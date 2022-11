Iraq: tensione a Baghdad per la “contro-protesta” annunciata dai partiti filo-iraniani

La capitale dell’Iraq, Baghdad, è tuttora caratterizzata da un’atmosfera tesa, mentre le forze di sicurezza e dell’esercito continuano a dispiegarsi intensamente nella città, dove alcune strade risultano essere state chiuse al traffico. La mobilitazione sta interessando soprattutto la Zona verde, un’area fortificata sede di ambasciate e istituzioni. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, aggiungendo che il Quadro di coordinamento, formazione politica che riunisce i partiti iracheni filo-iraniani, avrebbe invitato i propri sostenitori a manifestare nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:00 ora locale, in risposta al sit-in in Parlamento, giunto al terzo giorno. Si tratterebbe di una “contro-manifestazione”, volta a difendere lo Stato e a contrastare “l’appello di colpo contro lo Stato, le sue istituzioni e il popolo iracheno” da parte del clerico sciita Muqtada al Sadr, considerato un danno alla democrazia, alla “legittimità costituzionale”, al processo politico e alle elezioni.

Ad ogni modo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, è stato il Quadro di coordinamento stesso a invitare il movimento sadrista e le forze politiche irachene ad aprirsi al dialogo, in una dichiarazione di ieri sera. Parallelamente, il politico filo-iraniano Hadi al Amiri, leader dell’organizzazione Badr e parte dell’alleanza Fatah che include diversi esponenti delle Unità della mobilitazione popolare (le milizie a maggioranza sciita Pmu), in dichiarazioni rilasciate stamattina, ha invitato sia gli affiliati di Muqtada al Sadr sia il Quadro di coordinamento a intraprendere colloqui “seri e costruttivi” in un’atmosfera di comprensione reciproca e moderazione. “Il sangue iracheno è caro a tutti”, ha affermato Amiri facendo riferimento alle violenze degli ultimi giorni.

Il 30 luglio, gruppi di manifestanti, perlopiù sostenitori del leader politico e religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr, hanno fatto irruzione nella Camera dei rappresentanti per protestare contro la candidatura a primo ministro di Mohammed al Sudani, esponente dei partiti filo-iraniani. Al Sadr, dal canto suo, ieri ha rivolto un appello chiedendo al popolo, alle tribù, alle forze di sicurezza e alle milizie dell’Iraq di “sostenere i rivoluzionari” che hanno invaso la Zona verde di Baghdad e occupato il Parlamento. In un lungo appello pubblicato su Twitter, il leader del movimento nazionalista, vincitore delle elezioni dell’ottobre 2021, ha detto che “la rivoluzione spontanea e pacifica” è una “occasione d’oro per tutti coloro che sono stati colpiti dal fuoco dell’ingiustizia, del terrorismo, della corruzione, dell’occupazione e della dipendenza”.

Gli eventi degli ultimi giorni si inseriscono in un quadro di perdurante stallo politico. Dopo mesi di trattative non andate in porto, lo scenario iracheno si è complicato ulteriormente lo scorso mese di giugno con le dimissioni ordinate dal leader sciita al Sadr ai deputati del suo partito, il Movimento sadrista. Infatti, il Quadro di coordinamento sciita, che si è visto assegnati la maggioranza dei seggi lasciati dai sadristi in virtù della legge proporzionale su base confessionale del Paese, fatica a creare un fronte compatto con gli ex alleati sadristi, ovvero il blocco sunnita e il Partito democratico del Kurdistan (Pdk), principale formazione curda del Paese. Ai partiti curdi, peraltro, spetta il nome da presentare congiuntamente alla presidenza della repubblica, carica che in accordo all’implicito patto post-2003 che regola la vita politica inter-confessionale irachena spetta ai curdi. La premiership, invece, spetta per convenzione agli sciiti.

