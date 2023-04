Israele, Moody’s riduce le prospettive economiche da positive a stabili

L’agenzia di rating Moody’s ha declassato le prospettive economiche di Israele da positive a stabili, citando il “deterioramento del governo israeliano” dopo le recenti proteste contro la riforma della magistratura. Un rapporto pubblicate nelle scorse ore ha confermato i timori del mese scorso, quando Moody’s aveva avvertito dei rischi derivanti dal rinnovamento del sistema giudiziario voluto dal governo del premier Benjamin Netanyahu, una riforma che, se attuata integralmente, “indebolirebbe materialmente la forza della magistratura e sarebbe negativa per il credito”, aveva avvertito l’agenzia a marzo. Le proteste settimanali nel Paese sono continuate anche dopo che Netanyahu ha sospeso l’iter legislativo della riforma alla fine del mese scorso, per consentire un compromesso con l’opposizione. Ieri, Moody’s ha affermato che “il modo in cui il governo ha tentato di attuare una riforma ad ampio raggio senza cercare un ampio consenso indica un indebolimento della forza istituzionale e della prevedibilità politica”. L’agenzia ha comunque mantenuto il rating effettivo del paese ad A1, citando “la forte crescita economica e il miglioramento della solidità fiscale”.

L’economia israeliana, ha affermato Moody’s, “si è dimostrata resistente a molti shock economici e geopolitici negli ultimi decenni ed è cresciuta rapidamente, aiutata dalle industrie high-tech israeliane competitive a livello globale. Le proiezioni di base di Moody’s presuppongono una crescita robusta e continua nel medio termine”. Inoltre, secondo l’agenzia con sede negli Stati Uniti, “l’economia israeliana è cresciuta a un ritmo rapido negli ultimi anni, con una media del 4,1 per cento nel decennio fino al 2022, aiutata in misura importante dalle industrie high-tech competitive a livello globale e sempre più diversificate”, ha affermato. Vale la pena sottolineare che il settore tecnologico israeliano ha rappresentato il 49 per cento delle esportazioni totali e generato circa il 15 per cento del Pil nel 2022. Ciononostante, Moody’s ha avvertito che anche i rating creditizi di Israele potrebbero essere “sottoposti a pressioni al ribasso se le attuali tensioni dovessero trasformarsi in una prolungata crisi politica e sociale con un impatto negativo sull’economia”.

