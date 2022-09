Italia-Libia, Di Maio incontra la ministra degli Esteri Mangoush: “Il dossier libico rimane prioritario”

Secondo un comunicato stampa del ministero libico, “le due parti hanno discusso molti dossier, compresi gli ultimi sviluppi politici in Libia e nella regione, e le modalità per migliorare le prospettive di cooperazione congiunta tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione illegale e una serie di altre questioni di interesse comune”

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a Roma la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush. Lo ha riferito lo stesso titolare della Farnesina su Twitter. “Altra occasione per invitare le parti a trovare una soluzione all’attuale stallo politico-istituzionale in Libia. Per l’Italia il dossier libico rimane prioritario”, ha detto Di Maio. “È sempre un piacere incontrare la mia controparte Luigi Di Maio per discutere dell’attuale situazione politica in Libia e di come l’Italia, nostra vicina e amica, può svolgere un ruolo positivo portando a una soluzione pacifica e alle elezioni”, ha scritto da parte sua Mangoush sempre su Twitter.

Secondo un comunicato stampa del ministero libico, “le due parti hanno discusso molti dossier, compresi gli ultimi sviluppi politici in Libia e nella regione, e le modalità per migliorare le prospettive di cooperazione congiunta tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda la lotta all’immigrazione illegale e una serie di altre questioni di interesse comune”. I due ministri, aggiunge la nota diffusa dal ministero libico su Facebook, “hanno rinnovato il loro sostegno all’impegno profuso dal consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, e alle consultazioni del Comitato sul percorso costituzionale, che si sta svolgendo al Cairo sotto l’egida della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, al fine di raggiungere una base costituzionale e di portare a termine le elezioni il prima possibile per consolidare la pace e la stabilità in Libia”. Mangoush, infine, “ha anche espresso il suo ringraziamento e apprezzamento al ministro italiano, lodando il suo ruolo positivo a sostegno della pace”.

Nei giorni scorsi, l’inviato speciale per la Libia del ministro Di Maio, Nicola Orlando, si è recato in missione in Libia per colloqui con i maggiori esponenti politico-istituzionali del complesso panorama libico, in stretto raccordo con i partner europei, Francia e Germania in primis, e internazionali. La diplomazia dell’Italia, inoltre, sta lavorando a un accordo internazionale per trovare una soluzione alla grave crisi politica in Libia. L’idea è quella di coinvolgere tre membri occidentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto, ovvero Francia, Regno Unito e Stati Uniti, insieme a Italia e Germania, le due nazioni europee più impegnate nel dossier libico, più Turchia ed Egitto, i due Paesi chiave capofila dei fronti contrapposti in Libia.

Da mesi è in corso un braccio di ferro tra due coalizioni rivali in Libia: da una parte il Governo di unità nazionale del premier ad interim Abdulhamid Dabaiba con sede a Tripoli, riconosciuto al livello internazionale ma sfiduciato dal Parlamento; dall’altra il Governo di stabilità nazionale designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e guidato da Fathi Bashagha, già ministro dell’Interno di Tripoli, appoggiato a sua volta dal generale Khalifa Haftar. L’esecutivo del premier uscente controlla la capitale Tripoli e diverse zone della Tripolitania, la regione più popolosa del Paese. Il Gsn sostenuto dal Parlamento dell’est e dal generale libico Khalifa Haftar controlla i pozzi petroliferi situati in Cirenaica e nel Fezzan, oltre agli edifici governativi di Bengasi (est), Sirte (centro-nord) e Sebha (sud-ovest). Dal 31 maggio, il governo Bashagha ha ufficialmente iniziato le sue attività da Sirte. La produzione petrolifera libica è scesa intanto ad appena 100 mila barili di petrolio al giorno da 1,2 milioni del 2021.

