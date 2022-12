Israele: Netanyahu presta giuramento alla Knesset e diventa ufficialmente primo ministro

Il leader del Likud, Benjamin Netanyahu, ha prestato giuramento davanti alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) diventando ufficialmente primo ministro del 37esimo governo dello Stato Israele, il sesto mandato alla guida di un esecutivo della sua carriera politica. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, il premier uscente Yair Lapid ha lasciato l’aula senza stringere la mano a Netanyahu. Il governo ha ottenuto la fiducia con 63 voti a favore e 54 contrari. Alla seduta non ha partecipato il deputato Ya’akov Tesler, del partito parte della coalizione di governo Giudaismo della Torah unita, attualmente all’estero. Con un totale di 15 anni alla guida di un governo, Netanyahu è il primo ministro israeliano più longevo. Questo sarà il sesto governo della sua carriera politica ed è considerato il più estremista nella storia del Paese. La coalizione guidata da Netanyahu ha ottenuto 64 dei 120 seggi alla Knesset alle elezioni del primo novembre scorso ed è composta dal partito Likud, guidato dal premier, da due formazioni politiche ultraortodosse rispettivamente Shas e Giudaismo della Torah unita e tre partiti religiosi di estrema destra: Sionismo religioso, Otzma Yehudit e Noam.

Parlando al plenum della Knesset prima del giuramento, Netanyahu ha presentato tre massime priorità per il suo nuovo governo: fermare il programma nucleare iraniano, sviluppare le infrastrutture statali – con particolare attenzione al collegamento della cosiddetta periferia al centro del Paese – e ripristinare l’interno sicurezza e governance a Israele. Il nuovo governo guidato da Netanyahu è composto da 31 ministri. Nonostante la coalizione si sia dimostrata coesa durante la campagna elettorale, ci sono volute settimane di trattative e dispute per portare alla formazione del governo, e le posizioni chiave, compresa quella di ministro degli Esteri, sono rimaste in evoluzione fino a questa mattina. Nel governo ci sono cinque donne: Miri Regev, Idit Silman, Gila Gamliel, Galit Distel Atbaryan e Orit Strock. Il membro più anziano del gabinetto è il ministro entrante dell’Agricoltura, il 75enne Avi Dichter (Likud), mentre il più giovane è il ministro entrante per lo Sviluppo del Negev e della Galilea, il 30enne Yitzhak Wasserlauf, del partito Otzma Yehudit.

Il 73enne Netanyahu ha scelto 15 ministri dalle fila del partito Likud. Al ministero della Difesa, Netanyahu ha scelto Yoav Gallant, ex generale delle Forze difesa israeliane (Idf), che ha iniziato la sua carriera militare nell’unità di forze speciali della Marina Shayetet 13. Considerato un abile stratega militare, Gallant ha già servito in qualità di ministro guidando il dicastero dell’Edilizia tra il 2015 e il 2019. Il ministero degli Esteri sarà guidato da Eli Cohen, già ministro dell’Economia e dell’Intelligence. La sua nomina è stata comunicata all’ultimo, considerando che fino a ieri il favorito per la sua posizione era Israel Katz. In base agli accordi di coalizione, Cohen guiderà il dicastero per due anni per poi passare il testimone a un altro esponente del Likud. Alla Giustizia, considerato un ministero chiave dal nuovo governo, è stato nominato Yariv Levin. Ex vicepresidente dell’Ordine degli avvocati israeliano, Levin è stato coinvolto nella riforma legale da quando è entrato a far parte della lista del Likud alla Knesset nel 2009. Nelle ultime settimane, è stato brevemente portavoce della Knesset. Il ruolo di Levin sarà quello di supervisionare alcune delle politiche più controverse del nuovo governo, con riforme giudiziarie che vedranno la riduzione del potere del parlamento sulla supervisione dei tribunali. In passato Levin ha servito in qualità di ministro della Pubblica sicurezza, del Turismo, dell’Aliya e dell’Integrazione.

