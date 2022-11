Inizia la campagna elettorale in Tunisia: si vota il 17 dicembre

Il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia

Prende il via oggi in Tunisia la campagna elettorale per le legislative del prossimo 17 dicembre. Un totale di 1.052 candidati si sfideranno in 151 distretti elettorali distribuiti su 24 governatorati per ottenere un seggio nella nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), in base alla nuova Costituzione approvata tramite referendum il 25 luglio. Lo scorso 3 novembre, la Commissione elettorale indipendente aveva annunciato che sette distretti elettorali all’estero su dieci non hanno registrato alcuna candidatura, mentre in tre distretti (Francia 2, Francia 3 e Italia) c’è un solo candidato. Nei distretti privi di domande, nuove elezioni suppletive dovrebbero essere tenute 90 giorni dopo l’insediamento della Camera. Il candidato eletto in Italia dovrebbe essere l’ex deputato Sami Ben Abdelaali, già consulente di politica estera dell’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, eletto nelle liste dei tunisini all’estero alle elezioni legislative del 2019 con la lista indipendente Koulna Tounes (Siamo tutti tunisini).

Le votazioni all’estero si svolgeranno il 15, 16 e 17 dicembre, mentre il 16 dicembre sarà il giorno del silenzio elettorale. Il giorno successivo, il 17 dicembre, si voterà in tutti i 161 distretti elettorali del Paese nordafricano. Il 17 settembre scorso, a tre mesi dal voto per le legislative, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Tunisia la nuova legge elettorale del Paese nordafricano. In base al nuovo testo, il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle Regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi, ma l’elezione dei senatori avverrà in un secondo momento.

