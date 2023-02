Meloni: “Se fossi stata invitata all’Eliseo avrei sconsigliato la riunione Macron-Scholz-Zelensky”

L’Italia è una nazione centrale in Europa e deve poter dire quando non è d’accordo: “se fossi stata invitata all’Eliseo per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrei sconsigliato tale riunione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles parlando delle polemiche con il presidente francese Emmanuel Macron. “Se io fossi stata invitata” all’Eliseo “avrei consigliato di non fare quella riunione, perché sull’Ucraina è necessario dare un messaggio di compattezza”, ha detto Meloni. “La foto di ieri con i 27 leader e il presidente Zelensky è stata un messaggio di compattezza, organizzare un incontro il giorno prima” danneggia questo senso di unità.

Con il presidente francese “ci siamo stretti la mano. Sono rapporti normali, ma certo rispetto a chi pensava in passato che la politica estera italiana dovesse essere farsi dare la pacca sulla spalla e non considerare i nostri interessi, io credo che i nostri interessi siano prioritari, e quindi li difendo”, ha proseguito Meloni. “A me interessa il sodo delle cose: non la fotografia”, ha detto Meloni, secondo cui le conclusioni del Consiglio europeo dicono che “l’Italia è in grado di comunicare con tutti”.

Il presidente Meloni ha anche ribadito come “i buoni rapporti con alcune nazioni sono stati utili: quando abbiamo sbloccato l’accordo sulla tassazione globale, bloccati da Polonia e Ungheria, chi credete che li abbia sbloccati?. Questo lo ribadisco a chi parla di Europa di Serie A e di Serie B, di prima o seconda classe”. “Occorre ricordarsi del Titanic perché quando la nave affonda non conta quanto hai pagato il biglietto” ha aggiunto.

Ucraina

Il presidente ucraino ha ringraziato l’Italia per l’impegno mostrato sinora, “è molto interessato alla vicenda del Samp-T e mi ha nuovamente invitato a Kiev. Stiamo lavorando per capire come organizzarla e poi abbiamo discusso di altre necessità che l’Ucraina ha, che riguardano la questione militare ma anche quella civile”, ha detto Meloni. “L’Italia è stata protagonista nell’affrontare i bisogni di generatori di elettricità, penso che l’Italia abbia giocato un ruolo molto importante”, ha detto Meloni.

L’Italia è stata disponibile sinora a fare la sua parte in Ucraina: “ci siamo, ci siamo sempre stati, e faremo sempre di più” ha voluto ribadire. “C’è una sola possibilità che alla fine ci possa essere un tavolo negoziale: è l’equilibrio delle forze in campo. Se non difendessimo l’Ucraina non avremmo la pace ma un’invasione. Con un’invasione la guerra sarebbe più vicina a casa nostra, non più lontana”, ha aggiunto. Chi aiuta l’Ucraina sta lavorando per la pace, “chi dice il contrario lavora per ottenere l’impossibilità di una nazione sovrana di difendere la propria libertà, e rischia di produrre l’esatto contrario di ciò che dichiara: una guerra che si propaga, non che si ferma”.

Zelensky a Sanremo

Il mancato intervento del presidente ucraino a Sanremo non ha alienato i rapporti con Kiev: “Io avrei preferito che lui ci fosse”. “Sapete quanto sia attenta alla causa ucraina. Non è mai facile fare entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, poi c’entra sempre, però è un tema delicato”, ha detto Meloni. “Avrei preferito che ci fosse”, ha detto Meloni, secondo cui la partecipazione a Sanremo è “una questione secondaria rispetto alla politica internazionale”.

Migranti

È arrivato il momento di stabilire il principio che non possono essere i criminali a selezionare chi arriva in Europa, ha detto Meloni. “Ciò comporta distinguere i rifugiati e gli immigrati. Per entrambi i temi credo che si possa lavorare molto meglio di quanto fatto”, ha detto Meloni. A proposito delle conclusioni del Consiglio, l’Italia ha chiesto e ottenuto che le conclusioni del Consiglio europeo si concentrassero sulla protezione dei confini esterni, tenendo conto della differenza fra le frontiere esistenti e della specificità di quelli marittimi, ha detto. “Ovviamente rispetto al passato nel quale abbiamo visto attenzione sul governare i flussi migratori provenienti da est, la famosa rotta balcanica, non avevamo mai visto un’attenzione verso la rotta mediterranea”, ha detto Meloni. “Non abbiamo mai visto quello che già eravamo riusciti a ottenere e che viene rilanciato in queste conclusioni: la priorità sulla rotta del Mediterraneo centrale”, ha detto Meloni. Le conclusioni del Consiglio europeo mostrano che l’approccio sull’immigrazione è cambiato: “Si parte da una frase che non si era mai riusciti a mettere su un documento: l’immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo cambia l’approccio”, ha aggiunto il presidente Meloni.

L’Italia ha ottenuto un cambio di passo al Consiglio europeo perché alcuni concetti presenti nelle conclusioni non erano mai stati inseriti prima, ha detto. “La cornice che si definisce è fondamentale. Il dibattito principale non è più l’Italia che viene lasciata da sola ad affrontare la rotta mediterranea: oggi l’approccio è come aiutiamo l’Italia a difendere il suo pezzo di confini esterni. La aiutiamo con risorse, e la ritengo una cosa intelligente da fare a prescindere dal tema migratorio”, ha detto Meloni. “Il cambio di passo è evidente e totale e da qui lavoreremo sulle proposte concrete che stanno su un altro tavolo: arriveremo molto preparati”, ha detto Meloni.

