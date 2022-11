Iran e Turchia potrebbero invadere il Kurdistan iracheno

L’uso delle armi da parte dei manifestanti contro le forze del regime in Iran e l’attentato di domenica scorsa, 13 novembre, a Istanbul, in Turchia, potrebbero essere due episodi su cui Teheran e Ankara troveranno una ragione comune per lanciare un’invasione terrestre nel Kurdistan iracheno. L’Iran, infatti, vuole bloccare il flusso di armi che alimenta gli oppositori proveniente proprio dal poroso confine con il Kurdistan iracheno. Per bloccare la svolta armata delle proteste in Iran – scoppiate il 17 settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre a seguito dell’arresto eseguito dalla polizia morale iraniana per aver indossato in modo “non appropriato” il velo – le Guardie della rivoluzione islamica hanno condotto diversi attacchi a intermittenza contro i partiti curdi nel Kurdistan iracheno negli ultimi due mesi.

Da parte sua, la Turchia ha accusato i curdi dell’attacco avvenuto domenica scorsa. Ankara ha annunciato, infatti, che la donna che avrebbe collocato l’ordigno, identificata come Ahlam al Bashir, è una cittadina siriana “che ha ricevuto istruzioni dall’organizzazione terroristica Pkk, Pyd, Ypg”. Con queste tre sigle, il ministro ha fatto riferimento al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), organizzazione paramilitare contro la quale le autorità turche combattono una guerra che dura da quasi 40 anni; al Partito dell’unione democratica (Pyd), formazione politica curdo-siriana attiva nel nord della Siria; e alle Unità di protezione dei popoli (Ypg), gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti.

La pianificazione di una potenziale invasione congiunta su fronti orientale e settentrionale del Kurdistan iracheno potrebbe essere stata al centro del colloquio avvenuto il 17 novembre scorso tra i ministri dell’Interno di Turchia e Iran, rispettivamente Suleyman Soylu e Ahmad Vahidi. Una scarna nota diramata dopo il colloquio telefonico riferisce che le parti hanno discusso della “cooperazione al livello di sicurezza contro il terrorismo”. Vale la pena ricordare che a inizio settimana, il comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana, i pasdaran, Esmail Ghani, si è recato a Baghdad, dove ha incontrato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudan, e il presidente iracheno, Abdul Latif Rachid. Durante i colloquio, il generale dei pasdaran avrebbe avvertito i funzionari iracheni che sarà lanciata un’operazione di terra nel Kurdistan iracheno, a meno che il governo federale di Baghdad non fortifichi il confine con l’Iran. Il timore di una possibile azione militare è confermato dall’annuncio diramato il 18 novembre dal consolato degli Stati Uniti a Erbil. La rappresentanza diplomatica “sta monitorando credibili rapporti da fonti aperte di potenziali azioni militari turche nel nord della Siria e nel nord dell’Iraq nei prossimi giorni. Il governo degli Stati Uniti continua a consigliare vivamente ai cittadini statunitensi di evitare queste aree”, si legge nell’avviso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram