Incidente stradale per Ciro Immobile: il capitano della Lazio ha una costola fratturata

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. La jeep nera sulla quale viaggiava Immobile insieme alle due figlie minorenni ha impattato contro il tram numero 19. L’incidente è avvenuto a piazza delle Cinque Giornate, poco distante dalla fermata Lepanto della linea A della Metro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Le due figlie sono state trasportate all’ospedale Bambino Gesù per gli accertamenti del caso e anche l’autista del tram è stato trasportato al pronto soccorso per controlli.

Il capitano della Lazio ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta a una costola destra. Lo conferma lo staff medico della Ss Lazio. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma”.

