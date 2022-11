Italia-Cina: Tajani ribadisce a Wang l’impegno a rilanciare il dialogo bilaterale

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito all’omologo cinese Wang Yi l’impegno a rilanciare il dialogo bilaterale e a rafforzare le relazioni economiche in settori cruciali, a partire da quello della transizione ed efficienza energetica, auspicando altresì un più agevole accesso dei prodotti alimentari italiani nel mercato cinese. Lo si legge in una nota diramata dalla Farnesina dopo la telefonata odierna, che segue di pochi giorni l’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping a margine del G20 di Bali, a testimonianza dell’importante partnership tra Italia e Cina.

“Con 54 miliardi di euro di interscambio nel 2021, un dato in costante crescita dopo le difficoltà causate dalla pandemia, la Cina è il nostro primo partner commerciale in Asia e un mercato di primaria importanza per le nostre imprese”, ricorda il documento. I due ministri hanno passato in rassegna anche i principali dossier di politica internazionale.

“Sulla guerra in Ucraina, il ministro Tajani ha rimarcato la necessità di promuovere ogni iniziativa diplomatica per favorire la composizione pacifica del conflitto, e di evitare una pericolosa escalation. Con riferimento infine ai rapporti tra Ue e Cina, il capo della Farnesina ha auspicato la rapida ripresa di tutti i canali di dialogo, incluso quello in materia di diritti umani”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram