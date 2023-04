Italia-India, dalla manifattura alle nuove frontiere: avanza il partenariato strategico

L’Italia e l’India sono intenzionate a concretizzare il partenariato strategico stretto in occasione della visita a Nuova Delhi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del suo incontro col primo ministro indiano, Narendra Modi. Il proposito è emerso con chiarezza nell’odierna “sessione interattiva” che ha riunito imprenditori e amministratori delegati di aziende dei due Paesi, il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, in visita a Roma, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’evento, organizzato dall’ambasciata dell’India, è stato aperto dall’ambasciatrice Neena Malhotra, che ha sottolineato il momento di “grande slancio” delle relazioni bilaterali e gli aspetti di complementarietà tra i sistemi economici italiano e indiano. Il Made in Italy e “Make in India”, l’iniziativa del governo indiano a sostegno dell’industria nazionale, “non sono in competizione”, ha sintetizzato la diplomatica. I due ministri hanno esibito grade sintonia. Tajani ha sottolineato che quello di oggi “non è un singolo evento” ma è parte di “una strategia comune”. Goyal gli ha fatto eco parlando di “una visione comune” tra due Paesi che condividono il valore della democrazia, che hanno una grande storia passata e aspirazioni per il futuro. “Vogliamo lavorare di più insieme”, ha detto Tajani. “Cresciamo insieme”, ha aggiunto Goyal.

Il titolare della Farnesina ha spiegato che l’Italia, seconda potenza manifatturiera nell’Unione europea, lavorerà per stringere joint venture e fare investimenti, per esportare e importare “know how”. A suo parere, infatti, così come gli investimenti italiani sono importanti per l’India, anche quelli indiani possono esserlo per l’Italia, soprattutto per il Sud. “Internazionalizzazione, non delocalizzazione: questa è la nostra strategia”, ha precisato Tajani, assicurando grande sostegno agli imprenditori, perché “l’unico modo per creare posti di lavoro è sostenere l’industria”. Il vicepresidente del Consiglio, tuttavia, si è soffermato anche sulla dimensione geopolitica, ovvero sulla regione Indo-Pacifico, “fondamentale per la stabilità”, in un momento particolarmente complesso per il mondo, e sul ruolo “cruciale” dell’India.

Tajani e Goyal, che ieri hanno avuto un colloquio alla Farnesina per fare il punto sulle relazioni economiche e commerciali, possono contare su dati incoraggianti: l’interscambio commerciale è cresciuto del 22 per cento su base annua nel 2022, superando i 15 miliardi di dollari. I futuri sviluppi dipenderanno anche dalla conclusione del negoziato per un accordo di libero scambio in corso tra l’India e l’Unione europea. A livello bilaterale, comunque, ci sono ampi margini di miglioramento. “È possibile fare di più in molti settori”, ha ammesso oggi Tajani, citando ad esempio il turismo. Roma ospiterà la prossima riunione della Commissione mista per la cooperazione economica, nell’ultima settimana di settembre, e pensa anche all’istituzione di gruppi di lavoro congiunti settoriali, soprattutto in aree strategiche. Goyal ha fatto appello ad andare, investire, creare e portare tecnologie in India, senza nascondere che potranno esserci “sfide e problemi” da superare, ma promettendo opportunità. L’India, ha assicurato, vuole portare “al prossimo livello” questa partnership, alla quale attribuisce “grande valore”.

La consapevolezza delle opportunità legate alle ambizioni di crescita dell’India è emersa chiaramente dalle voci degli imprenditori presenti, sia da rappresentanti di grandi gruppi come Danieli Group, sia di realtà più piccole. “Vogliamo essere parte di questa opportunità”, ha detto, ad esempio, Roberto Impero, direttore commerciale di Sma Road Safety, che si occupa di automazione e barriere di sicurezza per strade e autostrade. Per Luigi Traettino, presidente di Titagarh Firema, azienda specializzata in materiale ferroviario, “geopoliticamente l’India è la via” da seguire, specialmente per l’Italia. Altrettanto rilevante è stata l’enfasi sull’innovazione e sui settori ad alta tecnologia. “Abbiamo cominciato a esplorare nuove frontiere”, ha riferito Raffaele Langella, responsabile affari internazionali di Confindustria, esortando a “rafforzare la cooperazione nei settori tecnologici”. Guido Parissenti, cofondatore e amministratore delegato di Apogeo Space, ha evidenziato, in particolare, le possibilità di “collaborazione strategica” nel settore spaziale. Attualmente sono quasi 700 le imprese italiane presenti in India, con circa 50 mila addetti.

Goyal ha avuto diversi colloqui a margine, incontrando tra gli altri Aldo Fumagalli Romario, presidente di Sol Group; Gaetano Cavalieri, presidente della Confederazione mondiale della gioielleria; Matteo Colaninno, vicepresidente di Piaggio; Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power; Monica de Virgiliis, presidente di Snam. Domani il ministro indiano avrà altri impegni a Milano, una breve tappa che è stata aggiunta al programma della sua visita. L’India è stata rappresentata dal direttore generale della Confederazione dell’industria indiana (Cii), Chandrajit Banerjee, e da altri dirigenti dell’organizzazione. Tra gli indiani hanno partecipato delegati di Bharti Entreprises, Mku, EaseMyTrip, Asian Paints, Shahi Exports, Upl Group, Somany Impresa Group.

Goyal e la delegazione al suo seguito sono stati ricevuti anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per un colloquio che ha avuto come tema centrale il rafforzamento della collaborazione industriale, soprattutto nel campo della manifattura avanzata, ma che ha toccato anche lo sviluppo della cooperazione in altri settori: infrastrutture, ricerca spaziale, telerilevamento, comunicazione satellitare, nuove tecnologie. “L’elevato grado di convergenza negli interessi economici e strategici dei due Paesi costituisce una base duratura per una relazione a lungo termine, alla luce anche delle nuove opportunità offerte dal rafforzamento delle catene del valore globali”, ha chiosato Urso al termine dell’incontro, ricordando lo sportello unico per le imprese attivato presso il suo dicastero per accompagnare le attività degli investitori stranieri.

