivi da perseguire: per questo bisogna sforzarsi per portare le parti attorno a un tavolo di pace. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa presso l’ambasciata d’Italia a Washington. “Inizialmente si pensava ci fosse un Golia e un Davide. Oggi il panorama si è capovolto, certamente non c’è più un Golia. Quella che sembrava una potenza invincibile si è dimostrata non invincibile”, ha aggiunto.”Questo porta tutte le parti a fare una riflessione su quali siano gli obiettivi di questa guerra e su che tipo di pace si voglia. Ma prima ancora di ciò, c’è uno sforzo che tutti devono fare, in particolare Russia e Usa, che è quello di sedersi a un tavolo. Né gli uni né gli altri hanno ancora chiarissimi i loro obiettivi, allora occorre sforzarsi per portare le parti attorno a questo tavolo”, ha dichiarato Draghi aggiungendo come “in Ucraina non bisogna cercare di vincere ma cercare la pace” e che insistere sulla necessità che si crei un tavolo di pace per risolvere la crisi “significa necessariamente che i contatti devono essere riavviati e intensificati a tutti i livelli”.

Rispondendo a una domanda sul ruolo dell’Italia quale potenziale mediatore, Draghi ha dichiarato: “Non bisogna cercare un ruolo ma la pace, chiunque sia la persona o le persone coinvolte in questo. Intanto mi auguro che siano coinvolte, poi chiunque sia l’importante è che cerchi la pace, chi fa questo sforzo non deve cercare affermazioni di parte. Non bisogna cercare di vincere, la vittoria non è definita. Che significa vincere? Per gli ucraini è definita significa respingere l’invasione, ma per gli altri?”. “Con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ci siamo trovati d’accordo sul fatto che occorra continuare a sostenere l’Ucraina e allo stesso tempo fare pressione su Mosca, ma anche chiedersi come si costruisce la pace: è importante che sia una pace che vuole l’Ucraina, non una pace imposta”, ha dichiarato Draghi aggiungendo che “la partecipazione delle parti coinvolte pienamente nella guerra in Ucraina è critica, perché la pace sia sostenibile”. “Bisogna togliere il sospetto” che si arrivi “ad una pace imposta”, che fa comodo a Usa, Europa e Russia, “ma che non sia accettabile dagli ucraini”, ha dichiarato Draghi. “Questa è una ricetta per arrivare al disastro. I primi a mantenere la pace saranno ucraini e russi. Altrimenti ci sarà una finta pace, tradita ogni momento”, ha sottolineato il capo del governo italiano.

Il presidente del Consiglio ha quindi osserviato come “lo sblocco dei porti dell’Ucraina da parte delle forze russe per lasciar partire le navi cariche di grano verso i Paesi più poveri del mondo, scongiurando così una crisi umanitaria causata dalla scarsità alimentare, può essere un primo esempio di dialogo che si costruisce tra le due parti in conflitto per salvare decine di milioni di persone. “Occorrerà da parte russa lasciare che queste navi partano cariche di grano per i più poveri del mondo”, ha detto Draghi, sottolineando di aver discusso di questo tema nel suo incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente Biden. Con il capo dello Stato Usa, ha aggiunto il premier italiano, “abbiamo condiviso l’insoddisfazione per l’attuale funzionamento della struttura dei mercati del petrolio e del gas, dal momento che non c’è alcuna correlazione tra i prezzi e la domanda e l’offerta”. “In Europa dobbiamo essere uniti, ma al momento i pareri non sono unanimi su questo. Noi continueremo ad andare avanti”, ha rimarcato Draghi.

Durante la conferenza, il presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato come l’Europa sia “il principale alleato degli Stati Uniti e le visioni europee non sono in contrasto con quelle degli Usa: sono però in fase di cambiamento e presto occorrerà affrontare questa diversità che si manifesterà fra poco, anche se non siamo ancora a livello di contrasto”. “La Cina non è alleata degli Usa e non si capisce bene come viva l’alleanza con la Russia. Bisogna cominciare a riflettere su quelli che sono gli obiettivi di questa guerra, ma chi deve definire cos’è una vittoria è l’Ucraina, non siamo noi”, ha aggiunto il premier.

