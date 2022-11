Indo-Pacifico, il capo della Marina britannica Key: “Regione cruciale per l’interesse nazionale”

La presenza della Marina militare britannica nell’Indo-Pacifico risponde agli interessi nazionali del Regno Unito, ed è necessaria ad assistere gli Stati Uniti e gli altri alleati regionali nel mantenimento della stabilità e dello status quo. Lo ha dichiarato in una intervista a “Nikkei” l’ammiraglio Sir Ben Key, comandante in capo della Marina militare britannica, a margine del Simposio navale del Pacifico occidentale ospitato dal Giappone all’inizio di questa settimana. L’ammiraglio ha ricordato che due navi da guerra britanniche, la Hns Tamar e la Hms Spey, sono attualmente impegnate nell’Indo-Pacifico nell’ambito di una missione quinquennale. Anziché fare periodicamente rientro nel Regno Unito, le due navi operano incessantemente nella regione tramite una rotazione progressiva dei loro equipaggi, e nei mesi scorsi hanno gettato l’ancora in diversi Paesi, da Tonga al Bangladesh. Per il Paese, ha ammesso Key, si tratta di un impegno finanziario non indifferente, se si considerano i costi del carburante, del trasferimento degli equipaggi, delle soste di manutenzione e rifornimento in Giappone, a Singapore e alle Hawaii. “Riteniamo sia un costo che vale assolutamente la pena di pagare, dato il segnale che vogliamo inviare e gli obblighi che avvertiamo in questo contesto”, ha detto l’ammiraglio.

Key ha fatto riferimento alla revisione strategica integrata pubblicata dal Regno Unito a marzo dello scorso anno, un documento di 100 pagine nel quale l’Indo-Pacifico viene riconosciuto come un’area di interesse cruciale per il Paese dopo la Brexit. “Per un certo periodo, la nostra attenzione si è concentrata altrove. Quando è Stato chiaro che la politica britannica doveva reinvestire nell’Indo-Pacifico (…) una delle cose importanti per la Difesa è stata di affiancare gli strumenti militari della potenza nazionale a quelli diplomatici ed economici”. Key ha confermato che la Marina militare britannica si confronta costantemente con le forze navali dei Paesi alleati nella regione in merito a una possibile invasione di Taiwan da parte della Cina; e ha aggiunto che il compito di mantenere un Indo-Pacifico “libero e aperto” non può poggiare sulle sole spalle degli Stati Uniti: “Non possiamo aspettarci che gli Stati Uniti siano i soli gendarmi del mondo, non è concepibile. Abbiamo l’obbligo di proteggere oceani liberi e aperti”, ha detto Key.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram