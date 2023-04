Indagine su Roma e Lazio: due procure a caccia di plusvalenze “gonfiate”

Si parla di calcio, ma la partita, questa volta non si gioca in campo, bensì sulle carte e sui file che racchiudono i dati e le cifre, per milioni di euro, relative a cessioni e acquisti di calciatori

Una indagine, quella sulle due squadre della Capitale, che dalle procure della repubblica di Roma e Tivoli, non appena saranno concluse, approderanno anche alla procura della Figc. Al momento gli investigatori della guardia di Finanza capitolina, dalle perquisizioni effettuate nelle sedi legali della Lazio e della Roma, cercano di trovare elementi che possano suffragare l’ipotesi investigativa di false comunicazioni sociali in concorso (art. 110 c.p. e 2622 c.c.). Insomma, si è in cerca eventuali plusvalenze “gonfiate” assai utili a pareggiare i bilanci. Si parla di calcio, ma la partita, questa volta non si gioca in campo, bensì sulle carte e sui file che racchiudono i dati e le cifre, per milioni di euro, relative a cessioni e acquisti di calciatori. Secondo gli inquirenti, dati e cifre, sistemate ad hoc per far quadrare i conti delle società.

Su fronte della squadra giallorossa risultano indagati in 9, a cominciare da James Joseph Pallotta, il presidente americano (2012 al 2020), Umberto Maria Gandini, l’amministratore delegato (2017), Francesco Malknecht, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2017), Mauro Baldissoni, vice presidente esecutivo (2019), Guido Fienga, Amministratore delegato (2019), Thomas Dan Friedkin, presidente (2021) e Ryan Patrick Friedkin, vice presidente (2021), Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2021), Pietro Berardi (2019). All’attenzione della magistratura capitolina sono finite le cessioni di Marchizza, Frattesi al Sassuolo; Tuminello all’Atalanta; Pellegrini alla Juventus; Cetin, Cancellieri e Diaby all’Hellas Verona. Inoltre sono di interesse investigativo gli acquisti di Defrel dal Sassuolo, Spinazzola dalla Juventus, Cristante dall’Atalanta e Kumbulla dall’Hellas Verona. Tutte operazioni contabilizzate dal 2017 al 2021. Le perquisizioni sono state effettuate nelle sedi di piazzale Dino Viola e in quella di viale Tolstoj.

Cambia il colore della maglietta in campo ma non cambiano le ipotesi di reato. Anche per la Lazio e la Salernitana, sul cui filone d’indagine lavora la procura di Tivoli, l’ipotesi di reato è false comunicazioni sociali in concorso e ne rispondono in sette. Sono lo storico presidente della Lazio Claudio Lotito, Marco Moschini, consigliere delegato Lazio, Marco Cavaliere, Direttore amministrativo Lazio, Igli Tare, direttore sportivo Lazio, Luciano Corradi, amministratore unico della Salernitana fino al giugno 2021, Ugo Marchetti, Amministratore unico della Salernitana dal giugno 2021 al gennaio 2022, Marino Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana. Proprio sul passaggio di casacca di alcuni giocatori, tra Lazio e Salernitana, che si concentrano le indagini. Sotto la lente sono finiti i passaggi da un club all’altro di Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro. Anche in questo caso si è proceduto con le perquisizioni in uffici, setacciando nei server o nei cellulari ma, ad eccezione di quelli in uso al senatore Claudio Lotito.

La As Roma “sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti”. È quanto ha pubblicato la società giallorossa sui social. La società sportiva Lazio “è una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le Autorità”. È quanto comunica la società sportiva Lazio. “Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, – aggiunge – ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata. Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate”.

