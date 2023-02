I governi di India e Germania hanno rafforzato la cooperazione su tecnologia e innovazione

Due documenti intergovernativi e tre aziendali sono stati sottoscritti oggi a Nuova Delhi in occasione della visita del cancelliere della Germania, Olaf Scholz, e del suo incontro col primo ministro dell’India, Narendra Modi, seguito da una tavola rotonda d’impresa. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano.

I governi dei due Paesi hanno adottato un documento di visione per rafforzare la cooperazione nell’innovazione e nella tecnologia: un impegno a tutto campo che spazia dalle tecnologie per l’energia pulita alla tecnofinanza all’intelligenza artificiale. Inoltre, il Dipartimento di scienza e tecnologia (Dst) indiano, che fa capo al relativo ministero, e l’organizzazione tedesca Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) hanno firmato una lettera d’intenti per la cooperazione nell’idrogeno verde e nelle tecnologie per l’energia pulita. Ciò dovrebbe portare alla fornitura da parte di FhG, cui fanno capo 60 istituti di ricerca applicata, di tecnologie per i “cluster dell’idrogeno” in fase di creazione da parte del Dst e allo sviluppo a lungo termine di altre tecnologie per l’energia rinnovabile.

Per quanto riguarda gli accordi imprenditoriali, il Comitato Asia Pacifico delle imprese tedesche (Apa) ha annunciato che terrà la sua Conferenza Asia Pacifico (Apk) in India nel 2024. Un protocollo d’intesa è stato siglato da Skill Council of Green Jobs (Scgj) – il consiglio per le competenze “verdi” promosso dal ministero dell’Energia nuova e rinnovabile indiano e dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii) – e la Bundesverband Solarwirtschaft, l’associazione che raggruppa le aziende tedesche del settore dell’energia solare. L’ultimo accordo è quello tra la compagnia tedesca Sfc Energy, e l’indiana Fc TecNrgy, specializzate nelle celle a combustibile, per la costituzione della sussidiaria indiana di Sfc e lo scambio di partecipazioni.