Iraq: occhi puntati sul leader sciita Al Sadr dopo l’elezione del presidente e la nomina del nuovo premier

Dopo oltre un anno di stallo seguito alle elezioni legislative del 10 ottobre 2021, l’Iraq ha finalmente un presidente della Repubblica e un premier incaricato di formare un nuovo governo. Ieri, durante una seduta del parlamento i deputati hanno eletto il politico dell’Unione patriottica del Kurdistan (UpK) ed ex ministro, Abdul Latif Rashid, che ha sconfitto al secondo torno di votazioni a scrutinio segreto il presidente in carica Barham Saleh. La prima azione di Rashid è stata quella di fornire l’incarico per la formazione di un nuovo governo all’esponente del Quadro di coordinamento sciita, gruppo che riunisce i partiti filo-iraniani. Al Sudani ha ora 30 giorni per formare il suo governo, ma al momento tutti gli occhi sono rivolti al leader del movimento sadrista, Muqtada al Sadr. Finora, il politico e religioso sciita è rimasto in silenzio. A maggio, proprio a seguito della scelta del Quadro di coordinamento sciita di nominare Al Sudani come possibile capo del governo, Al Sadr ha prima chiesto in giugno ai suoi 73 deputati di ritirarsi dal Parlamento e presentare le proprie dimissioni, per poi annunciare il suo ritiro dalla politica, spingendo i suoi seguaci a dare il via ad un’ondata di scontri con epicentro nella “Zona verde” di Baghdad tra il 29 e 30 agosto costata oltre 30 morti e 700 feriti.

La lunga situazione di stallo ha fatto precipitare l’Iraq in una delle sue peggiori crisi da quando l’invasione guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato Saddam Hussein nel 2003; ha inoltre segnato il periodo di tempo piĂą lungo in cui il Paese è rimasto senza un governo funzionante dalle prime elezioni sostenute dagli Stati Uniti nel 2005. Per convenzione, le tre cariche dello Stato sono assegnate in base all’appartenenza etnico-religiosa. La carica di capo dello Stato è solitamente assegnata alla minoranza curda, in particolare a una figura dell’Unione Patriottica del Kurdistan (Upk), mentre il Partito democratico del Kurdistan (Pdk) guida il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. La carica di capo del governo è assegnata a un esponente dell’Islam sciita, la componente religiosa maggioritaria nel Paese. Ai musulmani sunniti è invece riservata la presidenza del parlamento. Con questa complessa suddivisione le nomina delle tre cariche viaggia su binari diversi con le consultazioni che avvengono anzitutto internamente alle tre componenti della societĂ irachena.

La scelta di Rashid, ministro delle Risorse idriche dal 2003 al 2010, era stata preceduta da uno scontro interno alla leadership curda, con il Pdk che, contravvenendo alle convenzioni, ha votato in ben tre sedute il proprio candidato Reber Ahmed, aggravando la situazione di caos istituzionale. La seduta di ieri in cui finalmente la componente curda ha mostrato di aver raggiunto un accordo era stata preceduta dalla conferma alla guida della presidenza del parlamento (composto da 329 seggi) del sunnita Mohamed al Halbousi. Per mesi, il Consiglio dei rappresentanti non era riuscito a riunirsi a causa delle continue manifestazioni, che avevano visto anche l’occupazione fisica dell’emiciclo, da parte dei sostenitori di Muqtada al Sadr.

Se da un lato la nomina di un nuovo presidente ha risolto parte dello stallo in corso da oltre un anno, la nomina di Al Sudani proposto dalla coalizione con piĂą parlamentari – 130 dopo il ritiro dei 73 deputati sadristi – rischia di riportare il Paese in una situazione di potenziale incertezza. Dopo la dimostrazione di forza di fine agosto, Al Sadr ha proseguito con le sue richieste di elezioni anticipate, premendo per mantenere in carica il governo uscente del premier Mustafa al Kadhimi, per guidare la transizione. Come sottolineato sul suo profilo Twitter dall’analista politico iracheno, Ali al Baydar, l’Iraq si trova di fronte a due possibili scenari: il primo è la tacita approvazione dei sadristi di Al Sudani ricevendo in contropartita un certo numero di ministeri (previo ritorno in parlamento dei 73 deputati del movimento di Al Sadr), tra cui due dicasteri sovrani; l’altra opzione è quella di una nuova spirale di violenza. Tuttavia, quest’ultima opzione non dovrebbe concretizzarsi, almeno non nella rivolta armata come accaduto a fine agosto, come dimostrato anche dalle voci che fino a una settimana fa vedevano Al Sadr disposto a negoziare con il Quadro di coordinamento sciita.

