Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor

Venticinque anni: quel giorno era un Venerdì Santo, mentre la sua ricorrenza nel 2023 sarà un Lunedì dell’Angelo. Il 10 aprile del 1998 i governi di Regno Unito e Irlanda e i principali partiti nordirlandesi hanno siglato a Belfast quello che alcuni definiscono “l’accordo di Stormont”, dal nome della sede del parlamento nordirlandese, ma a tutti è noto come Accordo del Venerdì Santo. Questo documento è stato certamente l’evento più significativo nel processo di pace nordirlandese e ha posto fine a trent’anni di confitto che vide scontrarsi, da un lato, la componente cattolica della società, di fede repubblicana e a favore dell’unificazione dell’Irlanda e, dall’altro, la comunità protestante, unionista e fedele alla corona britannica. Il conflitto nordirlandese, concretizzatosi nelle azioni delle organizzazioni paramilitari, l’Irish republican army (Ira) contrapposta alle milizie unioniste Ulster volunteer force e l’Ulster defence association, provocò la morte di oltre 3.500 persone. Una guerra civile combattutasi in Europa cui l’Accordo del Venerdì santo ha posto fine grazie all’intesa fra la maggior parte dei partiti dell’Irlanda del Nord e il consenso raggiunto fra i governi di Regno Unito e quello della Repubblica d’Irlanda. Diviso in tre parti, il documento del 10 aprile del 1998 stabilisce lo status e il sistema di governo dell’Irlanda del Nord nel Regno Unito, stabilendo il sistema di condivisione del potere fra il principale partito unionista e quello nazionalista; la relazione tra Belfast e Dublino; e, infine, quello fra la Dublino e Londra. Un documento complesso da redigere e articolato che dopo 25 anni resta di attualità proprio perché in Irlanda del Nord gli ultimi anni, in particolare a causa della Brexit, sono stati contrassegnati da aspre tensioni politiche che rischiano di sfociare in nuovi potenziali atti violenti. In questo contesto si inserisce l’Accordo di Windsor siglato lo scorso 27 febbraio dal primo ministro britannico Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che punta a sanare definitivamente le ferite provocate dall’uscita del Regno Unito dall’Ue.

Per ripercorrere i 25 anni trascorsi fra l’Accordo del Venerdì Santo e quello di Windsor, identificandone punti di congiunzione e differenze, “Agenzia Nova” ha intervistato esperti, diplomatici e personalità politiche direttamente coinvolte nei negoziati di pace. “L’anniversario dell’Accordo del Venerdì Santo ci offre l’opportunità di soffermarci sul risultato storico raggiunto 25 anni fa, che ha portato la pace, e continua a contribuire al benessere dell’Irlanda del Nord”, ha commentato l’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn. “Ma è anche l’occasione per guardare al futuro e considerare come sfruttare i notevoli progressi compiuti sinora dall’Irlanda del Nord. Il sostengo del governo britannico per l’Accordo del Venerdì Santo è incrollabile. Le conquiste faticosamente ottenute con il processo di pace hanno trasformato la vita politica ed economica dell’Irlanda del Nord dal 1998 e continuano a portare benefici alla nostra società. L’Accordo ha permesso il ritorno alla normalità in Irlanda del Nord. Venticinque anni dopo, l’Irlanda del Nord non si limita più a sopravvivere, ma cresce”, ha aggiunto Llewellyn. Parole pienamente condivise dall’ambasciatrice della Repubblica d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien. “L’Accordo del Venerdì Santo ha trasformato le relazioni a tutti i livelli sulla nostra isola e con il nostro ‘vicino più vicino’. Rimane uno dei migliori esempi al mondo di un approccio collettivo che porti alla pace e, dopo un quarto di secolo, è ancora il veicolo per il processo di pace e la riconciliazione sull’isola d’Irlanda. L’anniversario di questa settimana è un’opportunità per noi di impegnarci nuovamente per un futuro pacifico e prospero per tutti. Sono personalmente consapevole degli immensi progressi che abbiamo compiuto nei 25 anni fino ai giorni nostri, e sono lieto che questo anniversario offra l’opportunità di riflettere su questa preziosa pace e di guardare al futuro”, ha detto O’Brien.

