Italia-Giappone: la cooperazione tecnologica al centro della visita di Kishida a Roma

Si è parlato molto di cooperazione in materia di nuove tecnologie durante la visita a Roma del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Un incontro, secondo quanto si apprende, molto positivo e ricco di spunti, approfonditi anche in un pranzo di lavoro cui hanno preso parte i due leader. L’alleanza tra Italia e Giappone si esprime anche attraverso “una ricca cooperazione economica e commerciale”, ha sottolineato Draghi in una dichiarazione alla stampa assieme all’omologo, sollecitando un rafforzamento dei partenariati industriali in particolare in settori innovativi come l’energia rinnovabile, le biotecnologie, la farmaceutica, la robotica, l’aeronautica.

“Il Giappone – ha ricordato il titolare di Palazzo Chigi – è il secondo mercato asiatico per le nostre esportazioni” e “nel 2021 l’interscambio tra i nostri Paesi è stato di 12 miliardi di euro”. Il presidente del Consiglio ha ricordato come l’amicizia tra i due Paesi sia cresciuta “grazie agli scambi tra i nostri cittadini”. “Penso al grande numero di università ed enti di ricerca italiani con controparti giapponesi nel settore della scienza e della tecnologia. Dobbiamo rilanciare la mobilità, che è stata limitata a causa della pandemia di Covid-19. L’Italia ha riaperto i confini ai viaggiatori dal Giappone, anche per il turismo. Auspichiamo una rapida ripresa del rilascio dei visti per lavoro e studio e il ripristino dell’esenzione di visto per turismo per i cittadini europei. Insomma, vogliamo tornare a trovarvi”, ha concluso Draghi, non mancando di ringraziare l’omologo per “aver accettato con straordinaria prontezza che carichi di gas naturale liquefatto già pre-contrattualizzati con Paesi terzi siano reindirizzati verso l’Europa” dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Kishida, da parte sua, ha detto di aver trovato in Draghi “comprensione” sul tema del “nuovo capitalismo”, la ricetta economica da lui sostenuta in campagna elettorale che prevede l’aumento dei salari, il sostegno alle aziende innovative, la rivitalizzazione delle regioni rurali e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. “È importante – ha sottolineato Kishida – che tra le imprese dei nostri Paesi sia già iniziata una collaborazione in settori come energia, idrogeno, infrastrutture ferroviarie”. Secondo il premier giapponese, l’obiettivo è ora quello di approfondire la cooperazione con l’Italia in materia di rinnovabili e connettività. Kishida ha anche fatto riferimento all’accordo Italia-Giappone in materia di vacanza-lavoro firmato due giorni fa alla Farnesina, che può contribuire “al rilancio dei contatti tra i due popoli interrotti con la pandemia di Covid-19”.

Il tema della cooperazione economica e tecnologica con l’Italia era stato affrontato da Kishida anche durante il suo incontro con i rappresentanti della Camera di commercio e industria giapponese in Italia. Kishida, si legge in una nota diramata dal ministero degli Esteri giapponese, ha discusso nell’occasione lo stato delle relazioni commerciali e d’investimento bilaterali, e le prospettive delle aziende giapponesi che operano in Italia alla luce di sfide quali l’aumento dei costi dell’energia. Il primo ministro ha anche avuto uno scambio di opinioni in merito alle prospettive della cooperazione bilaterale su fronti quali la decarbonizzazione, la produzione di energia dall’idrogeno e le infrastrutture ferroviarie.

Naturalmente nell’agenda della visita in Italia del premier giapponese hanno avuto ampio spazio anche i temi dell’attualità internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina. Al termine del loro incontro, Draghi e Kishida hanno riaffermato la condanna all’invasione russa e hanno espresso il comune impegno ad arrivare il prima possibile “a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e per favorire i negoziati di pace”. “Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità. I nostri Paesi sono alleati anche nella gestione delle emergenze legate alla guerra, prima fra tutte quella energetica”, ha spiegato Draghi. Secondo Kishida, l’aggressione russa “mina le fondamenta dell’ordine non solo europeo”: è l’intera comunità internazionale a trovarsi oggi di fronte a un “bivio decisivo” e al dovere di “difendere un ordine fondato sulla pace”. Giappone e Italia, in questo senso, sono “uniti nell’attuare sanzioni senza precedenti verso la Russia e nel rafforzare gli aiuti verso l’Ucraina”. “Siamo concordi nel riconoscere quanto sia importante che la comunità internazionale, a partire dal G7, risponda con risolutezza all’aggressione russa”, ha aggiunto Kishida.

La preoccupazione di Roma e Tokyo è però rivolta anche al teatro dell’Indo-Pacifico. Kishida ha parlato di una situazione “particolarmente tesa”, verso la quale l’Italia ha “mostrato attenzione” anche attraverso la recente adozione di un documento strategico sul dossier. Il riferimento è al documento sul contributo italiano alla strategia europea per l’Indo-Pacifico, presentato lo scorso gennaio dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’attenzione è da una parte ai test missilistici e nucleari della Corea del Nord, dall’altra ai tentativi della Cina di modificare in maniera unilaterale lo status quo nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale: dossier entrambi particolarmente delicati per il Giappone, che si trova nel raggio di tiro dei missili nordcoreani e che con Pechino ha in corso una disputa riguardante le isole Senkaku (Diaoyu per la Cina). “L’Italia, l’Unione europea e il Giappone condividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico”, ha detto Draghi a questo proposito, e devono continuare a mostrarsi “uniti e risoluti a difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole, anche in riferimento ai mari cinesi e nello Stretto”.

Prima dell’incontro con Draghi, Kishida è stato ricevuto anche in Vaticano da papa Francesco, che nel 2019 si era recato in visita a Nagasaki e Hiroshima, quest’ultima città natale del premier nipponico. Kishida ha espresso l’intenzione di collaborare con la Santa Sede per realizzare “un mondo senza armi nucleari”, ma ha anche avuto con il Pontefice un “proficuo scambio di opinioni” sull’attuale situazione internazionale e regionale, affrontando temi quali l’invasione russa dell’Ucraina, l’Asia orientale, la Corea del Nord. Un confronto che si è ripetuto anche con il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, con il quale ha concordato di consolidare ulteriormente i rapporti tra il Giappone e la Santa Sede in occasione dell’80mo anniversario delle relazioni diplomatiche. A Parolin Kishida ha inoltre manifestato “profonda preoccupazione” per la situazione dei diritti umani a Hong Kong e nella regione cinese dello Xinjiang.