Riguardo la spesa militare europea, secondo Draghi sarebbe necessario organizzare una conferenza degli Stati membri per “razionalizzare la spesa militare, prima di pensare di aumentarla”. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, il capo del governo ha sottolineato che nel colloquio con il presidente Biden non è stato affrontato il tema dell’autonomia strategica dell’Unione europea. “Non ne abbiamo parlato”, ha dichiarato Draghi. Il presidente del Consiglio ha voluto precisare che “l’autonomia strategica è concetto comunque da chiarire”. Facendo l’esempio del comparto della difesa, il premier ha sottolineato: “L’Europa spende più di tre volte in spesa militare di quanto spenda la Russia. La prima conclusione è che vi è molta duplicazione. La prima cosa da fare è quella di organizzare una conferenza di tutti gli Stati membri per razionalizzare la spesa militare prima di cominciare a pensare di aumentarla, le due cose andranno necessariamente insieme. Questa è la prima cosa se si vuol parlare di autonomia strategica”.

Nel rispondere alle domande dei giornalisti, il capo del governo ha dichiarato che “l’Italia è molto attiva nel diminuire la dipendenza dal gas russo, e sul tema del caro energia è necessario che si giunga presto all’imposizione di un tetto al prezzo del gas”. “A Biden ho presentato l’esigenza di prendere decisioni per affrontare il rincaro dei prezzi dell’energia e della disponibilità di energia, che è un problema iniziato prima della guerra. Ho parlato a Biden della possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas, e l’ipotesi è accolta con favore anche se l’amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo del petrolio e si è deciso che ne riparleremo presto insieme”, ha osservato Draghi. “Abbiamo tenuto a ricordare che ogni iniziativa e provvedimento che si prende sul fronte del gas e del petrolio per superare la situazione di crisi non deve andare a detrimento delle energie rinnovabili. Questo significa un aumento molto forte degli investimenti nelle rinnovabili, perché liberarsi dalla dipendenza dal gas è ancora più necessario oggi di qualche mese fa. Il governo italiano ha preso numerosi provvedimenti di semplificazione, e non avremo esitazione a prenderne degli altri se non vedremo un aumento degli investimenti nelle rinnovabili”, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio ha quindi affermato che al momento non ci sono pronunciamenti ufficiali “su cosa significhi violare le sanzioni (nei confronti della Russia), se i pagamenti di gas in rubli violino le sanzioni o no: è una zona grigia”. Il capo del governo si è detto “abbastanza fiducioso” che l’Italia sarà in grado di pagare il gas russo senza violare le sanzioni” a maggio. In merito Draghi ha osservato che “il principale importatore di gas tedesco ha gia’ pagato in rubli, la maggior parte degli importatori ha aperto conti in rubli“.

Il governo italiano, ha sottolineato Draghi, sta adottando misure per attenuare la perdita di potere di acquisto, soprattutto sulle categorie più deboli. “Il compito delle banche centrali in questo momento non facile poiché devono aumentare i tassi interesse per frenare l’inflazione, ma se li aumentano troppo fanno precipitare i Paesi in recessione. La situazione è molto diversa tra gli Stati Uniti e l’Europa, dal momento che negli Usa il mercato lavoro è a pieno regime mentre in Europa ha ancora molti margini per crescere. Di conseguenza i passi per normalizzare la politica monetaria saranno necessariamente diversi”, ha affermato il premier sottolineando che “l’Italia ha chiuso l’anno scorso molto bene e si porta dietro una crescita acquisita che dovrebbe scongiurare il pericolo di una recessione”. “Gli indicatori – ha osservato il capo del governo italiano – sono molto confusi: le previsioni iniziali per il primo trimestre, per esempio, erano peggiori, poi sono migliorate e alla fine sono state una via di mezzo. In molti settori vediamo che l’attività non si è indebolita, soprattutto nei servizi, mentre il manifatturiero inizia a sentire il peso del rincaro dei prezzi dell’energia, ma anche la mancanza di materie prime e le strozzature nelle linee di offerta fanno sentire il loro peso”. Si tratta, ha spiegato Draghi, di una “situazione di grande incertezza”, nella quale non è tuttavia possibile che “tutto andrà per il peggio”. “È chiaro che una situazione di mercati nervosi aumenta questa incertezza ed è dannosa per la crescita. Per questo – ha puntualizzato il presidente del Consiglio – la gradualità con cui la Banca centrale europea (Bce) prende le decisioni è estremamente importante”, ha concluso.