Giada Lagana, ricercatrice e docente presso la Cardiff University, School of Law and Politics, ha spiegato come “l’Accordo del Venerdì Santo è ancora oggi la bussola per la struttura costituzionale dell’isola d’Irlanda”, oltre che un passaggio “fondamentale anche per l’istituzionalizzazione della pace. Riconoscere la doppia identità britannica e irlandese dei cittadini in Irlanda del Nord, e far sì che si trovasse un comune accordo tra il sud e il nord dell’isola è stato un passo indispensabile per porre fine alla violenza a livello societario”. Secondo Christopher Maccabe, ex direttore della Divisione per gli affari politici presso l’Ufficio governativo dell’Irlanda del Nord, l’accordo non solo ha “stabilito la posizione costituzionale dell’Irlanda del Nord all’interno del Regno Unito e istituito un governo devoluto su una base di condivisione dei partiti”, ma è servito anche a “ribadire che l’accordo ha consolidato e cementato la fine della violenza politica”. Maccabe è una delle personalità che ha visto nascere l’Accordo del Venerdì Santo: “Durante tutta la mia carriera politica ho lavorato per il governo dell’Irlanda del Nord, quindi ho visto da vicino tutti i vari passaggi, tra cui la condivisione del potere introdotta nel 1974. Ho lavorato a fianco di diversi primi ministri, ho assistito alle loro cadute politiche ma anche alle varie iniziative. Ho visto, a fasi alterne, i colloqui di pace e il terrorismo. L’insieme di tutti quei fallimenti e quei successi ha portato alla fine all’Accordo del Venerdì Santo”.

In quel periodo, la metà degli anni Novanta, in cui le parti hanno iniziato concretamente a gettare le basi dell’accordo, non sono mancate tuttavia varie forme di opposizione. Uno degli ostacoli più complicati è stato convincere le frange più oltranziste dell’Ira, contrarie a un cessate il fuoco con i britannici e che nell’Accordo del Venerdì Santo non vedono arrivare a compimento uno dei loro principali obiettivi: un’Irlanda unita. “Nel cessare il fuoco e, in effetti, ponendo fine completamente alla sua campagna armata e incoraggiando i suoi membri a unirsi allo Sinn Féin (partito nazionalista che per anni ne ha rappresentato il braccio politico), l’Ira ha mostrato di avere fiducia nel processo politico”, ha affermato Dan Morrison, ex direttore della comunicazione pubblica dello Sinn Féin, secondo cui sebbene si sia arrivati a risultati significativi come “la liberazione dei prigionieri politici e lo scioglimento della polizia della Royal Ulster Constabulary (Rcu, il corpo di polizia federale dell’Irlanda del Nord sciolto nel 2001)”, ma non ha ottenuto gli obiettivi principali per i repubblicani: “Un’Irlanda unita e la fine dell’ingerenza britannica negli affari irlandesi. Il modo per raggiungere questi obiettivi è fare una campagna per un referendum”. Oltranzismo all’Accordo del Venerdì Santo è giunto anche dal Partito unionista democratico (Dup) che decise di non siglare l’accordo, così come ora contesta l’Accordo di Windsor e la reale capacità di questo documento di risolvere i problemi provocati dalla Brexit.

Giada Lagana, che su questo tema ha pubblicato nel 2021 un volume dal titolo “The European Union and the Northern Ireland Peace Process”, ha ricordato che Bruxelles ha sostenuto fortemente l’Accordo del Venerdì Santo, ma “se all’epoca, le azioni dell’Ue sono state quasi impercettibili all’opinione pubblica per poter essere accettate dai due governi molto centralizzati come quello britannico e irlandese, dopo il 2016 con la Brexit tutto è cambiato”. Christopher Maccabe, che oggi è uno dei direttori del Centre for Democracy and Peace Building, ha affermato che “la Brexit ha reso le cose più complicate, soprattutto perché la maggior parte delle persone in Irlanda del Nord ha votato per rimanere nell’Unione europea. La popolazione nordirlandese ha sempre pensato che far parte dell’Europa fosse molto utile e facesse sembrare l’isola in molti modi tutt’uno con il Regno Unito”. L’ex direttore della comunicazione pubblica dello Sinn Fein, Dan Morrison, ha aggiunto, invece, come sia il Dup, il principale partito unionista, a complicare la situazione al momento. “Protestano contro il protocollo che consente all’Irlanda del Nord di rimanere nel mercato unico dell’Ue e restare soggetta alle sentenze della Corte di giustizia europea” e ora che è stato siglato l’Accordo di Windsor “si oppongono” anche a questo documento affermando che “limita la loro ‘britannicità’. Tuttavia, il Dup è la causa del problema visto che ha condotto la campagna più dura possibile per la Brexit”, ha detto Morrison.

Lo Sinn Fein ha vinto, per la prima volta, le elezioni politiche dello scorso maggio in Irlanda del Nord, battendo il Dup che, da quel momento, ha osteggiato sinora la formazione di un governo basato sul consociativismo disposto dall’Accordo del Venerdì Santo. L’intesa raggiunta dal premier britannico Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si propone di superare proprio questo stallo nonostante le reticenze degli unionisti. “L’obiettivo dell’Unione europea con l’accordo di Windsor è stato quello di proteggere l’Accordo del Venerdì Santo e la pace in Irlanda del Nord, un obiettivo che l’Ue aveva ufficialmente nella sua agenda dal 1981”, ha detto la professoressa Lagana. “L’accordo di pace in Irlanda del Nord non sarebbe mai stato così completo senza questa interazione con l’Unione europea, sia a livello istituzionale che societario”, ha aggiunto la docente dell’università di Cardiff. L’Accordo di Windsor, peraltro, salvaguarda il principio del consociativismo nonostante le proposte di alcuni politici nordirlandesi che suggeriscono una modifica delle regole concordate nel 1998 in modo che nessun partito politico possa bloccare la formazione del governo. “Ciò significherebbe creare nuove regole e significherebbe l’esclusione del Dup dalla condivisione del potere. Non sono sicuro che sia una buona idea. Se nuove regole escludessero il Dup (nonostante le sue responsabilità per l’attuale mancanza di un governo), il partito unionista i suoi sostenitori “potrebbero destabilizzare la situazione in una situazione peggiore di quella attuale”, ha detto l’ex direttore della comunicazione dello Sinn Fein Dan Morrison.

Come sottolinea Christopher Maccabe, che è stato segretario privato dell’ex primo ministro dell’Irlanda del Nord Brian Faulkner, il problema principale è evitare che si tracci una linea di confine. “L’Accordo del Venerdì Santo ha garantito che non ci sarà mai un confine fisico netto tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, anche perché tutti i cittadini non lo accetterebbero mai. L’alternativa allora è ciò che abbiamo ora, cioè un confine economico in alcune parti del Paese. E in questo senso il recente Accordo di Windsor ha ridotto, seppur non per tutti, le tensioni all’interno dell’isola”, ha detto Maccabe. In questo contesto si rimarca e rafforza l’importanza della comunità internazionale, come affermato dall’ambasciatrice irlandese a Roma Patricia O’Brien. “Riconosciamo e accogliamo con favore il fermo e continuo sostegno della comunità internazionale, comprese le visite attese nei giorni a venire, al processo di pace e riconciliazione. In particolare, il sostegno dell’Ue per la pace e la riconciliazione è stato tangibile quando più necessario, e i nostri partner europei hanno continuato a dare priorità all’Accordo del Venerdì Santo negli accordi raggiunti per l’isola d’Irlanda a seguito della Brexit”, ha detto O’Brien. L’ambasciatrice fa riferimento alle attese visite del premier britannico Rishi Sunak e, soprattutto, del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: irlandese di origine, Biden sarà nella capitale nordirlandese l’11 aprile nel solco del sostegno che l’allora presidente Bill Clinton concesse ai primi ministri di Regno Unito e Irlanda, Tony Blair e Bertie Ahern, per arrivare alla sigla dell’Accordo del Venerdì Santo.

