Iraq: sale a 33 morti il bilancio degli scontri tra le forze sicurezza e i sostenitori di Al Sadr

È di almeno 33 morti e oltre 300 feriti il bilancio parziale degli scontri tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori del leader politico e religioso sciita, Muqtada al Sadr, iniziati ieri nella capitale dell’Iraq, Baghdad, e che si sono estesi anche ad altre zone del Paese tra cui Nassiriya, Bassora, e Kirkuk. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, gran parte delle vittime sarebbero sostenitori di Al Sadr. Dopo l’occupazione di alcuni edifici governativi nella Zona verde di Baghdad, i sostenitori del leader del Movimento sadrista – che ieri ha annunciato il suo ritiro dalla politica dopo mesi di richieste di elezioni anticipate – hanno iniziato a scontrarsi sia con le forze di sicurezza irachene che con i gruppi sciiti rivali filo-iraniani anche con l’impiego di razzi e armi pesanti.







Gran parte dei combattimenti si è concentrata intorno alla Zona verde di Baghdad, un’area che ospita edifici governativi e ambasciate straniere. Il personale dell’ambasciata olandese è stato costretto a trasferirsi nella missione tedesca a causa degli scontri, secondo quanto riferisce l’emittente britannica “Bbc”. Da parte sua, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha raggiunto telefonicamente nella giornata di ieri il generale Giovanni Maria Iannucci, comandante della Nato Mission Iraq, di cui l’Italia detiene il comando, ricevendo assicurazione che non ci sono rischi diretti per il personale del contingente italiano. “Ai nostri militari va la riconoscenza del governo e di tutti gli italiani per il delicato lavoro che svolgono per la stabilità della regione”, ha detto il ministro.

Funzionari della sicurezza hanno affermato che parte della violenza è avvenuta tra le Brigate della pace, una milizia fedele a Sadr, e membri dell’esercito iracheno, ma anche esponenti delle Unità della mobilitazione popolare sciita (Pmu), le milizie sciite sostenute dall’Iran. Intanto, l’Iran ha annunciato la chiusura del confine con l’Iraq, mentre il Kuwait ha esortato tutti i suoi cittadini a lasciare immediatamente il Paese. Ieri, il premier Mustafa al Kadhimi, ha dichiarato il coprifuoco a livello nazionale dopo i disordini in diverse altre città dell’Iraq e ha sospeso le riunioni del Consiglio dei ministri, chiedendo inoltre ad Al Sadr di intervenire direttamente per fermare le violenze. Per ora, Al Sadr ha annunciato uno sciopero della fame fino a quando non saranno cessate le violenze e l’uso delle armi da parte di tutte le parti.

