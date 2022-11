In corso l’incontro tra il presidente Meloni e i sindacati

Sono presenti anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro delle Imprese e del made in Italy Aldolfo Urso, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano

E’ in corso a palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Oltre a Meloni sono presenti anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro delle Imprese e del made in Italy Aldolfo Urso, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Bombardieri: “Intervenire sul cuneo fiscale per ridare potere d’acquisto”

“Noi abbiamo sempre sostenuto che il cuneo fiscale è una delle modalità per intervenire e ridare subito potere di acquisto”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando a palazzo Chigi. “Oggi proporremo anche la detassazione della tredicesima. Se dobbiamo dare potere d’acquisto ai lavoratori, a chi oggi si trova in difficoltà, dobbiamo dare risposte immediate”, ha aggiunto.

Sul fronte delle pensioni, ha affermato Bombardieri, “quota 41 non capisco cosa possa essere. Noi nella proposta unitaria di Cgil, Cisl e Uil abbiamo identificato 41 come il numero di anni di contributi per andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica. Se Quota 41 è accompagnato a 61, 62, mi sembra che riparliamo di 101, 102, che sono i numeri che c’erano già negli anni passati. Non mi sembra una grande novità”.

Capone (Ugl): “Giusto rafforzare il dialogo con le parti sociali”

Il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, ha affermato: “Nel rispetto dei ruoli è importante assicurare un confronto costante e propositivo fra il governo e i corpi intermedi per dare voce alle istanze dei lavoratori e far fronte alle minacce quali l’aumento dell’inflazione e dei costi energetici”.

“La sfida della sostenibilità, alla base del Pnrr, è tale se coniuga ambiente, lavoro, benessere, nell’interesse del territorio e delle persone. In tal senso, al fine di accompagnare aziende e dipendenti nel processo verso la transizione energetica – ha proseguito Capone – occorre favorire la riqualificazione del personale, attraverso l’accesso al ‘Fondo nuove competenze’ che dovrebbe essere reso stabile nelle risorse e nei tempi e semplice nelle modalità di accesso”. Per il sindacalista un altro tema molto attuale è la salute a la sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui “occorrono interventi urgenti per fermare la strage in atto sui luoghi di lavoro. In tal senso, è necessario rafforzare la dotazione di personale ispettivo e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, istituendo, al contempo, una Procura nazionale per il perseguimento dei reati connessi al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram