Italia-Regno Unito: la visita di tre ministri britannici punta a dare un nuovo slancio ai rapporti bilaterali

Italia e Regno Unito terranno per la prima volta una riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa nel formato 2+2, un segnale di rinnovata intesa sul piano internazionale e volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale. Il confronto tra i ministri italiani e britannici sarà ospitato a Roma il 9 febbraio, nella cornice di Villa Madama, nell’ambito della visita nella capitale di importanti membri del governo di Londra. Oltre al ministro degli Esteri, James Cleverly, e a quello della Difesa, Ben Wallace, arriverà nel nostro Paese anche la ministra per gli Affari e il Commercio, Kemi Badenoch, per partecipare al tradizionale Forum di Pontignano.

La riunione nel formato 2+2 sarà l’occasione per riaffermare la visione comune di Italia e Regno Unito sui principali dossier regionali e globali in temi di politica estera e di sicurezza, come testimoniato dal comune impegno sul fronte ucraino e soprattutto dall’accordo raggiunto a dicembre insieme al Giappone sul Global Combat Air Programme (Gcap). Si tratta dello sviluppo del sistema di combattimento aereo di sesta generazione entro il 2035 tramite la convergenza dei programmi Tempest e F-x. Già a fine novembre Crosetto aveva incontrato l’omologo Wallace a bordo della nave Duilio, ormeggiata nel porto di Civitavecchia vicino alla britannica Hms Albion. “La convergenza di vedute tra i nostri Paesi in ambito Nato e la condivisa percezione delle sfide alla sicurezza, in questo particolare periodo di crescente competizione strategica e di crisi del sistema di sicurezza globale, rendono il nostro rapporto di collaborazione strategico”, aveva dichiarato Crosetto nell’occasione.

Il confronto avviato tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Rishi Sunak si basa anche sulla vicinanza politica, in un contesto continentale in cui invece l’esecutivo di centrodestra di Palazzo Chigi rappresenta un’eccezione, almeno tra le principali cancellerie dell’Europa occidentale. Il presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro britannico a margine della Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto. Una prima occasione per costruire un rapporto che, per quanto concerne la politica estera, si basa sulle posizioni comuni in merito al sostegno all’Ucraina. Il colloquio, inoltre, è servito anche a gettare le basi per l’accordo sul Gcap. Con l’arrivo a Roma dei tre ministri britannici – la delegazione straniera più importante in termini di numero e cariche ricoperte -, quindi, il rapporto fra Italia e Regno Unito sembra destinato a consolidarsi ulteriormente e trovare nuovi fronti di cooperazione.

