India, la stampa: “Il governo ha bloccato video e tweet del documentario della “Bbc” su Modi”

Il governo indiano ha bloccato alcuni video di YouTube e una cinquantina di tweet che diffondevano il documentario della “Bbc” sul primo ministro Narendra Modi, dal titolo “India: The Modi Question”. Lo riferiscono diverse testate indiane, sulla base di fonti governative. Stando a quanto riportato dai media, il ministero dell’Informazione e della trasmissione audiovisiva dell’India è intervenuto ieri ai sensi del regolamento del 2021 sulle tecnologie informatiche (Information Technology Rules) ravvisando un tentativo di denigrare l’autorità e la credibilità della Corte suprema. Di conseguenza è stato ritenuto che il documentario potesse “minare la sovranità e l’integrità dell’India” e “avere un impatto negativo sulle relazioni amichevoli dell’India con gli Stati stranieri e anche sull’ordine pubblico all’interno del Paese”. Le piattaforme YouTube e Twitter, aggiunge la stampa indiana, si sono attenute alle indicazioni ricevute.

L’intervento del ministero dell’Informazione segue il commento del ministero degli Esteri, il cui portavoce, Arindam Bagchi, il 19 gennaio ha definito “propaganda” il lavoro trasmesso dall’emittente televisiva pubblica britannica. “Il pregiudizio, la mancanza di obiettività e la persistente mentalità coloniale sono palesemente visibili”, ha dichiarato il portavoce. “Semmai, questo film o documentario è una riflessione sull’ente e sulle persone che stanno di nuovo spacciando questa narrazione. Ci fa interrogare sullo scopo di questa pratica e sull’agenda che c’è dietro. Francamente, non desideriamo dare dignità a tali sforzi”, ha aggiunto Bagchi. Il primo episodio è stato trasmesso nel Regno Unito il 17 gennaio e il secondo è in programma per il 24 gennaio.

“Narendra Modi è il leader della più grande democrazia del mondo, un uomo che è stato eletto due volte come primo ministro dell’India ed è ampiamente considerato il politico più potente della sua generazione. Visto dall’Occidente come un importante baluardo contro la dominazione cinese dell’Asia, è corteggiato come un alleato chiave sia dagli Stati Uniti sia dal Regno Unito. Eppure la premiership di Narendra Modi è stata perseguitata da continue accuse sull’atteggiamento del suo governo nei confronti della popolazione musulmana indiana”, spiega la “Bbc” nella sinossi. Il documentario indaga sull’attendibilità di tali accuse e, più in generale, esamina le politiche del governo Modi nei confronti della più grande minoranza religiosa del Paese.

Il primo episodio ripercorre fin dai primi passi la storia politica di Modi: la sua formazione nell’Organizzazione volontaria nazionale (Rss), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù; la sua ascesa nel Partito del popolo indiano (Bjp) e alla guida del governo dello Stato del Gujarat, “dove la sua risposta a una serie di rivolte nel 2002 rimane fonte di controversia”. Nel 2002, infatti, l’incendio doloso di un treno con la morte di 59 pellegrini indù scatenò tre giorni di rivolte, seguiti da mesi di violenze contro i musulmani: secondo i dati ufficiali morirono 1.044 persone, di cui 790 appartenenti alla comunità islamica. Il ruolo dell’amministrazione statale in quei fatti è oggetto di discussione, benché dal punto di vista giudiziario non ci siano state condanne.

La puntata successiva, invece, è dedicata ad alcune “controverse politiche” del secondo mandato di Modi alla guida del governo centrale, dopo la vittoria alle elezioni del 2019. Si documenta la revoca dello statuto speciale al Jammu e Kashmir, a maggioranza islamica, e il suo declassamento da Stato a Territorio dell’Unione. Inoltre, si parla della riforma della legge sulla cittadinanza (Citizenship Amendment Act), oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito a sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam: si prevede, infatti, un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Modi e il suo governo, ricorda la “Bbc”, respingono ogni accusa di discriminazione. Questi e altri provvedimenti, tuttavia, sono stati criticati da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, che sostiene anche di essere stata ingiustamente sottoposta al congelamento dei conti bancari per presunte irregolarità finanziarie.

