India: Draupadi Murmu è la candidata dell’Alleanza democratica nazionale alle presidenziali

Draupadi Murmu è la candidata dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi, alle elezioni presidenziali del 18 luglio. La decisione è stata annunciata poco dopo l’annuncio della candidatura dell’opposizione, Yashwant Sinha. Murmu, esponente del Bjp, è nata nel 1958 nello Stato dell’Orissa e appartiene a una tribù riconosciuta tra le categorie svantaggiate. Nonostante le origini modeste, è riuscita a studiare e ha lavorato come insegnante prima di entrare in politica. È stata deputata nell’assemblea legislativa statale dell’Orissa dal 2000 al 2009 e governatrice del Jharkhand dal 2015 al 2021. La sua vita personale è stata segnata dalla perdita di due dei suoi tre figli e del marito. In caso di elezione, sarà la prima presidente proveniente da un gruppo tribale e la seconda donna dopo Pratibha Patil, capo di Stato dal 2007 al 2012.

Il premier Modi su Twitter si è detto fiducioso che Murmu sarà una “grande presidente” e ha ricordato che “ha dedicato la sua vita a servire la società e dare potere ai poveri, agli oppressi e agli emarginati” e che ha “una ricca esperienza amministrativa”. “Milioni di persone, soprattutto quelle che hanno vissuto la povertà e affrontato difficoltà, traggono grande forza dalla vita di Drupadi Murmu. La sua comprensione delle questioni politiche e la sua natura compassionevole saranno di grande beneficio per il nostro Paese”, ha aggiunto. Dopo essere stata nominata, Murmu, cui il ministero dell’Interno ha assegnato una scorta della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf), si è recata in visita ad alcuni templi dell’Orissa. Il Partito del popolo indiano, che ha svolto consultazioni con altre forze politiche, affidate al presidente, Jagat Prakash Nadda, e al ministro della Difesa, Rajnath Singh, è arrivato alla scelta di Murmu dopo aver valutato una ventina di nomi, secondo quanto riferisce la stampa indiana.

Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 29 giugno. L’altro candidato, Yashwant Sinha, 84 anni, è vicepresidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc), al quale si è unito l’anno scorso, dopo aver militato fino al 2018 nel Bjp. Dopo una carriera nella pubblica amministrazione, è stato due volte ministro delle Finanze (nel 1990-91 e dal 1998 al 2002) e una volta ministro degli Esteri (2002-2004). È sostenuto, oltre che dal Tmc, dal Congresso nazionale indiano (Inc), dal Partito del Congresso nazionalista (Ncp), dal Partito comunista (Cpi), del Partito comunista marxista (Cpim), del Partito socialista (Sp), della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Nc o Jknc), dell’All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Aimim), del Rashtriya Janata Dal (Rjd) e del Fronte democratico unito (Aiudf).

Ci sono poi partiti indipendenti dai due schieramenti principali, come il Partito dell’uomo comune (Aap), il Telangana Rashtra Samithi (Trs), il Biju Janata Dal (Bjd), lo Shiromani Akali Dal (Sad) e l’Yuvajana Shramika Rythu Congress Party (Ysrcp). Alcuni di loro potrebbero rivelarsi decisivi. Il presidente della Repubblica sarà eletto da un collegio elettorale composto da 4.809 membri che voteranno secondo coscienza (non è prevista in questo caso la disciplina di partito): membri elettivi di entrambe le camere del parlamento (Consiglio degli Stati e Camera del popolo) e delle assemblee legislative di tutti gli Stati e dei Territori dell’Unione dotati di assemblea (Nuova Delhi e Pondicherry).

Il presidente della Repubblica deve essere un cittadino indiano di età pari o superiore a 35 anni in possesso dei requisiti di eleggibilità della Camera del popolo, la camera bassa. Non sono eleggibili persone che ricoprono cariche pubbliche retribuite, salvo il vicepresidente, i governatori statali e i ministri e primi ministri centrali e statali. È ammessa la possibilità di rielezione, avvenuta tuttavia solo una volta, nel caso del primo presidente, Rajendra Prasad. Il presidente della Repubblica, carica introdotta nel 1950 con un mandato della durata di cinque anni, nomina il primo ministro e gli altri membri del Consiglio dei ministri, il giudice capo e altri alti magistrati; è comandante in capo delle forze armate e garante della Costituzione; promulga le leggi e ha potere di grazia.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram