Italia-Algeria, El Mundo: una luna di miele in cui Roma sfrutta abilmente le difficoltà della Spagna

Mentre i problemi della Spagna nel Maghreb si moltiplicano, l’Italia sembra vivere una “luna di miele” con i suoi vicini meridionali, nonostante le difficoltà del governo. Lo scrive il quotidiano “El Mundo”, evidenziando come negli ultimi mesi l’Algeria ha soppiantato la Russia come principale fornitore di gas dell’Italia in seguito all’inizio del conflitto in Ucraina. Mentre l’Algeria è diventata “un Paese chiave” per la politica energetica europea nel pieno del conflitto in Ucraina, la Spagna “ha perso le posizioni che aveva già conquistato da anni” in seguito alla crisi diplomatica tra Madrid e Algeri dopo la decisione del presidente del governo, Pedro Sanchez, di sostenere il piano d’autonomia del Marocco sul Sahara occidentale.

L’Algeria è sempre stata il principale fornitore della Spagna, fornendo sino al 60 per cento del gas naturale ma questa crisi “ha cambiato tutto”, sottolinea “El Mundo” spiegando che in questo contesto l’Italia è entrata “abilmente in gioco” riuscendo in pochi mesi a triplicare le forniture e trasformandosi nel principale hub dell’Europa meridionale con la capacità di rifornire il resto dell’Unione attraverso il Transmed, il gasdotto che collega la Sicilia con il Paese produttore di petrolio attraverso la Tunisia.

“Consapevole che il lavoro avrebbe dovuto essere completato e dando prova di grande abilità politica, Draghi è tornato ad Algeri questa settimana per un vertice bilaterale” durante il quale sono stati firmati 15 protocolli d’intesa che non solo hanno confermato l’Italia come partner privilegiato nel settore degli idrocarburi, ma l’hanno anche ben posizionata nel mondo imprenditoriale e industriale”. Per “El Mundo” non c’è solo il gas nella strategia italiana nei confronti dell’Algeria e del Maghreb, ma il tutto fa parte di un “movimento più ampio in cui si intrecciano la stabilità politica della sponda meridionale, il commercio e le comunicazioni. La geografia e la storia segnano la penisola a forma di stivale come centro del Mediterraneo e il Mare Nostrum è nel Dna della politica estera italiana, insieme alla sua vocazione europeista e atlantista”.

