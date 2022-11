Iran, Borrell: “L’Ue compirà l’ultimo tentativo per salvare l’accordo sul nucleare”

L'Ue sta cercando “una via di mezzo” per porre fine all'impasse, che minaccia di far fallire più di un anno di sforzi diplomatici europei

L’Unione europea sta cercando un compromesso per porre fine alla crisi relativa all’accordo sul nucleare iraniano e sta compiendo un ultimo sforzo per salvare l’accordo del 2015 e sbloccare questa situazione di stallo. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”, spiegando che l’Ue sta cercando “una via di mezzo” per porre fine all’impasse, che minaccia di far fallire più di un anno di sforzi diplomatici europei. Borrell ha inoltre dichiarato di sperare in una visita a Teheran del vicesegretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Enrique Mora, incaricato di coordinare per conto dell’Ue i negoziati sul nucleare iraniano, dichiarando che l’Iran è “molto riluttante” e che questo tentativo diplomatico europeo rappresenta “un ultimo tentativo”.

In corso ormai da oltre un anno i colloqui sul nucleare iraniano sono nuovamente giunti in una fase di stallo anche a causa delle nuove difficoltà derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo scorso marzo, le parti impegnate nel negoziato a Vienna avevano espresso parere positivo sulla possibilità di un rilancio dell’accordo con la convocazione dei ministri nella capitale austriaca per firmare l’intesa. Tuttavia, dopo alcuni giorni la richiesta della Russia di tenere fuori dalle sanzioni i rapporti con l’Iran in caso di accordo e la richiesta di Teheran a Washington di rimuovere i Guardiani della rivoluzione dalla lista dei gruppi terroristici, in aggiunta al sollevamento delle sanzioni, ha fatto deragliare i negoziati. La richiesta di Teheran di rimuovere i cosiddetti Pasdaran dalla lista è contrastata da molti parlamentari statunitensi, che li considerano come un’entità terroristica nonostante le smentite iraniane. Ad oggi, le richieste di Mosca, sembrano essere state respinte, ma la designazione dei Pasdaran no, con le imminenti elezioni di medio termine dell’8 novembre negli Stati Uniti che hanno reso difficile per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, contrastare l’opposizione interna.

