In Italia aumentano gli stranieri ma diminuisce il numero degli alunni iscritti a scuola. I dati

Fondazione ISMU ETS stima che al primo gennaio 2022 gli stranieri presenti in Italia siano poco più di 6 milioni, 188 mila in più rispetto alla stessa data del 2021. Il bilancio demografico mostra quindi una moderata ripresa della crescita della popolazione straniera in Italia. Diminuisce invece la componente irregolare, che si attesta sulle 506 mila unità, contro le 519 mila dell’anno precedente (-2,5 per cento). Le numerose criticità che caratterizzano il mercato del lavoro degli immigrati evidenziano la necessità di una nuova governance dei processi migratori e di inclusione. Sul fronte scolastico, nell’anno 2020/2021,per la prima volta da circa 40 anni si registra una diminuzione del numero degli alunni con background migratorio (sono circa 865 mila, con una flessione di 11.413 rispetto al precedente anno scolastico). Si segnala inoltre che i nati in Italia rappresentano il 66,7 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana (CNI). Per quanto riguarda le confessioni religiose, ISMU stima che al 1° luglio 2022 i cristiani nel loro complesso rappresentino la maggioranza assoluta (53,1 per cento) tra gli stranieri residenti in Italia, con una presenza di immigrati cattolici che si attesta al 17,1 per cento (i musulmani sono il 29,4 per cento). Sono questi alcuni dei principali dati del ventottesimo Rapporto sulle migrazioni 2022, elaborato da Fondazione ISMU ETS (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) presentato oggi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nel rapporto di Fondazione Ismu è entrata, naturalmente, anche la guerra in Ucraina e il conseguente spostamento dei suoi abitanti. Dei 230 mila ucraini in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1° gennaio 2022 la gran parte (81,2 per cento) è soggiornante di lungo periodo. A essi si aggiunge il consistente numero di coloro che, nel corso di questi anni, hanno acquisito la cittadinanza italiana: 28 mila al 1° gennaio 2021. I dati del Dipartimento della Protezione civile indicano un totale (in ulteriore aggiunta) di172 mila ucraini beneficiari di protezione temporanea in Italia al 24 febbraio 2023, con un forte aumento avvenuto soprattutto a maggio, quando in un mese sono passati da poco più di 17 mila a quasi 54 mila, e in generale oltre 115 mila da inizio aprile fino a fine agosto. L’84 per cento degli ucraini adulti beneficiari di protezione temporanea in Italia è di sesso femminile (circa 92 mila) e i minorenni corrispondono al 36,1 per cento (in totale circa 62 mila). L’ultimo report mensile del Ministero del Lavoro segnala inoltre 5.042 minori stranieri ucraini non accompagnati in Italia al 1° gennaio 2023 (sono primi in graduatoria fra tutte le nazionalità e rappresentano più di un quarto del totale), di cui il 51 per cento è di sesso femminile. In generale, nel 2021 sono stati rilasciati circa 242 mila nuovi permessi di soggiorno, un valore più che doppio rispetto all’anno precedente (+127 per cento), quando l’effetto Covid-19 aveva ridotto i flussi.

I nuovi permessi concessi per motivi di asilo rappresentano il 12,8 per cento (31 mila) del totale nel corso dell’anno, quelli per motivi di lavoro – riconducibili all’emersione di persone già presenti irregolarmente – il 21 per cento (51 mila). Raddoppiano sia i permessi per studio (18 mila, ma siamo sempre sotto il livello dell’epoca pre covid), sia i permessi per motivi familiari (122 mila). I cittadini non comunitari provengono per la maggior parte da Marocco (408 mila), Albania (397 mila), Cina (291 mila), Ucraina (230 mila). Gli sbarchi registrati sulle coste italiane nel 2022 sono stati 105.129 (+55,8 per cento rispetto al 2021). Se il numero degli sbarchi registrati è indubbiamente in crescita, la loro composizione complessiva per cittadinanza è molto cambiata rispetto agli anni della crisi 2014-2017, quando – fatta eccezione peri flussi dalla Siria nel 2014 – a prevalere erano persone originarie dell’Africa sub-sahariana. Nel 2022 i maggiori flussi provengono da Egitto (20.542), Tunisia (18.148) e Bangladesh (14.982). La pandemia ha segnato una battuta di arresto nel processo di rafforzamento del profilo multietnico del mercato del lavoro italiano, facendo per la prima volta registrare, tra il 2019 e il 2020, una riduzione sia degli immigrati attivi sia di quelli occupati. Per converso, nel 2021 si segnala una ripresa di questo processo: i dati Istat mostrano una crescita sia degli occupati sia degli attivi di nazionalità non italiana, oltre che della componente alla ricerca di una occupazione.

In base ai dati, il tasso di attività degli stranieri è cresciuto in misura più sostenuta rispetto a quello degli italiani, grazie soprattutto al maggior recupero della componente femminile, passando dal 65,6 per cento del 2020 al 67,6 per cento del2021. Tuttavia, il tasso di attività delle donne immigrate resta di oltre 4 punti percentuali inferiore rispetto al suo livello pre-Covid. Il collettivo nazionale più colpito dalla disoccupazione è quello tunisino con un tasso pari al 25,8 per cento. Nel 2021 la povertà assoluta interessa, secondo i dati Istat discussi all’interno del Rapporto ISMU, il 30,6 per cento delle famiglie di soli stranieri: quasi quattro punti percentuali in più rispetto al dato, già decisamente preoccupante, rilevato nel 2020, e oltre 5 volte quello delle famiglie di soli italiani in povertà assoluta, ferme al 5,7 per cento. Dal punto di vista scolastico, la Lombardia accoglie nelle scuole 220.771 alunni CNI, seguita a distanza da Emilia Romagna(104,799), Veneto (94.699), Lazio (80.051) e Piemonte (78.256). In Emilia-Romagna, gli studenti con CNI rappresentano, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 17,1 per cento-valore più elevato a livello nazionale – cui segue la Lombardia con il 16 per cento. La provincia italiana con il più alto numero di alunni stranieri è Milano (79.039), seguita da Roma (63.782) e Torino (39.465).

Un fenomeno che continua a essere preoccupante quando si tratta di studenti con background migratorio è l’abbandono precoce degli studi. Nel 2021gli Elet (Early leavers from education and training) nati all’estero – ovvero la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che non è in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale e che non è inserita in percorsi scolastico-formativi – sono il 31,8 per cento dei 18-24 enni stranieri, ovvero il triplo degli autoctoni che scendono al 10,7 per cento. La quota di Neet (i giovani che non studiano né lavorano) nati all’estero si attesta al 36,2 per cento del totale dei giovani nati all’estero tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia. Nonostante i molteplici tentativi di promuovere a livello istituzionale un’integrazione sanitaria, una parte non trascurabile della popolazione immigrata, anche regolare, soprattutto di prima generazione, non ha lo stesso accesso potenziale dei cittadini italiani al servizio sanitario nazionale. Il numero di donne straniere ricoverate è notevolmente maggiore rispetto a quello degli uomini (65,1 per cento contro il 34,9 per cento). La diagnosi principale del ricovero tra gli uomini stranieri è correlata alle malattie dell’apparato respiratorio, tra le donne straniere la diagnosi principale coinvolge le complicazioni della gravidanza, seguite da tumori (7 per cento).