Il nuovo ministro dell’Istruzione è invece Yoav Kisch che funge anche da coordinatore tra il governo e la Knesset. In precedenza Kish è stato viceministro della Salute. Alla guida del ministero delle Comunicazioni è stato posto Shlomo Karhi che non hai mai ricoperto ruoli ministeriali. L’importante ministero dell’Economia e dell’Industria è stato invece affidato a Nir Barkat. Ex sindaco di Gerusalemme e imprenditore tecnologico di successo, Barkat si è piazzato all’ottavo posto nella lista del Likud dopo le primarie di agosto del partito. Al ministero dei Trasporti, Netanyahu ha nominato Miri Regev, una delle quattro donne parte del governo. Parlamentare di lunga data del Likud, la Regev torna a guidare il ministero dopo la sua esperienza tra il 2020 e il 2021. La Regev ha servito in passato in qualità di ministra della Cultura e dello Sport.

Il ministero del Turismo è toccato invece a Haim Katz che ha già servito in passato come ministro del Lavoro, del Welfare e dei Servizi sociali. All’inizio di quest’anno Katz è stato condannato a sei mesi con sospensione della pena dopo essere stato condannato con un patteggiamento in un caso di corruzione. Il nuovo ministro dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia è Ofir Akunis che ha già guidato il dicastero dal 2015 al 2020. Akunis ha servito anche in qualità di ministro del Lavoro, degli affari sociali e dei Servizi sociali e, più recentemente, come ministro della Cooperazione regionale (2020-2021). A guidare il ministero dell’Agricoltura sarà Avi Dichter ex capo del servizio di sicurezza interna Shin Bet. Dichter ha già servito come ministro della Sicurezza interna e della Difesa del fronte interno.

Il nuovo ministro degli Affari della diaspora e dell’Uguaglianza sociale è invece Amichai Chikli. Divenuto parlamentare nel 2021 come membro del partito Yamina, Chikli ha votato contro la costituzione di un governo di unità con il partito di sinistra Meretz e il partito islamista Ra’am, venendo infine estromesso dalla sua formazione politica. Chikli è divenuto parlamentare del Likud dopo aver vinto un appello contro un’interpretazione del regolamento della Knesset che gli impediva di passare da Yamina alla formazione politica di Netanyahu.

Il nuovo ministro della Cultura e dello Sport è Miki Zohar già ex vicepresidente della Knesset e presidente del Likud durante il recente periodo all’opposizione. Al ministero della Protezione dell’Ambiente è stata invece nominata Idit Silman, come Chikli ex esponente del partito Yamina. La Silman è stata determinante nel far cadere il governo Lapid-Bennett quando ha lasciato la coalizione nell’aprile di quest’anno, un passo che ha privato il blocco di governo della sua maggioranza e alla fine ha portato al crollo del governo due mesi dopo. L’allora presidente dell’opposizione Netanyahu ha successivamente assegnato a Silman un posto riservato nella lista del suo partito. Il dicastero dell’Energia è invece guidato da Israel Katz che ha accettato la carica dopo aver rifiutato quella di ministro degli Esteri. Il ministero dell’Intelligence è guidato invece da Gila Gamliel la cui nomina non era stata annunciata in precedenza ed è stata aggiunta in seguito durante la seduta della Knesset. La Gamliel ha già servito come ministro per l’Uguaglianza sociale e la Protezione ambientale. Netanyahu ha affidato la guida dell’ufficio del primo ministro a una delle storiche esponenti del Likud, Galit Distel Atbaryan, le cui responsabilità non sono ancora state rivelate.

Al partito religioso Shas sono stati affidati i ministeri dell’Interno, della Salute, del Welfare, Affari religiosi e ministero di Stato dell’Istruzione. In qualità di ministero dell’Interno e della Salute è stato scelto Aryeh Deri che, in base agli accordi di coalizione, manterrà la carica per due anni per poi guidare il ministero delle Finanze, a rotazione il leader del partito Sionismo religioso Bezalel Smotrich. Deri servirà anche come vice primo ministro per l’intero mandato del governo. Deri, leader del partito ultra-ortodosso Shas, è stato in precedenza ministro dell’Interno oltre a detenere altri portafogli in una carriera politica che dura da 30 anni. All’inizio di quest’anno gli è stata concessa una sospensione condizionale della pena per reati fiscali. Ya’akov Morgi è stato scelto come guida del ministero del Welfare. Sempre per accordi di coalizione, tra due anni, Margi consegnerà il ministero al collega dello Shas Yoav Ben-Tzur. Margi ha precedentemente servito come ministro per i Servizi religiosi. Il nuovo ministro degli Affari religiosi è Michael Malchieli per la prima volta alla guida di un ministero. In qualità di ministro presso il ministero dell’Istruzione è stato scelto Haim Biton, anch’egli alla prima esperienza di governo.

Al partito Sionismo religioso è stato invece affidato l’importante dicastero delle Finanze che sarà guidato dal suo leader Bezalel Smotrich che servirà anche in qualità di ministro presso il dicastero della Difesa. La posizione di Smotrich nel ministero della Difesa gli darà autorità sugli affari civili in Cisgiordania, compresa la costruzione di insediamenti. Convinto sostenitore degli insediamenti, Smotrich ha fatto pressioni per estendere la sovranità israeliana sulla Cisgiordania, in linea con l’ideologia religiosa e di sicurezza incentrata sul mantenimento del controllo ebraico sulla biblica Terra d’Israele. Il partito di estrema destra ha ottenuto altri due ministeri: quello delle Missioni nazionali, di nuova creazione e che è guidato da Orit Strock, e il ministero dell’Immigrazione, guidato da Ofir Sofer. In base ad accordi interni alla coalizione la Strock avrà alcuni poteri sugli insediamenti della Cisgiordania, sul servizio nazionale e sulle accademie pre-militari, e avrà anche dipartimenti separati da altri ministeri che si occupano di identità ebraica e cultura ebraica.

Al partito Ebraismo della Torah unito sono stati affidati due ministeri. Il ministero degli Alloggi e delle Costruzioni che vede alla guida Yitzhak Goldknopf e il ministero di Gerusalemme e della Tradizione guidato da Meir Porush. Goldknopf è deputato e ministro per la prima volta e fino a qualche settimana fa doveva essere il primo membro ultraortodosso del gabinetto di sicurezza di alto livello, ma ha in seguito ritirato la sua candidatura per quel ruolo. Per quanto riguarda il ministero di Gerusalemme e della Tradizione è stato rinominato dal ministero di Gerusalemme e del Patrimonio, con l’accordo di coalizione che afferma che ora si concentrerà sul “rafforzamento della tradizione ebraica, approfondendo la conoscenza e la connessione di tutte le parti della società israeliana alla tradizione” e portando avanti i progetti correlati. Porush è stato in precedenza viceministro per l’Edilizia abitativa e per l’Istruzione.

Ben tre ministeri sono stati affidati a esponenti del partito di estrema destra Otzma Yehudit: ministero della Sicurezza nazionale, ministero per lo Sviluppo del Negev e della Galilea, ministero del Patrimonio. Il ministero della Sicurezza nazionale è stato affidato al leader di Otza, Itamar Ben Gvir. Il neonato dicastero, che è in sostanza un ministero della Pubblica sicurezza ampliato, avrà poteri senza precedenti sulla polizia israeliana. L’accordo di coalizione tra Ben Gvir e Netanyahu prevede anche la supervisione diretta dell’intera polizia di frontiera, comprese le sue unità della Cisgiordania che sono attualmente sotto l’autorità del ministero della Difesa. Questa è la prima volta per Ben Gvir alla guida di un ministero. Il nuovo ministro per lo Sviluppo del Negev e della Galilea è Yitzhak Wasserlauf. Alla sua prima esperienza politica, Wasserlauf, 30 anni, è il ministro più giovane del governo. Alla guida del ministero del Patrimonio è stato scelto Amichai Eliyahu. Il parlamentare è entrato per la prima volta alla Knesset dopo le elezioni di novembre. Eliyahu, che guida l’Organizzazione dei rabbini comunitari, un gruppo rabbinico, è nipote di Rabbi Mordechai Eliyahu, un ex rabbino capo sefardita di Israele, e figlio di Rabbi Shmuel Eliyahu, rabbino di Safed e figura di spicco dell’ebraismo israeliano.

Avi Maoz, del partito di estrema destra Noam, è stato invece scelto come viceministro presso l’Ufficio del premier e sarà responsabile dell'”identità nazionale ebraica” di Israele, supervisionando i programmi esterni nel sistema educativo, una funzione che in precedenza era prerogativa del ministero dell’Istruzione. Infine, Ron Dermer, uno dei collaboratori più stretti di Netanyahu è stato scelto alla guida del ministero degli Affari strategici. Dermer non è deputato e ha servito per sette anni in qualità di ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, avendo un ruolo determinante nelle trattative per gli Accordi di Abramo firmati nel 2020 con Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram