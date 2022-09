Iraq, il premier Khadimi: “In corso una delle crisi più difficili dopo Saddam Hussein”

"Ma abbiamo speranza e determinazione per trovare soluzioni e superare la crisi per passare a una nuova fase di stabilità e sicurezza"

L’Iraq sta vivendo una delle crisi politiche più difficili dal 2003, l’anno dell’invasione degli Stati Uniti che pose fine al regime di Saddam Hussein, ma è in grado di superare anche questo momento complicato. Lo ha detto oggi il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, al termine della cerimonia dell’Arbaeen, l’evento che commemora il 40esimo giorno dopo il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. “Non nascondiamo al nostro popolo che l’Iraq sta attraversando una crisi politica che potrebbe essere una delle più difficili dal 2003. Ma abbiamo speranza e determinazione per trovare soluzioni e superare la crisi per passare a una nuova fase di stabilità e sicurezza in Iraq”, ha detto Kadhimi.

Rivolgendosi ai partiti politici iracheni, il premier ha esortato a concentrarsi sugli interessi dell’Iraq e degli iracheni, “che meritano il vostro sacrifico”, ha affermato. In Iraq è in corso da mesi una crisi istituzionale, scoppiata dopo le elezioni legislative del 10 ottobre 2021 e culminata il 29 agosto con l’assalto del palazzo del governo da parte dei sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr e dei successivi scontri con le forze di sicurezza irachene e con le unità della Mobilitazione popolare sciita filo-iraniane, costati 33 morti e oltre 700 feriti. Lo scioglimento del Parlamento, insieme all’organizzazione di elezioni anticipate, è tra le principali richieste avanzate dal Movimento sadrista.

