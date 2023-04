Craxi a Nova: “Vogliamo essere facilitatori dell’integrazione dei Balcani nell’Ue”

La senatrice si è recata in visita istituzionale a Tirana, in Albania, dal 17 al 19 aprile, dove ha tenuto una serie di incontri utili a fare il punto sui principali dossier dell'agenda politica internazionale

L’Italia vuole svolgere “un ruolo di facilitatore” in tutti i processi di integrazione dei Balcani occidentali. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” la presidente della commissione Affari Esteri e Difesa al Senato, Stefania Craxi. La senatrice si è recata in visita istituzionale a Tirana, in Albania, dal 17 al 19 aprile, dove ha tenuto una serie di incontri utili a fare il punto sui principali dossier dell’agenda politica internazionale. Sottolineando che l’Albania “è un Paese amico dell’Italia”, Craxi ha spiegato di aver ribadito “l’intenzione del governo di riprendere un ruolo importante nei Balcani, che un po’ è stato smarrito”.

“A Tirana ho riscontrato anche un grande sentimento di gratitudine nei confronti dell’Italia per quanto fatto nei momenti più complicati dell’Albania e per l’appoggio al dossier sulla sua integrazione europea”, ha sottolineato la senatrice. “L’Italia, per rafforzare il suo ruolo nell’area balcanica occidentale, sta utilizzando tutti i mezzi che la politica ha a disposizione, pertanto si stanno moltiplicando anche gli incontri a livello istituzionale in tutta la regione”, ha affermato Craxi.

Per esempio, la presidente della commissione Affari Esteri e Difesa al Senato ha ricordato “le missioni congiunte in Serbia e Kosovo fatte dai ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, ma anche il bel convegno organizzato a Trieste proprio sul territorio balcanico, che ha coinvolto il sistema Paese in ambito economico, culturale e politico”. Craxi ha poi spiegato che “nel mese di giugno, sempre a Trieste, è stata organizzata nell’ambito dell’Iniziativa centro-europea (Ince) una riunione di tutti i presidenti delle commissioni esteri dei Balcani”.

Secondo la senatrice, “l’Italia ha lasciato languire il processo di integrazione europea per troppo tempo”, ma in questo momento “difficile”, in cui “si staglia in filigrana uno scontro geopolitico globale epocale tra Paesi che condividono i valori di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani e quelli del sistema autocratico con chiaro intento egemonico, abbiamo bisogno di tenere con noi i Balcani”.

