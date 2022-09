Israele, la Knesset si scioglierà. Bennett: “Decisione difficile ma è la migliore per il Paese”

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha motivato la decisione di sciogliere la Knesset (il parlamento monocamerale dello Stato ebraico) la prossima settimana e di indire nuove elezioni sostenendo che, in caso contrario, “la sicurezza di Israele sarebbe stata gravemente danneggiata”. In un discorso televisivo tenuto poco fa per commentare la decisione, Bennett ha dichiarato che “non è un momento facile” ma è la mossa giusta per il Paese. “Nelle ultime settimane abbiamo fatto tutto il possibile per salvare questo governo, non per noi, ma per il bene del Paese. Ho tenuto molti colloqui e ho capito che se la Knesset non si fosse sciolta entro 10 giorni, la sicurezza di Israele sarebbe stata gravemente danneggiata”, ha affermato il premier uscente, riferendosi al fatto che le leggi temporanee che applicano la legge israeliana ai coloni sarebbero scadute alla fine del mese, con i parlamentari dell’opposizione che si rifiutano di sostenere la loro estensione. “A differenza dell’opposizione, che ha trasformato la sicurezza di Israele in una pedina politica, mi sono rifiutato di danneggiare la sicurezza di Israele anche per un solo giorno”, ha aggiunto Bennett, definendo l’attuale ministro degli Esteri Yair Lapid – che diventerà premier la prossima settimana – “un uomo che rappresenta un grande pubblico”, nonostante i disaccordi ideologici con lui.

Il primo ministro si è quindi impegnato a “fare tutto in modo che la transizione abbia successo” e ha difeso l’operato del suo governo, rivendicando di aver salvato Israele da una lunga crisi politica, di aver migliorato la sicurezza e il clima politico del Paese e di aver impedito un nuovo accordo sul nucleare iraniano. “Un anno fa abbiamo formato un governo che sembrava impossibile, che ha fermato la grave paralisi della leadership. Abbiamo formato un buon governo e insieme abbiamo tirato fuori Israele dalla crisi. Israele è tornato ad essere governato”, ha aggiunto. I capi della coalizione di governo in Israele hanno annunciano oggi il piano per sciogliere la Knesset la prossima settimana. L’attuale ministro degli Esteri, Yair Lapid, diventerà il primo ministro ad interim, riferisce il sito web d’informazione “Times of Israel”. L’esecutivo israeliano, aggiunge il quotidiano online, presenterà un disegno di legge per dissolvere volontariamente il Parlamento la prossima settimana, ponendo fine al 36esimo governo israeliano e indire nuove elezioni, come recita una dichiarazione congiunta rilasciata dal primo ministro Naftali Bennett e dal ministro degli Esteri Lapid. I due politici dovrebbero parlare alla nazione alle 19:00 italiane. Dopo lo scioglimento della Knesset, Lapid diventerà primo ministro provvisorio fino a quando un nuovo governo non presterà giuramento. Dati i vincoli legali e festivi, le prossime elezioni sono previste per la fine di ottobre.

Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, che diventerà premier la prossima settimana, ha ringraziato il primo ministro Naftali Bennett “per la responsabilità che sta dimostrando oggi e per il fatto che sta anteponendo il Paese ai suoi interessi personali”. “La nostra amicizia è stata messa alla prova e ha incontrato ostacoli lungo la strada, ma li abbiamo sempre superati. Abbiamo dimostrato che si può pensare in modo diverso e continuare a lavorare insieme verso un obiettivo comune”, ha affermato Lapid nel corso di una conferenza stampa tenuta alla Knesset (il parlamento monocamerale dello Stato ebraico). “Il primo ministro Bennett è più giovane di me e abbiamo ancora una strada davanti a noi insieme. È un leader israeliano vitale, innovativo e coraggioso, e non ho dubbi che il suo posto sarà alla guida di questo Paese per molti anni a venire”, ha affermato, per poi aggiungere: “Anche se tra pochi mesi andremo alle elezioni, le sfide che dovremo affrontare non aspetteranno. Dobbiamo affrontare il costo della vita, condurre la campagna contro Iran, Hamas e Hezbollah e opporci alle forze che minacciano di trasformare Israele in un paese non democratico. Quello che è successo negli ultimi giorni, quello che è successo qui stasera, è un’ulteriore prova che il sistema israeliano ha bisogno di seri cambiamenti e grandi riparazioni. Un anno fa abbiamo iniziato il processo di ricostruzione e ora lo stiamo portando avanti e lo stiamo portando avanti insieme”, ha detto.

Il leader dell’opposizione israeliana, l’ex premier Benjamin Netanyahu, ha accolto con favore la caduta del governo e l’imminente scioglimento della Knesset, definendola “una grande notizia per milioni di cittadini israeliani”. In un comunicato, Netanyahu afferma che “dopo un anno di lotta determinata dall’opposizione alla Knesset e la grande sofferenza dell’opinione pubblica in Israele, è chiaro a tutti che il peggior governo della storia israeliana è giunto al termine”. “Un governo che dipendeva dai sostenitori del terrorismo, che ha abbandonato la sicurezza personale dei cittadini israeliani, che ha aumentato il costo della vita a livelli senza precedenti, che ha imposto tasse inutili, che ha messo in pericolo il carattere ebraico del nostro stato, questo governo sta tornando a casa”, ha aggiunto il leader del Likud, annunciando l’intenzione di formare un ampio governo nazionale guidato dal suo partito. “Un governo che si prenderà cura di voi, di tutti i cittadini di Israele, senza eccezioni. Un governo che taglierà le tasse, ridurrà i prezzi, porterà Israele a risultati sorprendenti, compreso l’allargamento del cerchio della pace, come abbiamo fatto in passato. E soprattutto un governo che restituisca l’orgoglio nazionale ai cittadini di Israele affinché possiate camminare per strada a testa alta. Con l’aiuto di Dio, lo faremo e ci riusciremo”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram