Islam: inizia oggi il Ramadan in gran parte dei Paesi musulmani

Inizia oggi il mese di Ramadan in gran parte dei Paesi musulmani. Secondo il calendario lunare, l’avvistamento del primo quarto di luna segna l’inizio del mese in cui i musulmani osservanti digiunano dall’alba al tramonto del sole e si recano nelle moschee per pregare. In Medio Oriente, i Paesi che hanno annunciato per oggi l’inizio del nono mese del calendario lunare sono: Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Libano, Siria, Iraq e Territori palestinesi. In Oman dovrebbe iniziare domani, 3 aprile. In Nord Africa, oggi è il primo giorno di Ramadan in Tunisia, Algeria, Libia ed Egitto, mentre in Marocco inizierĂ domani, 3 aprile. Il Ramadan è un mese sacro per gli oltre 1,5 miliardi di musulmani nel mondo. Dopo due anni di restrizioni dovute al Covid-19, le due sacre moschee di Mecca e Medina, in Arabia Saudita, consentiranno nuovamente i consueti rituali comuni previsti nel mese sacro. Per i musulmani che vivono in Italia sarĂ domani, 3 aprile, il primo giorno del mese di Ramadan.