Lo scorso 4 ottobre, Al Sadr ha accolto con favore in un messaggio su Twitter, le parole della rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, che davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha puntato il dito contro la classe politica irachena, lanciando un nuovo appello al dialogo. Secondo molti osservatori, l’accoglimento delle parole della Plasschaert da parte di Al Sadr hanno rappresentato una volontà di apertura da parte del politico-religioso sciita, il quale con le rivolte di agosto avrebbe esaurito le sue opzioni sul tavolo, mostrando oltre ai suoi punti di forza, anche le sue debolezze. Infatti, nelle proteste poi sfociate in scontri armati prima con le forze di sicurezza e poi con le milizie sciite filo-iraniane Unità della mobilitazione popolare (Pmu), Al Sadr ha dimostrato la capacità di mobilitare e smobilitare i propri sostenitori, compresi gli esponenti delle Brigate della Pace. Su ordine di Al Sadr il 29 agosto le milizie hanno lanciato attacchi in contemporanea non solo a Baghdad ma anche nelle provincie meridionali e centrali dell’Iraq, per poi bloccare la loro azione il 30 agosto dopo l’ordine del proprio leader. Tuttavia, le Brigate della pace si sono dimostrate nettamente inferiori nel confronto armato con i rivali superiori dal punto di vista militare, meglio armati e addestrati, con la maggior parte dei 33 morti negli scontri appartenenti alla fazione sadrista.

Nei 30 giorni di tempo che avrĂ Al Sudani per formare un nuovo governo, sarĂ dunque un sorvegliato speciale sia nei Paesi della regione, tra tutti l’Arabia Saudita che teme un governo filo-iraniano a Baghdad, ma anche i Paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti. Come sottolineato in un’analisi dal quotidiano britannico “Financial Times”, la vittoria, almeno in questa fase, del Quadro di coordinamento sciita, rappresenta una battuta d’arresto per gli Stati Uniti che in questi anni ha fortemente sostenuto il governo di Mustafa al Kadhimi, vedendo in Al Sadr, nonostante il suo forte antiamericanismo, una via meno rischiosa per la sicurezza Usa e per gli equilibri regionali. I Paesi occidentali tra cui l’Italia, sono molto presenti in Iraq soprattutto nel settore energetico e delle infrastrutture.

Nello specifico l’Italia vanta un rapporto di lunga durata con l’Iraq. Nel Paese operano ben 16 importanti aziende italiane, principalmente nei settori dell’Energia e delle Infrastrutture. In base ai dati elaborati dalla piattaforma “InfoMercatiEsteri”, nel 2021 le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di 656 milioni di euro segnando un +22,9 per cento rispetto al 2020 (anno della pandemia di Covid-19) e superiore al dato del 2019 pari a 549,16 milioni di euro, mentre l’import ha toccato quota 3,359 miliardi di euro (+51 per cento rispetto al 2020) con una prevalenza dei prodotti minerari. L’Italia ha elevato in questi i suoi rapporti con l’Iraq, non solo sul piano economico, ma anche della difesa, con un rapporto che risale al 2003 e che ha visto la partecipazione italiana alle varie missioni internazionali di lotta contro il terrorismo e di assistenza alle Forze armate irachene. In particolare, nell’ambito della Missione internazionale “Inherent Resolve” l’Italia è presente con l’operazione “Prima Parthica” fornendo personale di staff (circa 1.100 uomini) ai comandi multinazionali siti in Kuwait, e Iraq (Baghdad ed Erbil) nonchĂ© assetti e capacitĂ di addestramento e assistenza rivolti alle Forze Armate e di polizia irachene. Il ruolo dell’Italia nel Paese arabo è culminato con l’assunzione nel maggio scorso del comando della Missione Nato in Iraq (Nmi) guidata dal generale Giovanni Maria Iannucci.

