Insieme per il Futuro: Di Maio convoca per oggi la prima assemblea congiunta dei parlamentari

Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, ha convocato per oggi, alle 14:30, la prima assemblea congiunta dei parlamentari della nuova formazione. È quanto si apprende da fonti.

Mercoledì mattina, in apertura di seduta nell’Aula di Montecitorio il presidente Roberto Fico ha letto l’elenco dei deputati che il 21 giugno, hanno comunicato le proprie dimissioni dai rispettivi gruppi di appartenenza, 20 dal Movimento cinque stelle e una da Coraggio Italia, e la conseguente formazione del gruppo parlamentare “Insieme per il futuro“. In una dichiarazione alla stampa martedì sera, il ministro degli Esteri ha parlato di una “una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare: io e tanti altri colleghi e amici lasciamo il Movimento, quella che non sarà più la prima forza politica in Parlamento”. Riguardo le sorti del governo, il titolare della Farnesina ha dichiarato che “faccio parte del governo e penso che l’operato di Draghi debba essere motivo di orgoglio. Continueremo a sostenerlo con lealtà e con il massimo dell’impegno”. La prima forza politica in Parlamento, ha proseguito Di Maio, “ha messo in discussione l’operato sia del presidente del Consiglio che del ministro degli Esteri, continuando a mettere in difficoltà il governo anche in occasione di importanti vertici istituzionali, solo per recuperare qualche punto percentuale, senza neanche riuscirci”. “Pensare di picconare la stabilità di governo è irresponsabile”, ha aggiunto.

Secondo il ministro, “è stata una giornata molto importante: al Senato è stata votata la risoluzione parlamentare che rafforza il governo e il presidente Draghi, che andrà al Consiglio europeo con un ampio sostegno delle forze politiche”. L’indicazione di voto sull’Ucraina “è stata netta, dopo settimane di ambiguità e di attacchi”, ha aggiunto sottolineando che di fronte alle “atrocità di Putin non potevamo mostrare incertezze, dovevamo scegliere da che parte stare della storia”. Nel nuovo percorso che inizia, ha concluso il ministro, “non ci sarà spazio per l’odio, né per populismi, sovranismi, estremismi”.

