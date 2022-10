Draghi: “In arrivo forniture di gas ancora più cospicue”

Il quarto vertice intergovernativo italo-algerino tenuto oggi ad Algeri “ha confermato il partenariato privilegiato nel settore energetico” tra Italia e Algeria. Lo ha detto oggi ad Algeri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il capo dello Stato algerino, Abdelmajid Tebboune. “In questi mesi l’Algeria è diventato primo fornitore di gas del nostro Paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l’Italia nell’ambito dell’accordo firmato con Eni ad aprile. Si tratta di un’accelerazione rispetto a quanto previsto e anticipato e di forniture ancora più cospicue nei prossimi anni”, ha detto Draghi.

Gli accordi e i memorandum d’intesa firmati oggi, ha proseguito il presidente del Consiglio, riflettono “l’ampio spettro della collaborazione” tra Italia e Algeria. “L’Algeria è un partner molto importante per l’Italia. Lo è nel campo energetico, lo è nell’industria e nell’attività imprenditoriale. Nella lotta alla criminalità, nella ricerca della pace e della stabilità nel Mediterraneo. La Dichiarazione congiunta e le intese appena firmate riflettono l’ampio spettro della collaborazione tra i nostri due Paesi. Questo include, la giustizia, lo sviluppo sociale, la cooperazione industriale, i lavori pubblici, la transizione energetica, la promozione culturale. Il vertice sarà di grande beneficio per i nostri cittadini e per le nostre imprese”, ha detto Draghi sottolineando come la transizione energetica sia “fondamentale” per l’Italia, per l’Algeria e anche per l’Unione europea. “Collaboriamo anche alle forniture e allo sviluppo di fonti rinnovabili e in particolare idrogeno verde, energia solare, eolica e geotermica. La transizione energetica è fondamentale per i nostri Paesi ed fondamentale per l’Unione europea”, ha aggiunto.

Il premier ha quindi assicurato che l’Italia continua a lavorare insieme all’Algeria “per la pace nel Mediterraneo, a partire dalla crisi libica e dalle difficoltà che affronta la Tunisia”. “Sono certo che sapremo dare un contributo decisivo alla stabilità di questi due Paesi nel rispetto della loro sovranità. L’amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le crisi che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini per il futuro del Mediterraneo”, ha detto Draghi.

Il presidente Tebboune: “La seconda visita di Draghi dimostra la volontà di rafforzare le relazioni”

Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è detto “lieto di accogliere per la seconda volta il presidente del Consiglio Mario Draghi. Questo testimonia la nostra volontà di rafforzare le nostre relazioni di amicizia e cooperazione”. Lo ha affermato Tebboune durante la conferenza stampa congiunta. “Questa visita è una tappa ulteriore per il rafforzamento delle nostre relazioni. I nostri colloqui sono stati intensi in tutti i settori e abbiamo parlato di temi internazionali, delle nostre relazioni bilaterali e delle relazioni che riguardano il Magreb, che consideriamo molto importanti insieme ai nostri amici italiani”, ha proseguito. Tebboune e Draghi hanno anche discusso della “situazione internazionale, di questioni della sicurezza internazionale e temi relativi alla situazione nel continente africano e nel mondo arabo”.

Riguardo alla Libia, ha proseguito il presidente algerino, “abbiamo deciso di aiutare i libici affinché sviluppino le loro istituzioni e quindi di avviare elezioni verso la creazione di istituzioni, lontano dalle ingerenze straniere”. Per quanto riguarda il Mali e il Sahel, le parti hanno deciso di “sviluppare le nostre azioni per garantire la pace e la sicurezza secondo le iniziative che sono state prese in Algeria”, tra cui il rafforzamento della missione Minusma, “per arrivare alla risoluzione dei problemi che riguardano questa area”, ha dichiarato Tebboune. Il capo dello Stato algerino ha poi detto che un altro dei temi è stato il Sahara occidentale. “Siamo d’accordo con gli italiani per aiutare le iniziative prese dalle Nazioni Unite per la risoluzione del problema nel Sahara occidentale. Appoggiamo lo svolgimento di un referendum”, ha concluso.

Tebboune si è quindi detto “compiaciuto per il risultato a cui siamo giunti e per gli accordi conclusi. Le intese che segnano l’avvio di una nuova tappa per lo sviluppo relazioni, a cui teniamo”. Il presidente algerino ha quindi aggiunto che “abbiamo parlato di problemi economici che riguardano i nostri due Paesi e deciso di tenere il business forum nel pomeriggio, che si svolge dopo l’approvazione da parte del parlamento del nuovo codice degli investimenti”.

Firmati 16 accordi tra Italia e Algeria, mai così tanti in una sola volta

Sono in tutto 16 i documenti firmati oggi dai rappresentanti di Italia e Algeria al palazzo presidenziale di El Mouradia, alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del presidente della Repubblica algerina, Abdelmajid Tebboune. Algeria e Italia non avevano mai firmato così tanti accordi in un’unica occasione. Le intese riguardano: la cooperazione congiunta nel settore del marmo; tra l’Agenzia nazionale algerina per la farmacia e l’Agenzia italiana del farmaco; le piccole e medie imprese; la promozione degli investimenti; la lotta alla corruzione; i lavori pubblici; le start-up; l’industria farmaceutica; la cooperazione industriale; la ricerca scientifica; le energie verdi; la giustizia; l’assistenza sociale e la condizione delle donne; la protezione del patrimonio storico; gli affari esteri. Infine, l’ultimo documento è relativo alla dichiarazione finale del vertice.

Draghi è accompagnato nella sua visita dai ministri degli Esteri, Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Pari opportunità e Famiglia, rispettivamente Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini ed Elena Bonetti. Inizialmente prevista per due giorni – lunedì 18 e martedì 19 – la visita è stata ridotta ad un solo giorno, per consentire al premier di rientrare a Roma ed aggiornarsi sugli ultimi sviluppi della crisi, in particolare sulle intenzioni dei partiti, in vista delle comunicazioni che egli terrà alle Camere mercoledì 20 luglio.







La visita di Draghi è stata preceduta dall’annuncio da parte dell’Algeria dell’aumento del volume delle sue forniture di gas all’Italia di altri 4 miliardi di metri cubi a partire dalla prossima settimana. Secondo l’agenzia di stampa algerina “Aps”, il gas aggiuntivo sarà consegnato dalla compagnia energetica Sonatrach ad Eni e agli altri partner italiani a partire dalla prossima settimana. Sempre secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa algerina, dall’inizio dell’anno, l’Algeria avrebbe già consegnato all’Italia 13,9 miliardi di metri cubi superando del 113 per cento i volumi preannunciati, e prevede di consegnare entro la fine del 2022 altri sei miliardi di metri cubi di gas.

La visita della delegazione italiana guidata da Draghi segue la missione condotta dal premier italiano lo scorso 11 aprile in cui sono stati firmati un accordo tra la compagnia algerina Sonatrach e l’italiana Eni per l’esportazione di gas – nel tentativo di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza – e una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione energetica tra i due Paesi firmata dai ministri degli Esteri, rispettivamente Luigi Di Maio, e Ramtane Lamamra. La visita di Draghi giunge inoltre dopo quella del presidente dell’Algeria dello scorso maggio che era stata preceduta dalla storica visita del capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, ad Algeri nel novembre 2021.

L’Algeria è il Paese più esteso del continente africano e ha una popolazione di 47 milioni di abitanti di cui circa il 50 per cento ha meno di 30 anni. L’economia algerina, pur ancora fortemente dipendente dal comparto degli idrocarburi, ha un vasto potenziale in numerosi settori oggetto di programmi di diversificazione economica che creano nuove opportunità di investimento. I rapporti bilaterali tra Italia e Algeria sono storicamente eccellenti e attraversano una fase particolarmente positiva, come testimoniato dalle visite politiche al più alto livello che si sono susseguite negli ultimi mesi (visita di Stato del presidente Sergio Mattarella in Algeria a novembre 2021, visita ad Algeri del presidente del Consiglio Mario Draghi ad aprile scorso e, subito dopo, visita di Stato del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in Italia).

Le relazioni economico-commerciali costituiscono uno dei pilastri del partenariato bilaterale. L’Italia è il terzo partner commerciale dell’Algeria a livello globale (primo cliente e sesto fornitore). L’Algeria – 50esimo mercato di destinazione dell’export italiano – è il primo partner commerciale dell’Italia nel continente africano. Inoltre, l’Algeria è uno dei nostri principali fornitori energetici: in particolare, nei primi mesi dell’anno in corso ha superato la Federazione Russa ed è diventata il nostro primo fornitore di gas, evidenzia Ice Agenzia. Nel 2021 il valore dell’interscambio Italia-Algeria è stato pari a 7,34 miliardi di euro, di cui 5,58 miliardi (+77,6 per cento) le nostre importazioni e 1,76 miliardi le nostre esportazioni (-9,1 per cento). Il gas costituisce la quasi totalità delle nostre importazioni, mentre l’Italia esporta principalmente macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e siderurgici.

