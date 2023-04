Israele, il ministro degli Esteri al senatore Usa Graham: “Serve coordinamento contro il nucleare iraniano”

E’ necessario un forte coordinamento tra Stati Uniti e Israele per evitare che l’Iran si doti di armi nucleari. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, durante l’incontro con il senatore repubblicano degli Stati Uniti, Lindsey Graham, giunto a Tel Aviv dopo la visita in Arabia Saudita. “La cooperazione tra Israele e Stati Uniti è necessaria per fermare il programma nucleare iraniano, che è una minaccia globale”, ha detto il capo della diplomazia israeliana, dopo l’incontro con il senatore a Gerusalemme. Israele continuerà a lavorare per rimuovere la minaccia nucleare iraniana da Israele, dal Medio Oriente e dal mondo intero, ha assicurato Cohen al senatore della Carolina del Nord. In un’intervista all’emittente israeliana “Channel 14”, ieri sera, il ministro ha spiegato come Israele sia l’unica potenza del Medio Oriente a colpire obiettivi iraniani, in particolare in Siria. “Il modo per cambiare il comportamento iraniano è attraverso una massiccia pressione economica e politica, in ogni settore di interesse iraniano”, ha detto Cohen, aggiungendo che questa strategia deve essere accompagnata da una credibile “minaccia militare contro Teheran”.

Cohen e Graham hanno discusso anche dell’allargamento degli accordi di Abramo del 2020, nell’ambito dei quali Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco hanno avviato le relazioni diplomatiche con Israele. Sia Graham che Cohen hanno ancora gli occhi puntati su un accordo di normalizzazione di Israele con l’Arabia Saudita, anche se Riad ha ripristinato i rapporti diplomatici con Teheran e ha rafforzato i suoi rapporti con Pechino. In un’intervista con “Abc” mentre si trovava in Arabia Saudita, Graham ha affermato che “le cose in Arabia Saudita stanno cambiando molto rapidamente in meglio. Vedo la possibilità di normalizzare le relazioni tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele (in un modo) che trasformerebbe la regione”. “Se potessimo normalizzare le relazioni con l’Arabia Saudita, e poi con Israele e basarci sugli Accordi di Abramo, sarebbe il più grande cambiamento nella mia vita per quanto riguarda la sicurezza del Medio Oriente e la sicurezza dell’America”, ha affermato Graham.

