Isole del Pacifico favorevoli al rafforzamento delle relazioni con la Cina

Le isole del Pacifico riconoscono nella Cina “un importante attore di dialogo di lunga data” e un “partner di sviluppo” della regione e sono favorevoli ad un rafforzamento delle relazioni, accogliendo con favore l’impegno di Pechino a favore della lotta al cambiamento climatico. Lo dichiara in una nota il Forum delle isole del Pacifico, riferendo dell’incontro odierno fra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in tour nelle isole del Pacifico ed oggi alle Fiji, ed il segretario generale del Forum, Henry Puna. “Accogliamo con favore gli impegni della Cina sui cambiamenti climatici e mentre guardiamo alla Cop27 in Egitto e invitiamo tutti i nostri partner internazionali a presentare contributi nazionali rafforzati in linea con il percorso (dell’obiettivo degli) 1,5 gradi entro il 2050”, si legge nella nota, in cui le isole hanno sottolineato l’urgenza di un’azione “ambiziosa” sul cambiamento climatico e definito “vitale” l’azione per mantenere il mondo al di sotto degli 1,5 gradi, per “la prosperità e il benessere futuri della nostra regione”. L’incontro del segretario generale del Forum con Wang si inserisce nel tour che quest’ultimo sta effettuando nelle isole del Pacifico. Secondo la stampa locale, il ministro degli Esteri cinese dovrebbe trattenersi nella capitale delle Fiji, Suva, fino a martedì.

La visita fa parte del tour di otto Paesi che Wang sta effettuando nelle isole del Pacifico, nel quadro di una nuova proposta economica e della sicurezza che Pechino sta portando avanti nella regione, e che ha visto concludere un accordo di cooperazione con le isole Salomone che prevede il dispiegamento di polizia cinese su richiesta, accordi di libero scambio, accordi di pesca e investimenti in infrastrutture. Secondo fonti citate dai media locali, inoltre, la bozza di accordo trapelata sulle Isole Salomone lascia aperta la possibilità che la Cina costruisca una base navale sulle isole, con implicazioni che allarmano Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti e sono viste come una minaccia diretta alla sicurezza, in particolare per l’Australia. Al contempo, gli Stati Uniti hanno annunciato l’adesione delle Isole Fiji alla Cornice economica per l’Indo-Pacifico (Ipef), diventando così il 14mo Paese a prendere parte all’iniziativa promossa da Washington per l’integrazione economica di quella regione e il contenimento dell’influenza regionale cinese.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato martedì 24 maggio l’avvio di negoziati con i partner dell’Indo-Pacifico per il lancio di una nuova Cornice economica regionale (Ipef). All’iniziativa hanno aderito inizialmente 13 Paesi, che rappresentano assieme circa il 40 per cento del prodotto interno lordo globale: Stati Uniti, Giappone, India, Corea del Sud, Australia, Indonesia, Thailandia, Singapore, Malesia, Filippine, Vietnam, Nuova Zelanda e Brunei. Gli Stati Uniti non hanno esteso un invito a Taiwan, al Myanmar e ai due Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico più vicini alla Cina: Cambogia e Laos. Undici dei 13 Paesi che prendono parte ai negoziati costitutivi dell’Ipef – tutti tranne Stati Uniti e India – aderiscono anche al Global Comprehensive Economic Partnership (Rcep), l’accordo regionale di libero scambio che include anche la Cina, e che rappresenta collettivamente circa il 30 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Sette dei 13 Paesi dell’Ipef aderiscono inoltre all’accordo di libero scambio trans-Pacifico CpTpp: si tratta di Giappone, Brunei, Malesia, Singapore, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda.

