Italia-Algeria: al via la visita a Roma del presidente Tebboune, oggi gli incontri con Mattarella e Draghi

Entra nel vivo oggi la visita in Italia del presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, atterrato ieri pomeriggio a Roma, con gli incontri con il capo dello Stato Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Tebboune incontrerà questa mattina il presidente italiano al Quirinale dove si terrà la cerimonia di benvenuto e dove vi saranno alcune dichiarazioni alla stampa intorno alle 12. Tebboune si recherà quindi a Palazzo Chigi per una colazione di lavoro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e per la firma di alcune intese ancora in corso di definizione nei settori del turismo, della cultura, delle micro-imprese e della lotta all’evasione fiscale. Successivamente, Tebboune dovrebbe incontrare le altre principali cariche dello Stato italiano e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per poi partecipare a un brindisi e a un Pranzo di Stato al Quirinale.

Il presidente Tebboune è atteso il 27 maggio in una seconda città italiana, Napoli, replicando così il modello della visita effettuata lo scorso novembre da Mattarella in Algeria, che aveva previsto appunto due tappe: una ad Algeri, capitale e porto più importante del Paese, con circa 4 milioni di abitanti; e l’altra ad Annaba, l’antica Hippo Regius, terra di origine di sant’Agostino, importante polo industriale della nazione araba esportatrice di idrocarburi. Una prassi comune per le visite di Stato all’estero, tanto è vero che Tebboune nella recente missione in Turchia ha fatto tappa sia ad Ankara che a Istanbul. La mattina del 27 maggio, il presidente algerino e Mattarella dovrebbero recarsi in treno a Napoli per raggiungere la residenza quirinalizia Villa Rosebery, splendida palazzina borbonica sulla collina di Posillipo, per una visita al Parco archeologico di Pompei e, a seguire, per la cerimonia di commiato presso l’aeroporto militare di Capodichino.

Secondo quanto sottolineato lo scorso 24 maggio in una nota dalla presidenza algerina, la visita in Italia del presidente Tebboune, “è di particolare importanza per rafforzare i legami di amicizia storica e per rafforzare le relazioni bilaterali in molti ambiti”. Uno dei settori in cui Algeria e Italia possono rafforzare le relazioni, secondo la nota della presidenza algerina, è quello “economico, nell’ambito di una nuova visione dei due presidenti, volta a rilanciare una nuova dinamica di dialogo e di cooperazione strategica tra i due Paesi vicini e amici”.

La visita in Italia del presidente della Repubblica algerina, Abdelmajid Tebboune, fornirà l’occasione per firmare nuovi accordi bilaterali e per preparare il terreno del vertice intergovernativo previsto a luglio ad Algeri. L’Italia è il terzo partner commerciale dell’Algeria a livello globale (primo cliente e terzo fornitore). L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia nel Continente africano e nell’area Medio Oriente – Nord Africa, con scambi in forte crescita. Inoltre, l’Algeria è il secondo fornitore energetico dell’Italia e ha per questo un’importanza strategica per il Paese. Recentemente, lo Stato nordafricano ha dato disponibilità per fornire all’Italia gas aggiuntivo nel breve, medio e lungo termine. “Agenzia Nova” ha appreso che è in corso di definizione anche una dichiarazione congiunta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dell’omologo algerino, Ramtane Lamamra, in cui le due parti si impegnano a rafforzare la cooperazione economica in vista del vertice intergovernativo del 18 e 19 luglio. Dopo l’accordo per l’aumento dei volumi di gas a partire dal 2022, Algeria e Italia puntano, infatti, a una partnership a 360 gradi che vada oltre l’energia: piccole e medie imprese, agricoltura, cantieristica navale, scambi interuniversitari, turismo, edilizia, lavori pubblici, industria farmaceutica e produzione di medicinali, Internet, informatica e telecomunicazioni, restauro di vecchi edifici.

In un’intervista a “Nova” pubblicata lo scorso 9 maggio, l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria, aveva sottolineato in particolare il settore delle piccole e medie imprese. “Secondo il presidente Tebboune, infatti, l’Italia è un modello da seguire perché è un leader in questo settore e vorremmo sfruttare la vostra esperienza e il vostro know-how”, aveva detto Touahria. “C’è un altro settore importante che è quello dell’agricoltura sahariana. Disponiamo di grandi terre fertili nel sud e abbiamo bisogno dell’esperienza dell’Italia e degli investitori italiani in questo settore. Se ci saranno investitori interessati, forniremo loro tutti i vantaggi in modo che possano lavorare per garantire la nostra sicurezza alimentare. Con l’attuale situazione in Ucraina e la crisi del grano, potremmo mettere da parte la minaccia alimentare e magari, perché no, diventare esportatori”, aveva aggiunto il diplomatico. L’Algeria ha stanziato 35 miliardi di dinari (230 milioni di euro) per sostenere i prezzi dello zucchero e dell’olio commestibile e far fronte alla possibile crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina. La pandemia di Covid-19 e la crisi alimentare stanno portando l’Algeria a mettere in discussione le scelte strategiche per garantire una maggiore sicurezza alimentare. L’Italia potrebbe fornire il proprio know how e management a disposizione degli algerini, i quali sono determinati a migliorare la produzione interna per ridurre le dipendenze dall’estero e migliorare la sicurezza alimentare.

C’è poi il settore della cantieristica navale. “Durante la mia visita nella regione Marche a fine febbraio, ho visitato il gruppo Fincantieri e ho proposto di realizzare una società mista per la costruzione di navi civili e mercantili: sarebbe un altro settore sul quale le due parti potrebbero discutere”, aveva spiegato Touahria. “Ci sono anche gli scambi interuniversitari: durante le mie ultime visite in Sicilia e nelle Marche, ho notato che ci sono tante possibilità, soprattutto nel campo della tecnologia avanzata. In Sicilia, ho incontrato studenti algerini di robotica. Nelle Marche ci sono quattro università di punta nel settore tecnologico e tutto questo può essere un fattore di cooperazione e di sviluppo tra l’Algeria e l’Italia. Un altro settore è il turismo, dove potremmo approfittare del know-how e del management degli italiani: l’Algeria ha dei posti magnifici che non sono ancora stati sfruttati e il contributo dell’Italia potrebbe aiutarci a sviluppare il turismo”, aveva aggiunto l’ambasciatore. Anche l’agroalimentare “è un settore molto importante perché, anche se riusciamo a produrre materie prime, ci vuole l’industria della trasformazione e della lavorazione di questi prodotti”, aveva spiegato il diplomatico, asserendo che anche in questo settore, “l’apporto dell’Italia sarà importante. Ci sono tanti altri settori su cui le due parti potranno discutere, come l’edilizia, i lavori pubblici, l’industria farmaceutica e la produzione di medicinali, Internet, l’informatica e le telecomunicazioni, il restauro di vecchi edifici”.

Durante la visita il Algeria del 6 e 7 novembre 2021, il presidente Mattarella aveva definito il Paese nordafricano un “partner strategico”, soffermandosi in più di una occasione sulla figura di Enrico Mattei, il fondatore di Eni, che “simboleggia in maniera molto forte la lunga amicizia tra Algeria e Italia”. Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il Governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petrolifera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram