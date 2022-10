Indo-Pacifico: la segretaria al Tesoro Usa fa appello agli alleati per impedire il dominio commerciale della Cina

“Non possiamo permettere che Paesi come la Cina usino la loro posizione di mercato sulle materie prime essenziali, sulle tecnologie o su altri prodotti per danneggiare la nostra economia ed esercitare una forma di potere geopolitico”, si legge nel testo dell’intervento

Dalla Corea del Sud, dove si trova in visita, la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, rivolgerà domani agli alleati nell’Indo-Pacifico un appello affinché s’impedisca alla Cina di dominare i mercati delle materie prime essenziali e delle tecnologie. Lo scrive il “South China Morning Post” citando stralci del discorso che Yellen terrà domani al termine di una visita negli impianti del colosso tecnologico sudcoreano Lg.

“Non possiamo permettere che Paesi come la Cina usino la loro posizione di mercato sulle materie prime essenziali, sulle tecnologie o su altri prodotti per danneggiare la nostra economia ed esercitare una forma di potere geopolitico”, si legge nel testo dell’intervento. Piuttosto, stando agli stralci, la segretaria al Tesoro Usa inviterà gli alleati come la Corea del Sud a diversificare le catene di fornitura per affidarsi maggiormente a “partner affidabili”, per “rafforzare la resilienza economica” e “abbassare i rischi”. Secondo Yellen, afferma ancora il “South China Morning Post”, una maggiore integrazione economica porterà a “una crescita del dinamismo e della produttività”, contribuendo nel contempo a contrastare l’inflazione causata da rischi geopolitici.

