Italia-Arabia Saudita: il Business Council Saudita Italiano si riunisce per la seconda volta a Roma

Si è tenuta oggi a Roma, nel quartier generale di Confindustria in Viale dell’Astronomia, la seconda riunione del Business Council Saudita Italiano con parterre di altissimo livello, a partire dal vice presidente del Public Investment Fund (Pif, il maxi-fondo sovrano saudita), Hamad Saleh Albati, il presidente del Business Council Saudita Italiano, Kamel al Munajjed, e il responsabile del programma Quality of Life di Saudi Vision 2030 (la strategia di sviluppo del Regno), Abdulrahman A. Alanbar. Un incontro che si tiene, peraltro, dopo le indiscrezioni della stampa sul presunto interessamento di un fondo saudita per l’acquisto dell’A.S. Roma. Un interesse mai confermato ufficialmente, anche se è nota l’attenzione di Riad al calcio come strumento di soft power, come testimoniato anche dall’arrivo di Cristiano Ronaldo nel club saudita Al Nassr. Il percorso di riforme avviato dal principe ereditario e premier saudita Mohamed bin Salman ha peraltro visto importanti investimenti nel settore sportivo, tra cui il calcio, ospitando anche le finali della Supercoppa italiana rispettivamente nel gennaio 2019 a Gedda e nel dicembre 2019 a Riad.

In una recente intervista rilasciata al sito “Goal”, il segretario generale della Federcalcio dell’Arabia Saudita, Ibrahim Alkassim, aveva affermato che l’emergere come soft power nel calcio contribuirà notevolmente ad aiutare il programma di riforme Vision 2030 avviato nel 2016 per diversificare l’economia saudita e ridurre la dipendenza dal petrolio. “Vision 2030 è un progetto strategico che metterà l’Arabia Saudita di fronte ai principali Paesi del mondo. In Arabia Saudita, l’economia dipende principalmente dal petrolio, ma parte di questa trasformazione del 2030 è diversificare l’economia. Vision 2030 si basa su tre pilastri principali, il primo dei quali è la qualità della vita. Una parte della qualità della vita è lo sport”, aveva affermato Alkassim. L’importanza del calcio nella Vision 2030 è confermata anche dalla recente offerta estesa dall’Arabia Saudita per ospitare la Coppa d’Asia 2027 e la Coppa d’Asia femminile 2026.

Il recente acquisto da parte del Pif del 33 per cento di Azimut-Benetti, inoltre, accende i riflettori su altri comparti “appetibili” per i sauditi. Non è escluso che la visita della delegazione saudita possa favorire acquisti del Made in Italy e del saper fare italiano. E oggi all’incontro di Confindustria erano presenti, tra gli altri, il vice ministro per le imprese il Made in Italy, Valentino Valentini, il direttore centrale per l’Internazionalizzazione delle imprese presso il ministero degli Affari esteri, Mauro Battocchi, e la vicepresidente per l’internazionalizzane di Confindustria, Barbara Beltrame. Al termine della riunione, i rappresentanti delle circa cinquanta aziende italiane e saudite presenti potranno incontrarsi negli appositi tavoli “B2B” (business to business) a loro dedicati. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” erano presenti, tra gli altri, i vertici di 29 aziende saudite come Biostanards /Oklaz, Bin Saeedan Group, Alkhodair Factory for Metal and Industry, Aljomaih Holding Co, Taj Holding Group, Al Ajab food services, Hadaf Real Estate, AlMutabagani Hospitals, New Jeddah clinic hospital, Advanced Motors.

Italia e Arabia Saudita dovrebbero avviare una “politica industriale condivisa, da coltivare con rispetto e trasparenza, a supporto di tutte le collaborazioni bilaterali”, ha commentato Beltrame su LinkedIn al termine dell’incontro. “Un segnale importante, che conferma l’ulteriore passo avanti nell’aumentare le aree di collaborazione economica ed industriale tra i due Paesi. Le aziende italiane guardano con crescente attenzione al mercato saudita: una certezza già confermata nel nostro incontro a Riad. Il Business Council è proprio questo, un terreno fertile non soltanto per le sinergie industriali, ma anche per intensificare i rapporti bilaterali e commerciali tra le nostre aziende”, ha scritto ancora Beltrame. “Vogliamo creare una profonda connessione tra due mondi che hanno molto in comune, e siamo felici di aver trovato uno spazio privilegiato per rafforzare le relazioni tra i due mercati. La crescita delle imprese, sia italiane che saudite, dipende anche da questo”, ha detto ancora Beltrame. “Un obiettivo del Business Council è stato individuare quali sono le relazioni innovative che possono aprirci a nuove opportunità e nuovi mercati, e quali sono invece i legami tradizionali dove rafforzare la collaborazione, passando attraverso le linee guida della nostra azione congiunta: ricerca, espansione, intensificazione e diversificazione. Confindustria crede fermamente che il Business Council saudita italiano abbia lanciato un segnale importante. Abbiamo un progetto comune che cresce ogni giorno. Una politica industriale condivisa, da coltivare con rispetto e trasparenza, a supporto di tutte le collaborazioni bilaterali”, ha concluso.

Domani, inoltre, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, riceverà gli investitori/imprenditori esteri a Palazzo Piacentini alle ore 14:00. Venerdì, invece, la delegazione del Business Council Saudita Italiano si sosterà a Milano per un incontro a porte chiuse con Assolombarda. Come riferisce il sito web “Infomercatiesteri.it”, nel corso del 2022 l’economia saudita ha sperimentato una fase decisamente positiva, con una crescita aggregata al 8,5 per cento, tra le più alte in ambito G20. Il valore complessivo delle nostre esportazioni si attesta per il 2022 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 3,3 miliardi di euro, a testimonianza della centralità dell’Arabia Saudita quale partner commerciale di riferimento nell’area del Golfo. Complessivamente nel 2022 l’import ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro, in aumento del 52 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 4,8 miliardi di euro. Sebbene l’interscambio registri nel suo complesso un saldo negativo di 3,3 miliardi di euro, l’Italia si colloca al secondo posto tra i fornitori europei, con una quota di mercato del 2,8 per cento, dietro alla Germania (4,2 per cento) ma avanti a Francia (2,4 per cento), Regno Unito (2,2 per cento) e Spagna (1,5 per cento). Rispetto a tutti i fornitori internazionali, si colloca invece al nono posto, dopo, nell’ordine, a Cina, Stati Uniti, Emirati, India, Germania, Giappone, Egitto, Corea del Sud.

La gamma di prodotti italiani presenti sul mercato saudita è piuttosto diversificata e spazia da comparti ad alto valore tecnologico aggiunto (varie tipologie di macchinari), al settore chimico-farmaceutico, mobilio, moda e agro-alimentare. L’apprezzamento saudita per la tecnologia italiana è testimoniato dalla quota preponderante che rivestono macchinari, veicoli di trasporto, apparecchiature elettriche, medicali e per uso domestico (quasi il 50 per cento del paniere). Sulla scia degli investimenti infrastrutturali ed urbanistici in corso, anche al fine di realizzare i grandi progetti della Vision 2030 e per effetto del tasso di crescita costante della popolazione (2 per cento annuo con 36 milioni di abitanti), ci si può attendere in prospettiva un incremento delle voci inerenti il settore delle costruzioni (materiali edili, macchinari da sollevamento, marmi, ceramica) e del design (arredamento, mobilio). In ambito sanitario, vi sono margini di miglioramento per le voci inerenti i prodotti farmaceutici e le apparecchiature medicali, tenuto conto della crescita della popolazione e quindi delle polizze assicurative e dell’investimento promosso dalla Vision per migliorare l’offerta delle strutture ospedaliere sulla scia del Covid. In virtù del benessere crescente in seno alla società saudita, anche il settore moda presenta margini di miglioramento e del resto le grandi firme del “Made in Italy “rappresentano un punto di riferimento per il mercato saudita ed in particolare dei segmenti più giovani (2/3 della popolazione).

