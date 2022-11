Italia-Argentina: presidente regione Lombardia riceve ministro Cafiero, focus su investimenti nell’energia

"Siamo venuti ad approfondire la nostra relazione con soci strategici in progetti su risorse naturali come gas e petrolio, ma anche in materia di transizione energetica dove l'Argentina gioca un ruolo centrale in settori come quello dell'idrogeno, del litio e del rame", ha affermato il ministro argentino

Il rafforzamento delle relazioni e gli investimenti in settori come quello dell’energia sono stati i principali punti al centro della riunione tenuta mercoledì a Milano tra il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il ministro degli Esteri dell’Argentina, Santiago Cafiero. Lo riferisce lo stesso Cafiero in una nota ufficiale. “Siamo venuti ad approfondire la nostra relazione con soci strategici in progetti su risorse naturali come gas e petrolio, ma anche in materia di transizione energetica dove l’Argentina gioca un ruolo centrale in settori come quello dell’idrogeno, del litio e del rame”, ha affermato il ministro argentino. Sulla base di questa agenda Cafiero ha tenuto riunioni anche con il sottosegretario alle Relazioni internazionali della regione, Alan Rizzi, e con rappresentanti di Assolombarda.

Il governo argentino ha annunciato quindi che verranno realizzate nei prossimi mesi diverse “missioni commerciali con l’obiettivo di aprire nuovi mercati” con particolare attenzione anche ai settori legati alla scienza, la tecnologia, la biotecnologia e all”industria della conoscenza. In questo senso dal 19 al 23 settembre è prevista una missione multisettoriale nel quadro del Women economic forum (Wef) con un corrispettivo forum che si terrà poi in Argentina il 24 e 25 ottobre. Dal 20 al 26 settembre è prevista la presenza di una missione commerciale argentina anche al Milan Fashion Week, mentre dal 18 al 21 ottobre sarà la volta di una missione del settore alimentare che mira a collocare il paese sudamericano tra i produttori sostenibili di alimenti per il mercato ortofrutticolo di Milano (Sogemi). A novembre è prevista inoltre una missione commerciale di Startups tecnologiche.

Il ministro degli Esteri dell’Argentina, Santiago Cafiero, è arrivato mercoledì in Italia per una serie di attività che culmineranno venerdì 22 aprile a Roma con un incontro con il titolare della Farnesina, Luigi di Maio. L’agenda del ministro argentino a Roma prevede incontri anche con rappresentanti della Confindustria italiana e un’udienza privata con papa Francesco. Dopo gli incontri di mercoledì con rappresentanti della regione Lombardia e del mondo imprenditoriale locale, Cafiero si recherà giovedì a Venezia per l’inaugurazione del padiglione argentino della Biennale d’arte. Il viaggio ufficiale del ministro argentino proseguirà con una seconda tappa in India a partire da domenica 24.

A Nuova Delhi, riferisce la nota, Cafiero terrà un incontro con il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. Al centro dei colloqui “l’inizio di colloqui per la creazione di un foro di cooperazione tra la Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac) e l’India con l’obiettivo di rafforzare il dialogo extra regionale dell’istanza regionale oggi presieduta dall’Argentina”. Nella giornata di lunedì 25 Cafiero parteciperà all’inaugurazione della settima edizione del ‘Dialogo raisina’, principale conferenza in materia di geopolitica e geoeconomia dove martedì 26 esporrà in un pannello su energia. Mercoledì 27 il ministro sarà invece a Mumbai per una visita alla fabbrica di radioisotopi costruita dall’azienda statale Invap e per una riunione con la Confindustria locale.

