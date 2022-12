Iraq: a Erbil vertice intra-curdo per una posizione unitaria sul candidato alla presidenza

L'obiettivo del vertice è quello di far convergere le posizioni e i punti di vista dei due partiti curdi su questioni di interesse comune e nazionale, soprattutto la nomina di un candidato congiunto per la presidenza della repubblica e la formazione del nuovo esecutivo iracheno

Nella mattinata di oggi è iniziato il vertice ospitato nella città di Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno (nord dell’Iraq) tra i leader del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) e l’Unione patriottica del Kurdistan (Upk). L’obiettivo del vertice è quello di far convergere le posizioni e i punti di vista dei due partiti curdi su questioni di interesse comune e nazionale, soprattutto la nomina di un candidato congiunto per la presidenza della repubblica e la formazione del nuovo esecutivo iracheno. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, che ha contattato Dilshad Shihab, il consigliere politico del presidente del Kurdistan iracheno Nechirvan Barzani (Pdk). Secondo Shihab, le due formazioni curde hanno deciso di organizzare la riunione odierna lo scorso 22 maggio.

“La decisione di tenere un incontro di vertice – al quale parteciperanno le figure principali dei due partiti, tra cui il presidente Barzani stesso – è stata raggiunta domenica, quando le parti hanno confidato alla stampa di aver raggiunto alcuni importanti accordi sull’approccio comune alla questione dell’esecutivo di Baghdad”, ha detto il braccio destro di Barzani. Secondo il consigliere politico del presidente curdo, il risultato più importante raggiunto domenica riguarda “la fine della guerra mediatica tra i due partiti curdi, che hanno stabilito la necessità di mantenere il fronte unito e trovare i compromessi politici necessari a perseguire gli interessi della regione in un momento storico in cui è importante presentarsi come uniti”.

Un eventuale accordo intra-curdo, potrebbe permettere – dal punto di vista del numero dei deputati – di sbloccare la situazione: la maggioranza, infatti, non è al momento in grado di formare un governo senza l’appoggio di tutte le formazioni politiche, anche quelle di opposizione. Va comunque considerato che i partiti iracheni tentano sempre di formare governi di unità nazionale e non di maggioranza, per evitare l’esclusione di un’etnia/confessione dal potere decisionale. Esclusione che in un Paese economicamente e socialmente disastrato come l’Iraq potrebbe portare a violenze.

Al momento, dopo le elezioni del 10 ottobre 2021, i due partiti curdi sono posizionati su fronti opposti: il Pdk, 33 seggi, è parte della coalizione di maggioranza “Salva la patria” – formato, oltre che dai curdi, dal Movimento sadrista (sciita nazionalista) e dal blocco sunnita. L’Upk, 16 seggi, invece, nonostante preservi un certo grado di indipendenza politica è apparso più volte vicino al Quadro di coordinamento sciita – piattaforma politica che riunisce le forze sciite e filo-iraniane dell’Iraq. Motivo della spaccatura tra i due partiti curdi, che solitamente si presentano uniti quando si tratta di questioni di interesse politico nazionale e nel relazionarsi con Baghdad, è stata la nomina del presidente della Repubblica, che di prassi spetta all’etnia curda (ai sunniti va la carica di presidente del parlamento e agli sciiti quella di premier): il Pdk vorrebbe candidare Reber Ahmed, veterano politico ed ex ministro dell’Interno di Erbil – succeduto alla candidatura di Hoshyar Zebari, poi accusato di corruzione e sospeso -, mentre l’Upk vorrebbe la conferma del proprio esponente Barham Salih, presidente uscente.

In generale, la storia dei rapporti tra i due partiti curdi appare turbolenta. Entrambi hanno combattuto, insieme, contro il regime di Saddam Hussein, ottenendo anche l’appoggio dell’Iran durante la Guerra del Golfo degli anni ’80, per poi ottenere da Baghdad lo status di regione autonoma per l’intero Kurdistan iracheno nel 1991. Negli anni successivi, i rami armati di entrambi i partiti si sono combattuti per la supremazia politica della nuova entità autonoma – con il Pdk sostenuto da Baghdad, Ankara e Teheran e l’Upk dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), altra formazione politica curda -, fino all’accordo raggiunto grazie alla mediazione degli Usa nel 1998. Da quell’anno, i due partiti si sono divisi la regione autonoma in zone d’influenza, spartendosi le cariche governative e gli introiti del petrolio. Nel 2017, entrambi i partiti hanno lavorato per lo svolgimento del referendum del 2017, che chiedeva l’indipendenza da Baghdad, giudicato illegale dal governo federale. L’organizzazione del referendum ha portato ad un conflitto tra Erbil e Baghdad con la regione autonoma del Kurdistan che ha perso il controllo dei giacimenti petroliferi di Kirkuk e Masoud Barzani (presidente della regione e segretario del Kdp) costretto alle dimissioni in favore del nipote Nechirvan Barzani (attuale presidente).

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram