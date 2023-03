Iraq-Turchia: dubbi e polemiche dopo la sentenza internazionale sul petrolio curdo

La sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cci), con sede a Parigi, avrebbe stabilito per la regione autonoma del Kurdistan iracheno (Krg) il diritto di caricare ed esportare petrolio attraverso l’oleodotto che conduce al porto di Ceyhan, in Turchia meridionale. Questa interpretazione, rilanciata dall’emittente radiotelevisiva curdo-irachena “Rudaw”, ribalterebbe la posizione del governo federale di Baghdad sulla stessa sentenza. “La regione del Kurdistan ha il diritto di trasportare petrolio attraverso gli oleodotti che portano a Ceyhan e la violazione commessa dal Krg riguarda esclusivamente il fatto di caricare petrolio sulle navi” nel porto turco, riporta “Rudaw”. Un altro capitolo si aggiunge dunque alla spinosa questione del diritto di Erbil a gestire autonomamente le proprie risorse, in particolare il petrolio. Un fascicolo che, a sua volta, fa parte della disputa di competenze tra il governo federale iracheno ed Erbil.

La sentenza dello scorso 23 marzo risponde in realtà a una richiesta di arbitrato inoltrata dal governo di Baghdad contro la Repubblica di Turchia per una presunta violazione dell’accordo turco-iracheno relativo agli oleodotti, firmato nel 1973. L’accordo, infatti, prevede che “il governo turco si attenga alle istruzioni della parte irachena riguardanti il passaggio del petrolio greggio esportato dall’Iraq verso tutti i siti di stoccaggio e distribuzione e verso la meta finale”. Tuttavia, secondo quanto riferisce “Rudaw” sulla sentenza, “il governo regionale del Kurdistan fa parte del governo iracheno, quindi la Turchia non ha commesso alcuna violazione caricando e depositando il petrolio secondo le istruzioni del governo regionale del Kurdistan”.

Come sottolineato anche dal sito “Middle East Eye”, il governo federale iracheno ha celebrato troppo presto la sentenza della Corte arbitrale come una vittoria. “Denunciavano (i funzionari del governo iracheno) la violazione dei termini del contratto (da parte della Turchia) sotto cinque categorie: stoccaggio, trasporto, uso esclusivo, richiesta di accesso e carico. Solo la richiesta relativa al caricamento è stata accettata e le altre respinte”, affermano fonti al sito specializzato. Il caso giudiziario è visto come una sfida legale che interseca una disputa commerciale con la politica nazionale e internazionale, poiché l’Iraq sostiene che uno dei suoi componenti, la regione autonoma del Kurdistan, non ha l’autorizzazione diretta a vendere petrolio attraverso l’oleodotto, come concordato da Ankara ed Erbil nel 2013, e di reclamarne le entrate. Baghdad nel 2014 ha citato in giudizio la Turchia e ha chiesto un risarcimento di 33 miliardi di dollari per la perdita di entrate e danni. Il mese scorso, gli iracheni hanno chiesto ad Ankara un risarcimento di 58 miliardi di dollari per tutte le vendite di petrolio effettuate fino al 2022, secondo le fonti. Ma alla fine il tribunale ha concesso loro solo un “premio” di 1,4 miliardi di dollari per il periodo 2014-18.

In questo contesto la Corte arbitrale ha deciso che la Turchia ha violato il contratto solo per quanto riguarda il carico delle petroliere con il greggio esportato al porto di Ceyhan secondo le istruzioni di Erbil, perché l’emendamento del 2010 all’Itp chiarisce che il ministero del Petrolio iracheno e la sua società Somo sono le sole autorità legittime che potrebbero emettere ordini di carico. Pertanto Ankara ha violato le imposte sul trasporto dovute al governo iracheno e quindi ha potuto godere di uno sconto ingiusto sul carico petrolifero. Tuttavia, la Corte ha affermato che il 50 per cento della perdita di introiti dovuta allo sconto sul prezzo del petrolio deve essere sostenuta dal governo iracheno, dato che il governo del Kurdistan, in quanto organo appunto dell’esecutivo federale, ha tratto profitto dalle vendite e le ha utilizzate per spese statali.

Intanto, oggi, il ministro dell’Energia turco, Fatih Donmez ha negato le voci in base alle quali la Turchia pagherà al governo federale di Baghdad 1,4 miliardi di dollari di risarcimento. “Non c’è alcuna sanzione per una tale cifra. C’è un ampio rapporto completo e alcune sanzioni ad esso correlate. Nessuna sanzione unilaterale”, ha affermato il ministro. Secondo Donmez, la quattro su un totale di cinque istanze presentate dall’Iraq sono state respinte, mentre una è stata accettata. “Avevamo le nostre rivendicazioni, le nostre richieste. Cinque sono state accettate mentre una è stata respinta. Sulla base di ciò, eventuali sanzioni sono in corso di valutazione da parte dei nostri avvocati”, ha affermato il ministro rispondendo ai giornalisti al termine di una riunione del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp).

Lo scorso 28 marzo una delegazione del governo regionale del Kurdistan si era recata a Baghdad per discutere della questione. L’incontro era stato presieduto dal ministro del Petrolio iracheno, Hayyan Abdul Ghani, e dal ministro delle Risorse naturali del governo di Erbil, Kamal Mohammed. In una dichiarazione, il ministero del Petrolio iracheno aveva dunque affermato che durante l’incontro si era discusso “dei nuovi meccanismi e dati” relativi alle esportazioni di petrolio nel territorio del Kurdistan iracheno, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. In attesa che la controversia si dirima, dunque, Baghdad ed Erbil stanno discutendo fasi e meccanismi di esportazione del petrolio dai giacimenti situati nella regione curda e nella provincia Kirkuk, sotto il controllo federale, ma che durante la guerra contro lo Stato islamico è stata per un periodo in mano al governo di Erbil, con la disputa che si è conclusa solo nel 2020.

Del resto, anche da Washington era giunto l’invito “ai governi di Turchia e Iraq a riprendere le esportazioni di greggio attraverso l’oleodotto turco-iracheno”, dal momento che “le interruzioni dell’approvvigionamento energetico globale non fanno gli interessi di nessuno”. Queste erano state le parole pronunciate dal vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante una conferenza stampa. Infatti, la disputa tra Erbil e Baghdad ha suscitato preoccupazione in diverse compagnie petrolifere, che, a partire dalla norvegese Dno, stanno annunciando la chiusura dei pozzi. Le compagnie italiane, invece, che si sono stabilite più a sud (in particolare nell’area di Bassora), non sono coinvolte.

Intanto, lo scorso 26 marzo, il ministero del Petrolio dell’Iraq aveva accolto con favore la decisione emessa dal tribunale di Parigi come una vittoria di Baghdad, precisando, tuttavia, che la decisione non avrebbe costituito un ostacolo allo sviluppo e all’espansione delle relazioni bilaterali. Il ministero del Petrolio aveva inoltre chiarito che avrebbe discusso del meccanismo di esportazione del petrolio iracheno attraverso il porto turco di Ceyhan con le istituzioni di Erbil e con le autorità turche, per garantire la ripresa delle esportazioni di petrolio.

Secondo una prima interpretazione del sito specializzato “Iraq Oil Report”, la sentenza del tribunale arbitrale infliggeva un colpo potenzialmente fatale ai tentativi della regione autonoma del Kurdistan iracheno di controllare in modo autonomo il proprio settore petrolifero e sollevava interrogativi urgenti su come le compagnie petrolifere in Kurdistan potranno continuare a produrre e vendere i circa 400.000 barili al giorno (bpd) di greggio esportati attraverso l’oleodotto con la Turchia. La chiusura dell’oleodotto interrompe anche le esportazioni di petrolio estratti dai giacimenti sotto il controllo del governo federale che utilizzano l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, controllato da Erbil, pari a una media di circa 75.000 barili al giorno nell’ultimo anno.

