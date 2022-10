Gli scioperi paralizzano il Kurdistan, gli studenti scendono in piazza a Teheran

L'ampia interruzione di Internet in alcune parti del Paese non ha impedito la pubblicazione in rete di diversi filmati che mostrano cittadini e studenti protestare

Proseguono per la quinta settimana consecutiva in Iran le proteste innescate dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale” per non aver indossato il velo in modo corretto. Nonostante la repressione delle forze di sicurezza che, secondo le ultime stime fornite dall’organizzazione non governativa Iran Human Rights, avrebbe provocato oltre 200 morti, sono in corso scioperi e cortei anti-governativi in numerose cittĂ del Paese, inclusa la capitale Teheran. L’emittente televisiva vicina all’opposizione iraniana all’estero “Iran International” riferisce di negozi e mercati chiusi in diverse cittĂ della provincia occidentale del Kurdistan iraniano, tra cui Sanandaj, Mariwa e Saqqaz. A Teheran, gli studenti di diverse universitĂ sono scesi in piazza scandendo slogan contro le autoritĂ e a favore delle libertĂ delle donne. L’ampia interruzione di Internet in alcune parti del Paese non ha impedito la pubblicazione in rete di diversi filmati che mostrano cittadini e studenti protestare a Teheran, in Kurdistan, Ardabil, Kermanshah, Hamedan, Rasht, Isfahan, Karaj e Mashhad.

Il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato ieri sera che la Repubblica islamica “non verrĂ sradicata” tanto facilmente. In un discorso trasmesso dalla tv di Stato, Khamenei ha paragonato l’Iran nato dalla rivoluzione del 1979 a un albero incrollabile. “La piantina è diventata ora un albero potente e nessuno dovrebbe osare pensare di poterlo sradicare”. Nonostante le parole del leader supremo, tuttavia, stanno emergendo le prime crepe all’interno delle Ă©lite della politica iraniana. Il consigliere della guida suprema dell’Iran ed ex presidente del parlamento, Ali Larijani, ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano “Ettala’at” che le forze di polizia non dovrebbero essere coinvolte nelle questioni relative all’hijab islamico. “Quando il 50 per cento delle donne nel Paese non osserva completamente l’hijab, la polizia non dovrebbe essere coinvolta in questo problema”, ha affermato Ali Larijani. Secondo l’ex presidente del parlamento, tra gli illustri esclusi alla corsa alle presidenziali del 2021, “la legge sull’hijab dovrebbe essere trattata allo stesso modo della legge che vieta le apparecchiature satellitari”, ha affermato. “PoichĂ© le autoritĂ non sono rigide con le persone che utilizzano apparecchiature satellitari, nonostante esista una legge che ne vieta l’uso, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato per quanto riguarda l’hijab”, ha osservato. Larijani ha affermato che anche durante il governo del regime dispotico Pahlavi in Iran, quando non era obbligatorio indossare il velo islamico e le donne erano incoraggiate a non osservare l’hijab, un numero considerevole di donne, infatti, indossava l’hijab. “A quel tempo, il nostro clero stava percorrendo la strada giusta”, ha osservato.

Intanto il quotidiano statunitense “New York Times” ha compiuto un’indagine sugli scontri verificatisi il 30 settembre scorso nella cittĂ di Zahedan, capoluogo della provincia di Sistan e Baluchistan, che si trova nell’Iran sud-orientale, al confine con il Pakistan. Basandosi sui racconti di testimoni e sull’analisi dei filmati disponibili, il quotidiano statunitense afferma che venerdì 30 settembre le forze di sicurezza iraniane hanno compiuto un vero e proprio massacro, uccidendo in poche ore tra le 66 e le 96 persone, in massima parte appartenenti alla minoranza beluci. La repressione è scattata al termine della preghiera del venerdì, quando dissidenti e fedeli sono scesi in piazza a centinaia per protestare contro il regime. Nel filmato, girato nelle prime ore del mattino di sabato primo ottobre e pubblicato da “Agenzia Nova” lo stesso giorno, si vedono le conseguenze delle violenze, con auto distrutte e edifici in fiamme.

L’organizzazione non governativa Amnesty International ha calcolato che almeno 82 persone sono state uccise durante la repressione da parte delle forze di sicurezza iraniane nella cittĂ di Zahedan. Secondo l’Ong, almeno 66 beluci (minorenni compresi) sono stati uccisi dalle forze di sicurezza il 30 settembre, mentre altre 16 persone sono state uccise nei giorni successivi. Le proteste sono iniziate intorno alle 12 ora locale dopo la preghiera del venerdì, con centinaia di persone che si sono riversate per le strade della cittĂ dirigendosi verso una stazione di polizia per condannare lo stupro di una ragazza da parte di un comandante provinciale delle forze di sicurezza. Le forze di sicurezza iraniane avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti per disperdere la folla, mentre secondo i media governativi di Teheran, l’attacco sarebbe avvenuto in risposta a colpi d’arma da fuoco esplosi da uomini infiltrati tra le proteste.

Nel Sistan Balochistan, l’Iran teme una ribellione piĂą ampia della minoranza dei beluci che professa l’islam sunnita, a differenza dello sciismo, professato dalla maggioranza degli iraniani e fondamento della teocrazia su cui si fonda la Repubblica islamica. Il Sistan Balochistan è la seconda regione dell’Iran per estensione e confina con l’Afghanistan e il Pakistan. Dal 2004 nella regione è in corso un conflitto a bassa intensitĂ tra le forze di sicurezza iraniane e i movimenti ribelli beluci considerati da Teheran come gruppi terroristici che hanno compiuto assalti e attentati, soprattutto contro i Guardiani della rivoluzione iraniana.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram