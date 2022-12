Influenza: in Piemonte aumentati i posti letto per i bambini

Dall’inizio di ottobre ad oggi i passaggi giornalieri nel pronto soccorso dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino sono notevolmente aumentati a causa di problematiche di tipo respiratorio legate ad influenza e virus respiratorio sinciziale. Per ora, è stata progressivamente aumentata la dotazione di 8 posti letto di ricovero in area medica, nello specifico nei reparti di Pediatria, Patologia neonatale e della prima infanzia, Nefrologia pediatrica e gastroenterologia pediatrica. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta a un’interrogazione sul pronto soccorso infantile di Torino.

“Lo standard di assistenza è stato adeguato attraverso il reclutamento di personale infermieristico e di supporto. In più, dal prossimo 19 dicembre, verranno incrementati due posti letto nel reparto di Pneumologia pediatrica. Se tutto ciò non dovesse essere sufficiente, durante le festività natalizie verrà attivato un reparto con ulteriori dieci posti letto dedicati”, ha concluso Icardi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram