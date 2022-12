Iraq: torna la calma a Baghdad dopo 33 morti nei peggiori scontri dal 2003

E’ ritornata apparentemente la calma in Iraq dopo 24 ore di caos e violenti scontri tra i sostenitori del leader politico e religioso sciita, Muqtada al Sadr, le forze di sicurezza irachene e le fazioni armate filo-iraniane legate alle Unità della mobilitazione popolare sciita. L’ultimo bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 33 morti e 300 feriti. A innescare una rivolta popolare simile a quella avvenuta nell’ottobre 2019 è stato l’annuncio del ritiro di Al Sadr dalla vita politica (il settimo “addio” dal 2013) a nove mesi dal risultato ottenuto alle elezioni legislative di ottobre 2021. Allora il movimento Al Sairoon aveva ottenuto 74 seggi in parlamento su 329, diventando il primo partito all’interno della Camera dei deputati, eppure troppo debole per governare da solo.

In questi nove mesi, Al Sadr e i suoi sostenitori hanno cercato più volte di risolvere in piazza le tensioni tra le fazioni sciite, in particolare con i partiti filo-iraniani parte del Quadro di coordinamento guidato dall’ex premier Nouri al Maliki. Già a luglio, i sostenitori di Al Sadr avevano preso d’assalto il parlamento iracheno nel tentativo di spingere l’assemblea a sciogliersi e convocare nuove elezioni. Lo stallo politico ha impedito in questi mesi non solo la nomina di un premier, ma anche quella di un nuovo capo dello Stato (a causa delle divisioni tra i partiti curdi a cui per convenzione spetta la carica) e un presidente dell’Assemblea legislativa. Lo scorso 22 agosto, dopo settimane di pressioni sulla magistratura irachena per chiedere uno scioglimento per via giudiziaria della Camera dei deputati, Al Sadr ha spinto i suoi sostenitori a prendere d’assalto la sede del Consiglio superiore della magistratura costringendo l’istituzione a sospendere i lavori non solo a Baghdad ma in tutte le corti federali.

La crisi si era risolta in meno di 24 ore, con il ritiro dei manifestanti dall’edificio situato nella Zona verde di Baghdad, l’area della capitale pesantemente fortificata in cui hanno sede i palazzi delle istituzioni irachene e le ambasciate straniere, tra cui quella degli Stati Uniti. A differenza delle altre situazioni di forte tensione che in queste settimane e mesi hanno colpito l’Iraq e in particolare la capitale Baghdad, quanto accaduto tra ieri e questa mattina è la peggiore crisi dal 2003, anno della caduta del regime di Saddam Hussein dopo l’operazione guidata dagli Stati Uniti.

Dalle immagini diramate sui social media da giornalisti e da privati cittadini iracheni, i sostenitori di Al Sadr hanno preso d’assalto ieri il Palazzo repubblicano, uno dei simboli dell’Iraq, utilizzato per le riunioni del gabinetto di governo. In scene già viste in molte parti del mondo, i manifestanti hanno dilagato per le stanze sontuose e le sale pavimentate di marmo, girando video e scattando foto di bagni in piscina. A seguito dell’assalto al Palazzo repubblicano, il Comando per le operazioni congiunto iracheno (Joc) ha annunciato prima un coprifuoco a livello della capitale Baghdad, ma in seguito, a causa dell’estendersi delle manifestazioni anche nelle provincie di Bassora, Dhi Qar e anche a Kirkuk, nel nord dell’Iraq, la misura è stata estesa a livello nazionale, spingendo anche le rappresentanze straniere a aumentare le misure di sicurezza e provvedere, in alcuni casi all’evacuazione di parte del personale.

Dai primi scontri con le forze di sicurezza intenzionate a proteggere i palazzi governativi, il confronto è passato dai sostenitori di Al Sadr, tra cui le Brigate della pace (Saraya Salam in arabo, forza paramilitare sciita nata nel 2003) a quelli con esponenti delle milizie della Mobilitazione popolare sciita. Secondo una ricostruzione fornita dal quotidiano statunitense “The Washington Post”, al calare della notte la Saraya Salam si è scontrata con alcuni esponenti delle Pmu a Baghdad con una piccola forza della divisione delle forze speciali e della nona divisione dell’esercito all’interno della Zona verde. Lo scontro tra le varie forze avrebbe portato all’impiego dalle varie parti di armi pesanti tra cui mitragliatrici, granate Rpg, mortai e razzi che hanno interessato tutto il centro di Baghdad.

Scontri sono avvenuti anche nei governatori di Bassora, Dhi Qar e Maysan, dove hanno sede i principali giacimenti petroliferi iracheni. Centinaia di manifestanti hanno bruciato pneumatici, bloccato le strade e assaltato gli edifici governativi a Nassiriya, capoluogo del governatorato di Dhi Qar, che ad Amarah, nel governatorato di Maysan, confinante con l’Iran. I disordini nel sud dell’Iraq hanno spinto le autorità di Teheran a chiudere tutti i valichi di confine in queste settimane molto trafficati da pellegrini iraniani in vista della ricorrenza sciita dell’Arbaeen, il tradizionale pellegrinaggio nella città di Kerbala. Da parte sua l’emirato del Kuwait ha chiesto a tutti i suoi cittadini di lasciare il Paese. Con il ritorno della calma e la fine del coprifuoco, l’Iran ha in seguito riaperto i confini, mentre non è al momento ancora chiaro quando riaprirà i collegamenti aerei.

I disordini di questi giorni giungono durante una particolare congiuntura a livello internazionale, che vede l’Iran e le potenze mondiali (Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) potenzialmente molto vicine a raggiungere un’intesa per il rilancio del Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa), l’accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015. Diversi media arabi e internazionali, sostengono che le dimissioni di Al Sadr e i conseguenti disordini sarebbero una reazione al ritiro del leader spirituale sciita ayatollah Kadhim al Haeri. Attualmente residente nella città iraniana di Qom, Al Haeri ha tra i suoi seguaci molti dei sostenitori di Al Sadr. Il religioso ha annunciato lo scorso 28 agosto le sue dimissioni da autorità religiosa per motivi di salute e ha invitato i suoi seguaci a manifestare la loro fedeltà all’ayatollah iraniano Ali Khamenei, piuttosto che al centro spirituale sciita nella città santa di Najaf, in Iraq. Secondo molti osservatori, la mossa è stata un duro colpo per Al Sadr, che, nonostante nutrisse ambizioni di essere un’autorità religiosa, non ha le credenziali accademiche per ricoprire la carica di ayatollah.

In passato, Al Haeri aveva fornito nei primi anni ‘2000 legittimità ad Al Sadr designandolo come suo rappresentante in Iraq. Nonostante il deterioramento dei rapporti con Al Haeri, Al Sadr ha mantenuto dalla sua gran parte dei seguaci del religioso. Pertanto, l’appello di Al Haeri a giurare fedeltà a Khemenei avrebbe rappresentato per Al Sadr una crisi di legittimità. In un messaggio su Twitter, Al Sadr ha affermato che le dimissioni di Al Haeri “non sono state di sua spontanea volontà”, lasciando intendere che il religioso avrebbe subito pressioni dallo stesso Khamenei.

Iran e Iraq sono paesi a maggioranza sciita e dal 2003 l’Iran ha avuto una presenza crescente nel Paese. Teheran ha sostenuto pesantemente i gruppi sciiti, compresi i sadristi, durante la guerra civile, mentre costruiva i propri delegati, come Asaib Ahl al Haq e Kataib Hezbollah, che nella guerra contro lo Stato islamico sono divenute potenti milizie alle dirette dipendenze dei Guardiani della rivoluzione iraniana e del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei pasdaran, ucciso proprio a Baghdad nel gennaio 2020.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram