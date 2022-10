India-Australia: firmato accordo commerciale bilaterale

India e Australia hanno firmato oggi nel corso di una cerimonia virtuale l’Accordo di cooperazione economica e commerciale (Ecta), un patto che secondo il ministro del Commercio e dell’Industria di Nuova Delhi, Piyush Goyal, porterĂ l’interscambio bilaterale a circa 50 miliardi di dollari entro fine anno. Per parte australiana l’intesa è stata firmata dal ministro del Commercio, del Turismo e degli Investimenti, Dan Tehan. Alla cerimonia hanno tuttavia presenziato anche i due primi ministri, Narendra Modi e Scott Morrison. “Si tratta di un momento di svolta per le relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi”, ha dichiarato il capo del governo di Nuova Delhi, secondo cui la conclusione dell’accordo in un lasso di tempo così breve “riflette la profonda e mutua fiducia” tra India e Australia. “Sulla base di questa intesa, saremo in grado insieme di rafforzare le catene di fornitura e di contribuire alla stabilitĂ della regione dell’Indo-Pacifico”, ha aggiunto Modi.

“Oltre a incrementare la cooperazione economica e commerciale – ha detto da parte sua Morrison – l’accordo IndAus Ecta approfondirĂ ulteriormente gli intensi e stretti legami tra i popoli dei due Paesi, espandendo opportunitĂ di lavoro, di studio e di viaggio. InvierĂ un segnale potente alle nostre imprese: ora è stata aperta una grande porta tra due dinamiche economie regionali e tra due democrazie che lavorano assieme per il mutuo beneficio. InvierĂ anche un chiaro messaggio: le democrazie cooperano e garantiscono sicurezza e rafforzamento delle catene globali di fornitura”. Il ministro indiano Goyal, che sarĂ in Australia “nei prossimi giorni”, ha evidenziato come per l’India si tratti di una giornata “storica”, poichĂ© l’Ecta è “il primo accordo commerciale con un Paese sviluppato dopo oltre un decennio”. L’intesa prevede, tra le altre cose, meccanismi per evitare improvvisi squilibri nell’interscambio e per rivedere i termini dopo 15 anni.

L’accordo è stato firmato dopo il secondo vertice virtuale tra Modi e Morrison lo scorso 21 marzo, in occasione del quale i due leader avevano esaminato la multiforme relazione tra i due Paesi e scambiato opinioni sugli sviluppi regionali e globali. Nell’occasione era stata rilasciata una dichiarazione congiunta che copriva vari aspetti dell’approfondimento del partenariato strategico globale. Entrambi i leader, si legge nella nota, avevano espresso soddisfazione per i progressi compiuti dal primo summit, nel giugno 2020. Ambedue, inoltre, avevano espresso apprezzamento per la crescente convergenza strategica basata su valori condivisi e interessi comuni, che includono un Indo-Pacifico libero, aperto, inclusivo e prospero.

Modi aveva evidenziato l’ampliamento della portata della relazione, che ora copre numerose aree come il commercio e gli investimenti, la difesa e sicurezza, l’istruzione e l’innovazione, la scienza e la tecnologia, i minerali critici, la gestione dell’acqua, le tecnologie per le energie nuove e rinnovabili, la ricerca correlata al Covid-19. Modi, inoltre, aveva ringraziato Morrison per i 29 antichi manufatti che l’Australia restituirà all’India. Si tratta di sculture, dipinti e fotografie provenienti da diversi luoghi del Paese asiatico e risalenti a diverse epoche, dal XIX secolo fino al IX-X. I due primi ministri hanno infine convenuto di istituire vertici con cadenza annuale.

L’11 febbraio scorso, inoltre, l’India e l’Australia avevano firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore del turismo. Il documento era stato siglato a Nuova Delhi dagli stessi Piyush Goyal e Dan Tehan. I due Paesi avevano giĂ sottoscritto un protocollo settoriale nel 2014, scaduto nel 2019, e istituito un gruppo di lavoro congiunto. Nel 2019, ovvero prima della pandemia di coronavirus, stando a quanto riferisce un comunicato del ministero del Commercio indiano, l’Australia era al quarto posto tra i Paesi di provenienza dei turisti internazionali in arrivo in India e contribuiva al 3,4 per cento del mercato. Quell’anno 367.241 australiani visitarono l’India e 589.539 indiani l’Australia. L’India ha protocolli d’intesa sul turismo con 45 Paesi. I due ministri del Commercio avevano anche annunciato di aver raggiunto un’intesa per un accordo commerciale provvisorio da finalizzare nei successivi 30 giorni.

