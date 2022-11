Ischia: proseguono le ricerche dei quattro dispersi

Continuano le ricerche a Casamicciola, sull’isola di Ischia, delle quattro persone disperse dopo la frana di sabato scorso. Una corsa contro il tempo, perchè tra oggi e domani è prevista di nuovo pioggia sull’isola. Il bilancio è al momento è di otto morti, cinque feriti, 230 sfollati. Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia del ritrovamento dell’ottava vittima. Si tratta del quindicenne Michele Monti.

L’alluvione di sabato mattina ha lasciato sul suo tragitto devastazione e morte. Il lavoro dei soccorritori e dei tanti volontari che si stanno unendo alle ricerche è incessante. Oltre 200 gli sfollati che vivono queste ore nell’ansia di non riuscire più a fare ritorno nelle proprie abitazioni. Sono 160 i vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise impegnati sull’isola d’Ischia che continuano le operazioni di soccorso alla popolazione e ricerca dei dispersi. Le squadre, dislocate nel territorio Casamicciola, sono composte da esperti in topografia applicata al soccorso, Usar (Usar Search And Rescue), Saf (Speleo Alpino Fluviali), cinofili e operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e sono al lavoro nella parte alta di via Celario per le operazioni di ricerca. Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto.