La redistribuzione dei migranti non è una priorità per il governo italiano: è uno specchietto le allodole. “Ogni forma di redistribuzione si concentra su coloro che hanno una forma di copertura da parte del diritto internazionale: dei migranti che sbarcano in Italia parliamo più o meno del 25 per cento. Concentrarsi sulla ridistribuzione rispetto alla dimensione esterna ha un’efficacia limitata. Inoltre gli accordi sinora non hanno funzionato”, ha aggiunto Meloni. “Ho sempre ritenuto che il tema della ridistribuzione avrebbe trovato una minore disponibilità dagli altri Paesi piuttosto che dire aiutiamoci tutti a gestire il flusso in maniera seria”, ha detto Meloni, ricordando che l’Italia “non è l’unica nazione” a dover difendere dei confini esterni dell’Ue.

L’Africa

L’Italia sta facendo un lavoro sull’Africa in termine di flussi migratori in cui vuole coinvolgere anche l’Ue, ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Crediamo che collaborando meglio con queste nazioni, immaginando una cooperazione rafforzata, si possano combattere flussi illegali e trafficanti di esseri umani”, ha detto Meloni. “Governare l’immigrazione consentendo alle persone di entrare in Europa in modo legale. Non credo che sia umano mettere il tema dell’immigrazione in mano ai trafficanti”, ha proseguito Meloni. La Commissione europea in questi anni ha investito 6 miliardi di euro con la Turchia per gestire la rotta balcanica: “io ho un obiettivo simile per i Paesi dell’Africa”.

Compattezza europea

Al Consiglio europeo stata ribadita la compattezza dell’Europa a 360 gradi ma anche che l’Ue intende rimanere al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. “La presenza importante del presidente Zelensky che è venuto a parlare e l’immagine di compattezza è stata molto importante. Nelle conclusioni del Consiglio c’è la conferma del pieno sostegno alla causa, la sovranità, la libertà del popolo ucraino”, ha detto. “Ho ribadito la piena disponibilità dell’Italia ma è stato importante, al di la dei singoli Stati membri, è stata importante la solidarietà europea”, ha detto Meloni. La posizione italiana sulla materia economica è pienamente entrata nelle conclusioni del Consiglio europeo, “penso che possiamo essere molto soddisfatti”, ha detto Meloni.

L’Italia ha chiesto la possibilità di utilizzare a pieno i fondi comunitari a disposizione – Next generation Eu, Repower Eu e fondi di coesione – per affrontare la situazione contingente, ha detto il premier spiegando che “nella futura discussione sulla riforma del Patto di stabilità si deve tenere conto delle decisioni prese”, ha detto Meloni, secondo cui resta il “tema dei cofinanziamenti nazionali, perché se questi impattano sul rapporto deficit-Pil, il tema rimane”.

Catene di approvvigionamento

La crisi pandemica e la guerra in Ucraina ci hanno insegnato che il continente europeo per recuperare sovranità deve porsi il problema delle catene di approvvigionamento strategico, ha spiegato Meloni. “E’ una discussione presente al Consiglio Ue ed è molto importante”, ha detto. L’allentamento delle regole degli aiuti di Stato è richiesto dai Paesi con maggiore margine fiscale ma rischia di causare delle conseguenze in termini di tenuta del mercato unico e parità di condizioni, ha spiegato il presidente aggiungendo che “l’Italia ha posto tali condizioni: l’allentamento deve essere circoscritto e temporaneo e dare all’Ue una capacità di risposta europea. Abbiamo chiesto che la Commissione faccia una proposta su un fondo sovrano europeo, dedicato alla sovranità strategica europea”.

Il Patto di stabilità

Tutte le discussioni in corso a livello europeo rischiano di non essere efficaci se non si considera il tema della riforma del Patto di stabilità e crescita. “Vogliamo avere un patto che sia più di crescita, che di stabilità. Ciò significa che si deve tenere in considerazione il differente impatto che hanno gli investimenti rispetto alla spesa corrente”, ha detto Meloni. “La flessibilità dei fondi europei nel dibattito sulla governance è figlia di questo ragionamento. C’è un’interlocuzione che è iniziata, la base è discreta ma chiaramente il nodo della questione è lì: o si riesce a capire l’importanza degli investimenti delle risorse messe in campo dall’Ue e quanto sia importante poter spendere quelle risorse, o non si può avere la stabilità” ha aggiunto ancora il premier.

Fondo sovrano europeo

Ci sono nazioni europee che sono chiuse rispetto al fondo sovrano europeo: si tratta di cercare soluzioni condivise. “L’allentamento sugli aiuti di Stato, la flessibilità dei fondi esistenti: ciò produce un equilibrio? È una verifica che va fatta a breve. Se non sarà sufficiente inevitabilmente si andrà verso un fondo sovrano. Non conviene a nessuno indebolire l’economia europea”, ha detto.

Balneari

Sulla vicenda dei balneari ci sono delle discussioni da avviare, a partire dalla mappatura delle nostre spiagge. Nel dibattito al Consiglio europeo non si è parlato del Mes. “E’ necessario difendere un mondo produttivo per noi strategico”, ha detto Meloni. “E’ uno dei dossier in cui siamo impegnati in un’interlocuzioni con la Commissione europea”, ha aggiunto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram