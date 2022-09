Israele: il governo anticipa a domani lo scioglimento della Knesset per bloccare il ritorno di Netanyahu

La coalizione di governo dimissionaria in Israele punta ad anticipare il voto di sfiducia in parlamento, la Knesset, a domani, 22 giugno, nel tentativo di bloccare qualsiasi tentativo del principale partito dell’opposizione, il Likud di Benjamin Netanyahu, di formare un esecutivo alternativo. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della Knesset, Mickey Levy, al quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Ieri, 20 giugno, a sorpresa il primo ministro di Israele, Nafatli Bennett, e il ministro degli Esteri, Yair Lapid, hanno annunciato di voler presentare in parlamento la prossima settimana un disegno di legge per lo scioglimento volontario del parlamento. L’ipotesi di anticipare il voto di sfiducia all’attuale coalizione di governo nascerebbe dalla preoccupazione, riferiscono i media in lingua ebraica, che il capo dell’opposizione ed ex premier Netanyahu potrebbe utilizzare il tempo fino alla prossima settimana per ottenere l’appoggio di membri del governo scontenti e formare un esecutivo alternativo, senza andare a nuove elezioni. Secondo la legislazione israeliana, gli elettori sono chiamati al voto entro 90 giorni dallo scioglimento del parlamento. Probabilmente, quindi, le elezioni si terranno nella seconda metà di ottobre. Dopo il voto di sfiducia al governo, l’attuale capo della diplomazia diventerà primo ministro, almeno fino alle elezioni.

Nel corso di una conferenza stampa ieri sera, 20 giugno, Lapid ha ringraziato Bennett “per la responsabilitĂ che sta dimostrando e per il fatto che sta anteponendo il Paese ai suoi interessi personali”. “La nostra amicizia è stata messa alla prova e ha incontrato ostacoli lungo la strada, ma li abbiamo sempre superati. Abbiamo dimostrato che si può pensare in modo diverso e continuare a lavorare insieme verso un obiettivo comune”, ha affermato Lapid. “Il primo ministro Bennett è piĂš giovane di me e abbiamo ancora una strada davanti a noi insieme. È un leader israeliano vitale, innovativo e coraggioso, e non ho dubbi che il suo posto sarĂ alla guida di questo Paese per molti anni a venire”, ha affermato, per poi aggiungere: “Anche se tra pochi mesi andremo alle elezioni, le sfide che dovremo affrontare non aspetteranno. Dobbiamo affrontare il costo della vita, condurre la campagna contro Iran, Hamas e Hezbollah e opporci alle forze che minacciano di trasformare Israele in un paese non democratico. Quello che è successo negli ultimi giorni, quello che è successo qui stasera, è un’ulteriore prova che il sistema israeliano ha bisogno di seri cambiamenti e grandi riparazioni. Un anno fa abbiamo iniziato il processo di ricostruzione e ora lo stiamo portando avanti e lo stiamo portando avanti insieme”, ha detto.

Il primo ministro israeliano Bennett ha motivato la decisione di sciogliere la Knesset la prossima settimana e di indire nuove elezioni sostenendo che, in caso contrario, “la sicurezza di Israele sarebbe stata gravemente danneggiata”. In un discorso televisivo tenuto ieri sera per commentare la decisione, Bennett ha dichiarato che “non è un momento facile” ma è la mossa giusta per il Paese. “Nelle ultime settimane abbiamo fatto tutto il possibile per salvare questo governo, non per noi, ma per il bene del Paese. Ho tenuto molti colloqui e ho capito che se la Knesset non si fosse sciolta entro 10 giorni, la sicurezza di Israele sarebbe stata gravemente danneggiata”, ha affermato il premier uscente, riferendosi al fatto che le normative temporanee che applicano la legge israeliana ai coloni sarebbero scadute alla fine del mese e i parlamentari dell’opposizione si sono rifiutati di sostenere la loro estensione. “A differenza dell’opposizione, che ha trasformato la sicurezza di Israele in una pedina politica, mi sono rifiutato di danneggiare la sicurezza di Israele anche per un solo giorno”, ha aggiunto Bennett.

Il destino della fragile coalizione di governo in Israele è stato compromesso dalla direttiva che conferisce a Israele la giurisdizione legale sui coloni che vivono in Cisgiordania, che è stata regolarmente approvata ogni 5 anni dal 1967. Tuttavia, la destra presente nell’opposizione ha promesso di votare contro l’estensione della norma proprio nel tentativo di far cadere il governo. Si segnala che la legge è stata regolarmente rinnovata in oltre 50 anni, anche durante i dieci anni di governo guidato dall’attuale capo dell’opposizione Netanyahu. La norma, se non rinnovata, non consentirebbe alla polizia di operare nell’area C della Cisgiordania, dove si trovano tutti gli insediamenti e che ricade sotto il controllo militare e civile israeliano.

Nel suo intervento, Bennett ha definito l’attuale ministro degli Esteri Lapid “un uomo che rappresenta un grande pubblico”, nonostante i disaccordi ideologici con lui. Il primo ministro si è quindi impegnato a “fare tutto in modo che la transizione abbia successo” e ha difeso l’operato del suo governo, rivendicando di aver salvato Israele da una lunga crisi politica, di aver migliorato la sicurezza e il clima politico del Paese e di aver impedito un nuovo accordo sul nucleare iraniano. “Un anno fa abbiamo formato un governo che sembrava impossibile, che ha fermato la grave paralisi della leadership. Abbiamo formato un buon governo e insieme abbiamo tirato fuori Israele dalla crisi. Israele è tornato ad essere governato”, ha aggiunto. Dopo poco piĂš di un anno – era il 13 giugno 2021 quando l’eterogeneo governo Bennett ha ottenuto la fiducia – l’esecutivo nato come alternativa al decennale potere di Netanyahu si trova vicino al tramonto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram