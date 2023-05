Dall’intelligenza artificiale al settore sanitario: cosa aspettarsi dalla Maker faire Rome 2023

Intelligenza artificiale, cultura e spettacolo, ma anche le ultime novità tecnologiche nel settore sanitario. Dal 20 al 22 ottobre prenderà il via Maker faire Rome 2023, la fiera promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma che, come ogni anno, presenterà i progetti più innovativi del panorama internazionale. Dalla manifattura digitale alla robotica, dall’economia circolare all’agritech, big data, aerospazio e tutte le ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. Quest’anno, inoltre, non mancheranno le sezioni dedicate all’arte e alla musica che esploreranno le interazioni tra cultura e tecnologia. Tra le novità di Maker Faire Rome 2023 “c’è sicuramente l’intelligenza artificiale e i nuovi campi dove applicare le innovazioni: nel tempo libero, nella cultura e nello spettacolo, e quindi non soltanto nell’impresa. Ad esempio in uno dei settori a cui noi teniamo di più che è quello sanitario”, ha spiegato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell’evento “Roma Hub dell’innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023”, che si è tenuto questo pomeriggio presso la sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. Insieme a lui ad animare il dibattito sull’importanza dell’innovazione per lo sviluppo economico del nostro Paese sono stati il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Unindustria, Angelo Camilli e il presidente della Confocommercio Roma, Pier Andrea Chevallard.

Tra due settimane circa “presenterò in Consiglio dei ministri la legge quadro sul Made in Italy, che è un collegato alla manovra economica e avrà asset molto specifici per supportare le filiere di eccellenza, anche attraverso il liceo per il Made in Italy e la formazione delle competenze necessarie per l’economia digitale”, ha detto il ministro Urso. All’interno della legge quadro “ci sarà anche un fondo sovrano sul Made in Italy – ha aggiunto Urso – per rafforzare queste filiere fin dall’approvvigionamento delle materie prime che servono alla sua economia”. Nei prossimi anni Roma sarà protagonista di grandi eventi e, grazie anche alle risorse a lei destinate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, attrarrà su di sé grandi investimenti che, per essere sfruttati al meglio, dovranno coinvolgere l’innovazione digitale e tecnologica.

“Sulla nostra città e Regione c’è una cornice di investimenti molto importante con varie fonti di finanziamento: Giubileo 2025, Pnrr, i fondi di Bilancio del Comune, delle grandi aziende delle infrastrutture come Ferrovie dello Stato”, ha spiegato il presidente di Unindustria Camilli. “Solamente Roma ha 2,6 miliardi di investimenti da realizzare entro il 2026, quindi tante opportunità e investimenti, anche con la Ryder Cup. La criticità rimane quella di riuscire a mettere a terra tutta questa grande massa di investimenti strutturali visto che la capacità del nostro Paese non brilla e quindi oggi bisogna avere grande realismo nel portare avanti quelli che rappresentano effettivamente la crescita delle imprese e la crescita sociale dei nostri territori – ha aggiunto -. Non dobbiamo sprecare risorse nazionali ed europee ma investirle in maniera corretta”.

Maker Faire contribuisce a “creare un ecosistema dell’innovazione per migliorare la vita delle persone e i sistemi produttivi della città – ha sottolineato Tagliavanti -. Non solo per i cittadini ma perché siamo la Capitale del Paese e le Capitali guidano lo sviluppo delle rispettive nazioni”. Nel corso dei due anni di pandemia “molte persone che guardavano con diffidenza all’innovazione si sono rese conto che era un’opportunità e questo l’economia l’ha subito registrato – ha osservato -. Se le nostre tecnologie ci hanno aiutato in un momento così difficile, bisogna allora continuare su questa strada per passare da una fase difensiva a una fase di attacco e cogliere questa occasione. Noi vogliamo coglierla per trasformare in meglio questa città anche alla luce del fatto che davanti a noi abbiamo almeno tre grandi appuntamenti: il prossimo Giubileo, la massa di risorse del Pnrr ed Expo 2030. Un decennio dove Roma sarà al centro dell’attenzione mondiale”, ha concluso Tagliavanti.

Infine, il presidente della Confcommercio di Roma, Pier Andrea Chevallard, ha tenuto a sottolineare che Maker faire “è un’iniziativa molto bella e interessante, e soprattutto avvicina l’innovazione alla popolazione dei piccoli imprenditori e delle famiglie”. Per partecipare alla fiera la deadline è fissata al prossimo 31 maggio per quanto riguarda maker, team, micro e piccole medie imprese, start up e creativi di tutto il mondo. Sempre al 31 maggio è fissata la scadenza per i progetti delle scuole secondarie di secondo grado nazionali e dei paesi dell’Ue, e per le università statali e gli istituti di ricerca pubblici. Scadenza all’8 maggio invece per le domande dei Big Bang Project: progetti di grandi dimensioni, con alta interattività e coinvolgimento del pubblico.

