Salta l’accordo con i lavoratori di Ita: proclamato lo sciopero di quattro ore il 28 febbraio

Clamorosa marcia indietro di Ita Airways questa sera al tavolo ministeriale che doveva sancire la chiusura positiva del confronto sulle retribuzioni dei dipendenti della società. Le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anpav e Anp – hanno preso atto con estremo rammarico del repentino e non previsto voltafaccia aziendale ed hanno chiuso negativamente la procedura di raffreddamento in sede ministeriale annunciando le prime quattro ore di sciopero di tutto il personale di Ita Airways per il giorno 28 febbraio 2023.

Disconoscendo quanto negoziato positivamente nella serata di ieri – riferisce una nota – l’azienda ha comunicato l’indisponibilità a sottoscrivere l’accordo e la convocazione di un Consiglio di amministrazione per la prossima settimana. È urgente un intervento immediato dell’azionista di Ita Airways, il ministero dell’Economia e delle Finanze, per fare chiarezza all’interno del Consiglio di amministrazione della società.

L’accordo già concluso e negoziato “è stato fatto saltare dall’azienda”, ha dichiarato il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, aggiungendo che “siamo pronti a dichiarare il primo sciopero in Ita”. “Quanto accaduto oggi – sottolinea il segretario nazionale della Filt Cgil – non ha precedenti ed è inaccettabile. Ci fa prendere atto che qualcuno, non solo non ha a cuore gli interessi dei lavoratori, ma gli manca di rispetto ed ha, al contrario, interesse che venga messa a rischio l’operazione di ingresso di Lufthansa e la sopravvivenza stessa dell’azienda, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro”. “Chiediamo un immediato intervento del governo – afferma infine Cuscito – che metta fine a questo ridicolo teatrino ed a minuti arriverà la proclamazione di sciopero unitaria per lo stop di tutti i lavoratori della compagnia”.

