In un anno Gualtieri perde un pezzo: meglio di Raggi e Marino, peggio di Alemanno

Mancano pochi giorni all’anniversario dell’insediamento della prima giunta di Roberto Gualtieri, al governo di Roma dal 18 ottobre del 2021. Oggi le parole dell’ex sindaca del M5s, Virginia Raggi, affidate a uno sfogo su Facebook, hanno sollevato un mare di repliche e controrepliche. Secondo Raggi, “Gualtieri in un anno non ha fatto nulla” e “sta portando Roma indietro di 10 anni”, ma per la capogruppo del Pd capitolino, Valeria Baglio, “la consigliera Raggi dovrebbe fare memoria della tristi immagini della città che ci ha regalato per troppo tempo, una città spenta e paralizzata”.

Il punto dello scontro è stata l‘indagine presentata ieri dall’Acos, Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale. Acos ha rilevato un generale, seppur lieve, aumento del gradimento dei romani per i servizi nonostante l’ennesima sonora bocciatura sui rifiuti. Il periodo di riferimento è quello del primo anno di governo dem e – per citare i due punti criticati da Raggi, trasporti e rifiuti – i numeri sono chiari: sul fronte della mobilità la giunta Raggi era sotto la sufficienza dopo cinque anni di governo, quella Gualtieri parte con un recupero sottile ma che va oltre la sufficienza. In materia di igiene urbana, nonostante il 4,9 in pagella, si rileva comunque un aumento: Raggi lasciava il Campidoglio con un 4,6 nel 2021. “Abbiamo lasciato conti in ordine, Atac salva, Ama risanata”, dice Raggi. Vero, probabilmente, a guardare il miglioramento rilevato e la performance del sindaco in carica.

Altro tema, però, è ben più difficile da cavalcare nella polemica e riguarda la tenuta politica. “Gualtieri ha già cambiato un capo di gabinetto e i vertici delle aziende controllate dal Comune: sembra che non abbia alcun controllo della città”, afferma Raggi. E non si può far a meno di fare una conta. In un anno di governo Gualtieri ha perso un pezzo: in pieno agosto si è dimesso il capo di gabinetto, Albino Ruberti, dopo la pubblicazione di un video in cui, durante una cena a Frosinone, usa parole dai toni discutibili. La procura ha archiviato l’indagine, ma il tema è l’opportunità politica: “Inginocchiati, ti ammazzo”, sono espressioni che non si addicono a un capo di gabinetto della Capitale, neanche se si sta parlando di calcio, come sostenuto da lui stesso e dagli altri partecipanti alla cena, tutti vicini al Pd. Ruberti lo sa e si dimette. Andando indietro, negli ultimi quindici anni, chi fa peggio per dimissioni in squadra, invece, è l’ex sindaca Raggi.

Ignazio Marino, nonostante la rovinosa uscita di scena anticipata, nel primo anno di mandato riesce a tenere l’unità politica, almeno in apparenza, pur essendo espressione della parte minoritaria del centrosinistra che lo ha eletto. Il chirurgo colleziona solo due dimissioni nei primi 365 giorni: il ragioniere generale Maurizio Salvi e l’assessora al Bilancio, Daniela Morgante. Lasciano dopo dieci mesi. Diverbi con l’allora assessore ai Trasporti, Guido Improta, sugli stanziamenti per Metro C, si disse, tra le indiscrezioni, al tempo. E il primo rimpasto di giunta per Marino arriva soltanto a un anno e mezzo di governo, a pochi mesi dalla fine del mandato per dimissioni di massa del consiglio. Gianni Alemanno, eletto nell’aprile del 2008, invece, il primo rimpasto lo fa oltre due anni dopo: a gennaio del 2011. E il primo pezzo, anche per lui è l’assessore al Bilancio Ezio Castiglione, lo perde nel giugno del 2009.

Numeri alla mano è il Movimento 5 stelle di Raggi a portare a casa la peggior tenuta politica di squadra nel primo anno. Eletta a giugno del 2016, a febbraio del 2017 l’ex sindaca ha già dovuto fare i conti con sei dimissionari: quattro assessori (Marcello Minenna e Raffaele De Dominicis al Bilancio; Paola Muraro all’Ambiente; Paolo Berdini all’Urbanistica) e due dirigenti, Raffaele Marra, capo del personale, e Carla Raineri, capo di gabinetto. Senza contare l’uscita di scena di Daniele Frongia, a giugno vicesindaco e a dicembre relegato al ruolo di semplice assessore allo Sport, in favore di Luca Bergamo: promosso e anche lui defenestrato, ma molti anni dopo, quando ormai la consiliatura è al tramonto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram