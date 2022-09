Istituti tecnici superiori: l’80 per cento dei diplomati ha trovato un lavoro nel 2021

Si è svolto questa mattina, al ministero dell’Istruzione, l'”Its Day”, l’evento dedicato alla formazione terziaria professionalizzante. Hanno partecipato all’appuntamento, presso la sala “Aldo Moro”, il ministro Patrizio Bianchi, il Capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del ministero, Stefano Versari. Durante la giornata – riferisce una nota – insieme agli esperti e ai protagonisti del settore, sono stati presentati i principali dati sull’andamento degli Istituti tecnici superiori. Secondo i dati del monitoraggio, svolto dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), l’80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro nel corso del 2021 e, di questi, oltre il 90 per cento in un’area coerente con il proprio percorso di studi. Durante la mattinata è stato anche presentato lo spot promozionale per informare studentesse, studenti e famiglie sulle opportunità offerte dagli Its e sui percorsi disponibili. È stata anche ricordata la collaborazione tra ministero dell’Istruzione e Rai, che, grazie al programma “Cercasi Talento”, ha fatto conoscere questa filiera a un vasto pubblico. Ampio spazio è stato dedicato alle opportunità di sviluppo per gli Its nei progetti Ue, con l’esposizione dei migliori progetti realizzati da quattro Its. Con riguardo alla dimensione europea dei corsi Its, sono stati illustrati i piani di sostegno e le opportunità di sviluppo offerti, oltre alle iniziative intraprese.

Sono stati inoltre premiati cinque Its per i migliori progetti assolutamente meritevoli per tema e percorso, realizzati nell’ambito del programma Its 4.0, che ogni anno coinvolge un numero sempre più vasto di Its e di allievi fortemente motivati ad affrontare le sfide proposte dal programma formativo che avvicina scuola e impresa nei processi di innovazione. “L’investimento che stiamo facendo sugli Its attraverso il Pnrr è strategico, non solo per le ragazze e i ragazzi, ma per l’intero Paese”, dichiara il ministro Patrizio Bianchi, che aggiunge: “I dati dell’ultimo monitoraggio sugli Istituti tecnici superiori confermano l’alta qualità e l’efficacia di questo segmento formativo. Con 1,5 miliardi fino al 2026 puntiamo a rafforzare i percorsi, mantenendo la loro identità e il loro prezioso e specifico rapporto con i territori, e a renderli ancora più attrattivi per i giovani. Vogliamo creare una rete educativa nazionale, per rendere il sistema più solido e integrato, oltre che arricchire l’offerta, in linea con le esigenze del tessuto produttivo e con i nuovi campi dell’economia”.

Dopo 11 anni dal suo avvio – sottolinea il ministero – il sistema degli Istituti tecnici superiori conferma la sua efficacia in termini di occupabilità , nonostante la pandemia. I dati del monitoraggio nazionale 2022 dei percorsi Its, realizzato da Indire su incarico del ministero dell’Istruzione, mostrano che, su 5.280 diplomati, l’80 per cento (4.218) ha trovato un’occupazione nel corso dell’anno 2021, nonostante le restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia: dal mese di marzo 2020 a dicembre 2020 i percorsi formativi si sono necessariamente svolti in dad e solo in alcune aziende è stato possibile ospitare gli allievi. La rilevazione si è concentrata sull’analisi dei 260 percorsi oggetto di monitoraggio terminati nel 2020, erogati da 89 fondazioni Its su 103 già costituite nel 2018. Dei 4.218 diplomati Its che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma, 3.836 (il 90,9 per cento degli occupati) risultano essere in un’area coerente con il proprio percorso di studi. La restante percentuale comprende coloro che non hanno trovato lavoro, oppure che si sono iscritti a un percorso universitario, oppure ancora impegnati in tirocini extracurricolari. Dall’analisi dei dati relativi agli occupati nelle diverse aree tecnologiche emerge che sono l’area della Mobilità sostenibile e il Sistema meccanica a registrare le performance migliori (85,7 per cento e 84,7 per cento). Dall’analisi della tipologia contrattuale degli occupati emerge che, a 12 mesi dal diploma, 1.946 diplomati Its (il 46,1 per cento degli occupati) hanno trovato lavoro con contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato, 1.245 diplomati (29,5 per cento) sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario e 1.027 (24,3 per cento) con contratto di apprendistato di terzo livello. Gli iscritti ai 260 percorsi Its monitorati nel 2020 erano 6.874, prevalentemente di sesso maschile (72,4 per cento). Gli iscritti sono in prevalenza giovani: il 37,9 per cento sono neodiplomati (18-19 anni), mentre quelli tra i 20 e 24 anni sono il 41,9 per cento. In minor numero gli over 25, che comunque risultano il 20,2 per cento. Gli Its sono caratterizzati da una flessibilità organizzativa e didattica, da una rete di governance con prevalente presenza delle imprese e dalla capacità di intercettare l’innovazione, con particolare riguardo alle tecnologie proprie del progetto Its 4.0.

I percorsi – prosegue la nota – in settori tecnologici d’avanguardia erogati dagli Its hanno una durata biennale e in alcuni casi triennale e fanno riferimento alle aree della mobilità sostenibile, efficienza energetica, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo, tecnologie dell’informazione e comunicazione, nuove tecnologie della vita e nuove tecnologie per il made in Italy, articolata a sua volta in sistema agro-alimentare, sistema meccanica, sistema moda, servizi alle imprese, sistema casa. I percorsi sono progettati sulla base di piani triennali di programmazione regionale, predisposti con riferimento alle figure nazionali previste dal decreto del 7 febbraio 2013 per ciascuna area tecnologica e con riguardo sia ai fabbisogni formativi dei diversi territori rispetto alle specifiche filiere produttive sia alle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica e organizzativa delle imprese. Rispondono ad alcuni standard minimi, quali stage obbligatori in aziende e laboratori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, presenza di non meno del 50 per cento di docenti provenienti dal mondo del lavoro e con specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni (Dpcm 25 gennaio 2008). Il diploma rilasciato dagli Its al termine del corso biennale si colloca al quinto livello Eqf (European qualification framework); il diploma rilasciato al termine del corso triennale, al sesto livello Eqf. I docenti dei percorsi Its conclusi nel 2020 sono complessivamente 9.161. Diversa la provenienza: impresa (71,9 per cento), università (11,7 per cento), scuola (10,6 per cento), agenzia formativa (4,2 per cento) e centro di ricerca (1,8 per cento). I 6.583 docenti provenienti dal mondo del lavoro svolgono il 72,3 per cento delle ore complessive di docenza, superando tale valore le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (77,9 per cento), tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo (76,6 per cento) e per gli ambienti delle nuove tecnologie per il made in Italy: il sistema casa (77,5 per cento) e sistema moda (77,5 per cento). I percorsi che accedono alla premialità sono 142 (il 54,6 per cento del totale dei percorsi monitorati). Le Regioni – conclude la nota – con la percentuale più alta di percorsi premiati sono Umbria (83,3 per cento), Piemonte (78,9 per cento), Veneto (65,8 per cento), Lombardia (65,3 per cento), Emilia-Romagna (63,6 per cento).

