Infrastrutture, Salvini ai sindacati: “Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale”

Il Ponte sullo Stretto, “se tutto va come deve, sarà transitabile nel 2032”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al termine dell’incontro al ministero con i sindacati. “Ritengo sia un’opera fondamentale, che non solo la Sicilia e Calabria, ma tutta Europa, aspetta da 50 anni”, ha aggiunto. Presenti al tavolo il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, dell’Ugl Francesco Paolo Capone e il vicesegretario generale Cgil Gianna Fracassi.

Per Salvini “è stata una mattinata molto utile e proficua, densa di contenuti e concretezza. Non si tratta di una riunione una tantum, ci siamo già riconvocati entro la fine di giugno”. “Abbiamo parlato di Codice degli appalti, di sicurezza sul lavoro, della creazione di posti di lavoro”, ha aggiunto. “Sommando gli interventi in corso e gli interventi e le manutenzioni tra strade e ferrovie che partiranno quest’anno, siamo già quasi a 50 miliardi di euro di lavori pubblici nel 2023, che è una mole incredibile, di cui vado orgoglioso, perché è anche creazione di posti di lavoro”, ha detto Salvini. “Con i sindacati abbiamo affrontato il tema, che mi sta particolarmente a cuore, dell’edilizia, quindi di affitto, di studenti, di impiegati e di operai. Ci sarà al Mit una direzione ad hoc riservata solo all’edilizia”, ha proseguito il ministro, sottolineando che “se arriveranno altri fondi del Pnrr li investiremo soprattutto in edilizia sociale e contro la dispersione idrica”.

Capone (Ugl): “Prioritario lo sblocco dei cantieri per rilanciare crescita e occupazione”

La convocazione dei sindacati presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte del Ministro Salvini “è un segnale importante. La necessità di rafforzare la dotazione infrastrutturale appare evidente. Secondo le nostre stime occorrerebbero circa 60 miliardi di euro per portare il Mezzogiorno in linea con la media nazionale. L’ipotesi di riavviare il cantiere per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è quindi assolutamente condivisibile, considerato il forte impatto strategico di tale opera. Sono decisive pure le infrastrutture energetiche, superando le pregiudiziali ideologiche che ostacolano gli investimenti”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, in occasione dell’incontro fra il Ministro Salvini e i sindacati presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La riforma del Codice degli appalti – secondo Capone – era necessaria per assicurare una migliore efficienza nelle procedure, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e legalità, come pure la tutela ambientale e paesaggistica. Lo sblocco dei cantieri ha, da subito, effetti positivi sul versante dell’occupazione, mentre, in prospettiva, è utile al rafforzamento dei servizi forniti ai cittadini.

Secondo Capone, “è altresì fondamentale sostenere i Comuni nella definizione dei progetti per le piccole opere di comunità, a loro volta centrali per assicurare la tenuta di un territorio. Serve, inoltre, un grande piano di edilizia pubblica residenziale, in ragione delle note difficoltà delle famiglie di accedere al bene casa, contemporaneamente è fondamentale intervenire nell’housing sociale per gli studenti universitari e, più in generale, per i giovani. Per quanto riguarda la mobilità – ha sottolineato Capone – è fondamentale avere garanzie sul futuro di Ita Airways, in quanto la presenza di almeno un vettore nazionale ha ricadute molto positive sul sistema economico e sul turismo. Con riferimento alle ferrovie, vanno accelerate le opere destinate a connettere il Mezzogiorno e le altre della dorsale tirrenico-adriatica. Molto importante anche la riqualificazione degli scali portuali, mentre il trasporto pubblico locale ha bisogno di investimenti importanti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha proseguito il sindacalista – rappresenta una grande occasione per il rilancio e la messa in efficienza del sistema Paese. La cabina di regia, allargata alle parti sociali, è centrale in questo percorso. In tale quadro – ha concluso Capone – la sicurezza nei luoghi di lavoro rimane centrale, in quanto oltre il 30 per cento degli infortuni mortali si concentra nelle costruzioni e nel trasporto. È essenziale agire per potenziare i controlli ispettivi e rendere più puntuale e pregnante la formazione e l’addestramento professionale, rafforzando, al contempo, il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.

Bombardieri (Uil): “Favorevoli al Ponte sullo Stretto ma c’è un problema di infrastrutture”

Oggi “è successo un fatto straordinario, che interrompe la prassi di questo governo: ci sono stati consegnati dei pezzi di carta”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture. “Per noi – ha aggiunto Bombardieri – è stato un confronto positivo, ci sono stati dati i riferimenti degli investimenti che si stanno facendo in questo Paese. Noi abbiamo chiesto che ci sia un’attenzione particolare sui cronoprogrammi” e poi “sull’impatto occupazionale”. Per quanto riguarda gli appalti, “ci sono alcuni problemi che riguardano il lavoro, il subappalto a cascata e abbiamo ricordato al ministro che nel decreto non è prevista la tutela dei lavoratori, soprattutto nei subappalti dove non viene garantito il mantenimento dello stesso contratto e questo è per noi un grande problema”, ha spiegato.

Sul Ponte sullo Stretto “abbiamo ricordato a Salvini che siamo a favore degli investimenti”, ma “anche che c’è un problema di infrastrutture che portano al ponte” sia per quanto riguarda la Sicilia ma soprattutto per la Calabria”, ha detto Bombardieri. “Abbiamo chiesto investimenti in grado di garantire la fine di queste opere”, ha concluso.

Cuccello (Cisl): “Il Ponte Stretto può essere volano per il sistema infrastrutturale del Sud”

“Il nostro giudizio sull’incontro è positivo e si è svolto in un clima di grande serenità”. Lo ha detto il segretario confederale Cisl, Andrea Cuccello, al termine dell’incontro al Mit con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Abbiamo toccato temi molto trasversali, che vanno dall’edilizia a Ita e alle politiche abitative, con un’attenzione particolare a un tema che può creare difficoltà ai cantieri che stanno per essere appaltati, ossia la difficoltà di reperire personale”, ha spiegato.

La posizione della Cisl sul Ponte sullo Stretto “è chiara: siamo convinti che sia un progetto industriale che deve essere ripreso e riattualizzato rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, e che possa costituire un volano straordinario per tutto il sistema infrastrutturale del Sud”, ha concluso Cuccello.

Fracassi (Cgil): “Il Ponte sullo Stretto non è la priorità in questo momento”

L’incontro “aveva una pluralità di contenuti molto ampia, quindi pensiamo che serva ovviamente anche un approfondimento successivo”. Lo ha detto la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine dell’incontro al Mit con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Abbiamo detto al ministro che pensiamo che, dei 220 miliardi del Pnrr, si debba spendere fino all’ultimo centesimo”, ha spiegato Fracassi, “e quindi vogliamo capire cosa sta accadendo anche sul versante europeo, perché, dalla terza tranche a quelle che saranno le possibili rimodulazioni, mi pare non ci sia chiarezza”. “La Cgil ha sempre affermato che questa è la sfida per il Paese”, ha sottolineato la vice segretaria, spiegando che “la preoccupazione molte forte sui ritardi è stata espressa al ministro”.

Come Cgil crediamo che il Ponte sullo stretto “non sia una priorità in questo momento”, ha aggiunto Fracassi. “L’abbiamo sempre detto e, poiché lì sono poste anche tante risorse – ha sottolineato –, crediamo che in questa fase sia necessario dare oggi una risposta alla mobilità di popolazioni che sono escluse da questa possibilità, rafforzando la viabilità ferroviaria e stradale per consentire gli spostamenti interni in regioni come Sicilia e Calabria”.

